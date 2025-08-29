新希望服務公佈2025年中期業績

業績摘要：

- 報告期內，集團錄得收入約人民幣7.40億元，較去年同期增長4.3%；毛利為人民幣2.34億元，毛利率為31.6%，實現股東應佔淨利人民幣1.21億元，同比增長2.4%，歸母淨利率16.3%。

- 報告期內，集團持續優化運營管理能力，經營性現金流21.0百萬元，管理費效比連續四年下降，較去年同期下降7.1%至9.1%。

- 董事會建議宣派中期股息為每股0.11港元，派息比率提升至70%。此舉反映出董事會積極回報股東的一貫策略及對未來現金流的信心。

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) - 8月28日，新希望服務控股有限公司（股份代號：3658.HK）及其附屬公司（統稱「新希望服務」）宣佈其截至2025年6月30日止六個月（「期內」）之中期業績。

市拓成果亮眼，第三方貢獻持續攀升

2025年上半年，新希望服務在高目標牽引下，第三方各類項目簽約金額達人民幣5.6億元，同比增長59%，接近2024年全年簽約目標的93%。尤為亮眼的是，依託成熟的市拓體系和品牌影響力，成功中標成都天悅龍庭、昆明第三城紫香園、蘇州泊雲庭等千萬級項目，市場認可度持續提升。此外，第三方全口徑收入占比進一步提升至84%，獨立性再增強。

期內，新希望服務區域深耕策略成效顯著，在管項目達254個，在管建築面積突破3,803.5萬平方米，其中96.6%來源於中國一線、新一線及二線城市，尤其是西南及華東高能級城市。西南區域作為新希望服務的戰略腹地，實現物業管理收入人民幣2.19億元，占總物業管理收入的46.8%，同比增長15.3%；華東區域實現收入人民幣1.66億元，占比35.5%，同比增長11.5%。兩大核心區域合計貢獻物業管理總收入的82.3%，區域協同和規模效應進一步鞏固。

打強高質服務，優品質與深挖掘並舉

物業服務板塊，新希望服務高端服務能力成為市場競爭中的重要優勢，得益於D'LIFE高端服務體系的沉澱，期內成功獲取成都奧園半島ONE項目（物業費單價達5元/㎡/月），以及貝好家在成都的首個豪宅項目-貝宸S1及上海奉賢項目務。值得一提的是，新服整體物業費單價3.14元/㎡/月，較去年同期增長3.6%，其中成都物業費單價3.63元/㎡/月，項目綜合質量優異。

生活服務板塊，市場化拓展能力亦取得持續突破。零售業務滲透率提升至6.7%。外部客戶占比提升至60%，連續中標民生銀行信用卡、工商銀行、雲南平安銀行等項目。明星單品打造成效顯著，千萬級爆品牛奶實現銷售額570萬元，同比大幅增長90%，定制禮盒銷量突破13萬份，整體板塊的造血與獨立市場化運營能力不斷增強。團餐運營項目數量33個，其中第三方占比達91%，且「物業+團餐」模式已覆蓋20個項目，匯泉社區食堂成為「政府+益民+新服」的民生工程樣板。

商業運營板塊，通過持續拓展增量、深耕存量，成功運營昆明西山萬達及世博裡酒店（覆蓋商業/寫字樓/長租公寓全業態），第三方收入占比顯著提升至18.6%。同時，在管商業項目中，南寧新暢行出租率96.07%、租金上漲1.5%，成都新希望國際出租率91.31%，租金同比提升11.2%，出租率及收繳率均優於行業，展現出優異的資產運營能力，實現逆勢提質。

科技赋能见效，运营效率与客户满意双升

期內，新希望服務数字化在助力降本增效方面取得顯著進展新突破。「AI+机器人+人」模式在皇冠湖壹号试点效果突出，人效提升19.3%，年化成本节降64万元。當前，該模式正加速推廣至全国200餘个项目，预计管理成本节降成本超1,600万元。

此外，通过机器人接管基础作业、AI赋能服务链条，使得一线人力聚焦高价值服务，進而驱动「降本-增效-满意」闭环持续扩大。助力全域满意度突破90分，實現服務品質和客戶滿意度的雙提升。

展望未來，新希望服務將繼續堅持高目標戰略導向，深化市場拓展與品牌建設，深入推進「物業+」戰略，通過「物業+商業+生活」等多元業務協同，挖掘新的收入增長點，有效提升客戶服務價值。同時，數字化運營將繼續作為核心戰略投入方向，新希望服務將專注AI算法迭代與機器人技術應用，通過標準化、規模化、智能化三位一體，築牢長期成本優勢，實現持續精益管理，為股東和客戶創造可持續的價值回報。

有關新希望服務控股有限公司（3658.HK）

新希望服務控股有限公司（股票代碼3658.HK）是一家四川本土、西部領先、深耕成都的提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業。背靠世界500強企業新希望集團有限公司及其附屬公司，重點圍繞「資產增值保值」與「生活安心美好」，為中高端住宅、企業總部、醫療機構、商寫辦公樓、政府公建、金融機構等多種業態場景，提供物業管理服務、生活服務及商業運營服務等積木式服務。截至2025年6月30日，新希望服務榮獲億翰智庫頒發的「中國物業企業綜合實力TOP15」（較去年同期提升3名），克而瑞物管頒發的「中國物業服務力百強企業TOP16」（較去年同期提升3名），同時，高端服務入選「中國物業服務特色物業樣本標杆企業」。

更多資訊請訪問新希望服務網站：https://www.newhopeservice.com.cn

