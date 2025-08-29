復星創新和全球化多點破局 估值打開想像空間



香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 8月27日，復星國際（HKEX: 00656）發佈2025年上半年業績，總收入達人民幣872.8億元，產業運營利潤達人民幣31.5億元，歸母淨利潤達人民幣6.6億元。 數字波瀾不驚，但背後的變化值得關注。 今年上半年，復星旗下四大核心子公司總收入達人民幣636.1億元，佔集團總收入的比重，由2024年的70%上升到73%，這正好印證了復星近年來在「聚焦主業」戰略方面取得顯著進展，並積極強化其在核心產業的運營能力和優勢。 再看復星的科創投入數字。今年上半年，國內創新藥研發迎來「DeepSeek時刻」，復星多年推進的科創戰略也取得突破，湧現一批具有全球競爭力的創新成果。復星旗下健康板塊歸母淨利潤達到人民幣7.56億元，同比上升48.3%；上半年復星科創投入達人民幣36億元，較去年同期持續增長；多年持續高強度投入，迎來創新成果的爆發期。 此外，長期在全球深耕產業的復星，今年上半年海外收入總計人民幣466.7億元，佔集團總收入的比重由2024年的49.3%提升到53%。 上述三個數字，可以窺見復星國際的基本面發生的變化，在持續推進創新和全球化戰略多年後，創新和全球化已成為復星業務增長的核心動力，一方面打開了未來業績增長的想像空間，同時也驅動復星國際的價值重估。 創新多點突破，有望推動「高彈性增長」 上半年，復星迎來創新成果收穫期，復星醫藥自主研發及許可引進的4個創新藥品共5項適應症於境內外獲批上市、4個創新藥品申報上市。其中，復星醫藥自主研發的I類新藥—復邁寧（蘆沃美替尼片）在中國境內獲批上市，填補了國內相關罕見病腫瘤領域的治療空白，是復星醫藥深耕腫瘤及罕見病領域治療的重要里程碑。 上半年，復星醫藥研發投入共計人民幣25.84億元，圍繞實體瘤、血液瘤、免疫炎症等核心治療領域，逐步構建高價值管線組合，並積極拓展心血管、腎臟與代謝等慢病領域和神經領域。 復星旗下的復宏漢霖，憑藉中國研發體系的高效率、優成本與高質量，正構建起與國際一線藥企比肩的研發規模與創新能力。今年上半年，其研發的PD-L1靶向ADC（抗體偶聯藥）HLX43、新表位HER2單抗HLX22等核心創新產品取得多項突破性進展。 這幾種創新藥物裡，HLX43是一款處於全球II期臨床階段的PD-L1靶向ADC，目前正在中美日澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。這一產品在藥物安全性、藥物療效以及研發進展上展現出顯著的競爭力，有潛力成為「廣譜抗癌藥」。 在創新戰略的推動下，上半年復宏漢霖的營收、利潤、現金流均取得了不俗的增長，業績取得突破的同時，也得到到了投資者的認可，截至8月26日，復宏漢霖年內股價累計漲幅達到了驚人的254%。 上半年的創新藥成果，對復星而言只是一個「起步」動作。復星醫藥上半年有近20項創新藥臨床試驗報告獲境內外監管機構批准開展，有望推動復星的業績實現高彈性增長。 而復宏漢霖目前的早研管線中，有多項潛力分子正加速推進，覆蓋ADC、小分子、TCE（T細胞銜接器）等，逐步躋身全球創新舞台，擁有潛在爆款。例如，正在重點推進的HLX43，已在全球入組超過300例患者，國際多中心II期臨床試驗已啟動，並在中國、美國、日本等多國順利推進患者入組，其臨床療效數據展現出成為重磅品種的潛力。 