九方智投控股2025年中期 股東應佔溢利扭虧為盈 擬派中期股息每股0.51港元

摘要：

- 報告期內，本集團總訂單金額約為人民幣1,705.4百萬元，較同期的約人民幣930.5百萬元增加約83.3%。

- 總收益約為人民幣2,099.7百萬元，較同期的約人民幣898.1百萬元增加約133.8%。

- 股東應佔溢利約為人民幣865.4百萬元，同期股東應佔淨虧損約為人民幣174.2百萬元。

- 考慮到本集團的財務及現金流量狀況，董事會建議就截至2025年6月30日止六個月派發中期股息約238.9百萬港元，即每股0.51港元（現金）。

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 8月28日，九方智投控股有限公司（「九方智投控股」或「公司」；及其附屬公司統稱「本集團」或「我們」）欣然宣佈截至2025年6月30日止年度（「2025年中期」或「報告期」）之未經審核合併中期業績。報告期內，公司持續穩健經營，實現收益約人民幣2,099.7百萬元，同比增長約133.8%；股東應佔溢利約為人民幣865.4百萬元，同比實現扭虧為盈（同期股東應佔淨虧損約人民幣174.2百萬元），本報告期增加額約人民幣1,039.6百萬元，充分彰顯公司戰略執行的有效性與市場適應能力。

公司高度關注股東回報，考慮到本集團的財務及現金流量狀況，董事會建議就截至2025年6月30日止六個月派發中期股息約238.9百萬港元，即每股0.51港元（現金）。穩健的分紅政策不僅體現核心主業的盈利能力與充裕現金流，更彰顯積極履行股東回報承諾的責任與擔當。自2023年上市以來，已連續三年實施現金分紅，股息支付率穩步攀升，值得一提的是，其中2024年股息支付率達到50.3%。

搭建立體化產品矩陣 實現收入多元化

公司依托現有四大產品線，通過產品協同與轉化，持續夯實「人工智能+專業投研+生態服務」核心優勢，推動新一代股票投資助手從「功能堆砌」轉向「體驗驅動」，並不斷完善數字金融基礎設施，助力金融服務的個性化與普惠化建設。

公司穩固大額軟件產品基本盤，輸出專業投顧能力，確保核心業務穩健強勢。新增「靈犀擒龍」、8款盯盤指標等AI產品，進一步強化AI服務能力。同時，我們推進股票學習機框架建設，形成「內容、工具、交易」三大矩陣，聚焦課程、直播、工具等六大核心模塊，打造全方位學習平臺。報告期內已實現5次大版本迭代與超200項功能優化升級。

此外，公司打磨小額系列產品，強化產品力與運營力，加速App平臺化發展。報告期內，我們構建首席IP生態並聯動K線與專家觀點，通過用戶標籤體系精準分發內容；升級行情，豐富資金流向、港美股等數據，新增盯盤功能與多品種聯動看盤；引入券商拓寬場景，資訊頁實現無限內容流與個性化推薦並優化視覺層級。同期，打通應用商店等多渠道，借數據分析優化投放；梳理註冊用戶活躍堵點，分層策略提升使用率；動態優化首頁，增強首屏吸引力。借上述舉措，加速App平台化發展，拓寬用戶覆蓋與產品曝光，增強其信任感與黏性，實現「內容培養用戶、信任推動轉化」閉環。

堅持「AI+投顧」戰略 持續深化「1+N」投研體系

我們大力發展「人工智能+」，積極探索證券領域的AI賦能，堅守「買方投顧」，進一步強化「1+N」投研體系，實現投研全面滲透業務及流程，為客戶長期價值創造提供專業支持。研發投入與實力持續高強度。報告期內，研發投入約為人民幣147百萬元；同時，截至報告期末，擁有產品功能、大數據、人工智能等方面軟件著作權、專利139件，同比新增21件。

我們積極探索AI在證券領域的全方面賦能。踐行「AI+投顧」，一站式智能投研平台匯聚全面股票分析、多維度股票畫像及多樣化量化選股核心優勢，針對不同類型投資者，既輸出專業投研能力，更以通俗化、個性化、有溫度的交付。與此同時，我們視合規為生命線，構建覆蓋業務全流程的智能合規風控平台，實現全留痕、數據可回溯、風險攔截、智能質檢及人機協同等合規閉環。報告期內，「AI監測官」行為監測累計較同期9.4億次增長超約77%，「AI巡查官」內容質檢，輔助審核近220萬次，基本實現全覆蓋。

依託「1個研究所，N條業務線」投研體系，以九方金融研究所為核心，我們持續打磨證券投顧業務底層競爭力，投研已全面滲透於各業務線和流程。秉持「升維做研究，降維做服務」，研究所著力打造國內一流、特色鮮明的投資研究服務平台，為投資者提供長期穩定、成體系、可信賴的專業研究服務。截至報告期末，研究所已形成「公司首席經濟學家肖立晟等4名專家+9名超級IP+128名專業人員」的金字塔式團隊結構，研究蓋超20個行業、4,000家公司。

AI賦能MCN精細化流量運營 構建優質流量體系

我們通過精細化流量運營，實現流量複用，不僅有效提升業務規模，更通過優化運營效率進一步增厚利潤率。本報告期，我們以AIGC優化內容生產，提升效率。並且以抖音為主陣地，圍繞快手，小紅書、B站等多平台佈局，拓展流量運營場景邊界。截至報告期末，公司在不同互聯網平台上運營994個賬號，吸引約6,306萬名追隨者，較同期增加約1,747萬名。

與此同時，我們積極踐行投教，提升品牌影響。我們加盟中國基金報投教聯盟並開設英華號，為投資者提供普惠、系統、差異化投教內容，助力股票投資理論長期建設；連續6次獨家冠名第一財經巴菲特股東大會直播，通過《巴菲特與七頓午餐》助力構建認知體系，還特別策劃赴美調研，帶著近百位投資者對股神價投提問親赴大會，實現投資者與投資人「隔空對話」，旨在提供更多元、接地氣的投資建議與前瞻分享；我們參與中央電視台《金融實力派》專題欄目，深度解析金融科技賦能下公司「AI+投顧」服務的範式躍遷。

展望未來

九方智投控股董事會主席及首席執行官陳文彬先生表示：「我們始終貫徹理性投資、價值投資和長期投資理念，堅持以客戶為中心構建立體化產品體系並持續完善服務。展望未來，作為新一代股票投資助手，我們將持續強化競爭力，穩固市場領先地位，致力於讓投資理財更簡單、更專業，提升投資理財的幸福感。」

關於九方智投控股有限公司

九方智投控股有限公司作為新一代股票投資助手，面向廣大個人投資者提供股票投資工具、證券投資顧問、投資者教育等服務，相繼推出股票行情軟件、股票學習機、股道領航、超級投資家、九爻股等產品。該公司通過“科技＋投研”模式，基於人工智能（AI）與大数据技術研發九方智能投顧數字人、九方靈犀、九方智研等AI產品，實現行業創新實踐與場景應用。

如有垂詢，請聯絡：

金融公關（香港）有限公司

電郵：ir@financialpr.hk

電話：85226100846

傳真：85226100842

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network