全球化紅利持續釋放 酒香也怕巷子深，復星的創新藥研發成果，與復星的另一項戰略能力—全球化有直接關係。作為最早「出海」的中國民營企業之一，復星30多年間在全球超過40個國家和地區持續深耕，全球化能力有目共睹。 復星的全球化能力，在推動復星建立「自主研發+投資孵化+生態合作」三位一體的全球創新體系，以及推動創新藥出海方面，無疑助力甚多。 就在2025年8月，復星醫藥在研小分子口服DPP-1抑制劑授權出海，潛在總額達美元6.45億元，引起投資者強烈關注。截至目前，全球範圍內尚無同一分子機制的小分子口服抑制劑獲批上市。 上半年，復宏漢霖全球化戰略全面發力，全球產品收入突破人民幣25.568億元，同比增長3.1%；公司海外產品利潤同比增長超200%；BD（商務拓展）合同現金流入超人民幣10億元，同比增長280%。隨着海外商業化產品的銷售放量，今年全年，復宏漢霖海外產品收入及利潤將實現大幅增長，2026年有望持續高速增長。 目前，復宏漢霖有6款產品在中國獲批上市，4款產品在國際獲批上市，觸達近60個國家和地區，覆蓋亞洲、歐洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲。 在消費、旅文、智造等業務領域，復星的全球化能力也在持續為業務帶來肉眼可見的增長。 復星旗下的海南礦業，一個覆蓋能源和大宗產品的企業，今年上半年境外營收佔比甚至超過了復星國際，達到57%。海南礦業在非洲馬里的布谷尼鋰礦一期已啟動試生產，加上洛克石油馬來西亞油田項目和完成併購的阿曼油田項目，海南礦業正加速打造覆蓋西非、中東、東南亞的「礦產+能源」網絡。 長期紮根上海的豫園燈會，近年來也持續走出國門，繼2023年底首次出海法國巴黎後，2025年1月主題燈組亮相越南河內，獻禮中越建交75周年；6月在泰國曼谷著名商業地標暹羅天地ICONSIAM點亮，慶祝中泰建交50周年。 豫園旗下擁有268年歷史的中華老字號松鶴樓，在英國倫敦開出海外首店。豫園珠寶時尚集團也將於年底前實現出海，目的地鎖定中國香港、中國澳門和東南亞地區。 復星旗下的海外企業，也在積極「出海」，在全球拓展業務。今年上半年，復星葡萄牙保險國際業務佔總業務量比重達28.2%，海外毛保費達9.24億歐元。 復星旗下的全球度假村集團Club Med地中海俱樂部，今年上半年全球業績再創新高，營業額達人民幣92.5億元，同比增長3.8%；經營利潤達人民幣12.7億元，同比增長11.0%。 迎來新一輪估值修復 持續推進創新和全球化，一方面需要真金白銀的投入，另一方面更需要長期主義的思維和坐「冷板凳」的耐心。對於每天都在考慮生存發展的企業而言，不是一件容易堅持的事。 復星自1992年創立以來，在大健康領域的創新研發堅持高投入至今，近年來進入收穫期，對整體企業的營收貢獻持續增長，在當前生物醫藥及AI引領的科技創新蓬勃發展的大環境下，存在以創新大單品帶動企業進入高彈性增長的可能性。 而復星的全球化更是一部「先手棋」，始自2007年復星國際上市。在眾多企業在國內廝殺時，復星已抓住2008年世界金融危機的契機，在海外持續推進產業佈局。近年來隨着國內競爭「內捲」加劇，「不出海便出局」成為眾多企業面臨的戰略選擇。而復星此時的海外收入已經佔比超過半壁江山，十多年深度的全球產業佈局，給復星帶來的發展紅利正在持續釋放。 復星中期業績顯示，上半年復星持續優化資產組合，財務狀況保持穩健，現金儲備充裕。截至2025年6月30日，總債務佔總資本比率為53%，負債比率保持健康。 2025年5月，國際評級機構標普充分肯定復星信用指標，確認評級展望為「穩定」。上半年，復星健康業務板塊的港股上市公司市值表現亮眼，帶動底層資產價值重估。隨著宏觀環境日趨好轉，復星國際已重啟新一輪估值修復。



