現代牙科集團2025年中期淨利潤升34.7%



業績摘要： - 截至2025年6月30日止六個月(「回顧期」)的收益約為18.3億港元，較去年同期增加約7.8%。收益增加主要由於本集團持續的自然增長(主要在歐洲及澳洲地區)，並藉著我們於2025年1月完成收購泰國最大的牙科實驗室Hexa Ceram Company Limited(「Hexa Ceram」)而加快。

- 截至2025年6月30日止六個月的毛利率約為54.8%；毛利約為10.1億港元，較去年同期增加約10.0%。

- 本集團於截至2025年6月30日止六個月的EBITDA約為4.6億港元，較去年同期增加約21.6%。

- 本集團截至2025年6月30日止六個月的純利約為2.9億港元，較去年同期增加約34.7%。

- 截至2025年6月30日止六個月的每股基本盈利為30.37港仙。

- 董事會已宣派截至2025年6月30日止六個月的中期股息每股普通股10.7港仙。

- 截至2025年6月30日止六個月，本集團於中國內地、泰國及越南生產設施生產之數碼化解決方案個案(海外及國內)增加至約457,653件，較2024年同期增加24.4%，原因為客戶持續採用口腔內部掃描儀。 香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 8月28日， 全球領先之義齒器材供應商-現代牙科集團有限公司（簡稱「現代牙科」或「本集團」，股份代號：03600.HK）欣然公佈截至2025年6月30日止6個月之未經審核中期業績。 截至2025年6月30日止六個月，在牙科行業數碼化趨勢的持續支持下，本集團的多維度策略及持續提升的營運效率及生產力使其於本期間的收益、純利及EBITDA均創下紀錄。此情況在宏觀經濟環境充滿挑戰之時，包括牙科手術的需求普遍疲弱及貿易戰的不確定性下仍能體現。本集團充分善用位於泰國、越南及中國內地的全球化生產設施，積極應對前所未有的國際貿易環境。 全球數碼化趨勢持續推動整合義齒行業，讓本集團進一步增加其於業內的市場份額。而我們數碼化的持續轉型有望改善顧客及患者的體驗，可令本集團在競爭對手中脫穎而出，表現優於同行。憑藉銷售及經銷網絡的優勢，我們於歐洲、北美、大中華、澳洲及其他國家的義齒行業均取得領先地位。 歐洲市場業務 自歐洲市場的銷售收益佔我們於回顧期間收益的最大部分。於回顧期間，歐洲市場錄得收益約9.2億港元，較截至2024年6月30日止六個月增加約9,734.1萬港元。此地理市場佔本集團收益總額約50.2%。歐洲市場收益增加是由於推出新產品(例如數碼化義齒)及我們最先進的數碼化流程，推動銷售訂單量增加。 本集團已成為提供全面數碼化解決方案的先驅，範圍涵蓋多項微創及美容義齒解決方案以至口腔內部掃描儀及透明矯正器，本集團已準備好把握牙科行業數碼化趨勢加速帶來的機遇。本集團繼續透過建立以教育及數碼化為重點且貼近客戶需求的牙科解決方案生態系統，積極從國際及本地競爭對手取得市場份額；並透過不同的境內及境外資源有效地滿足我們客戶的高期望。本集團一直致力並將繼續裝備好自己，為市場上的牙科領域提供最先進的數碼化解決方案。 北美市場業務 自北美市場的銷售收益佔回顧期間收益的第二大部分。於回顧期間，北美市場錄得收益約3.7億港元，較截至2024年6月30日止六個月減少約1,964.5萬港元。此地理市場佔本集團收益總額約19.9%。 雖然2025年上半年對主動美容治療的需求仍然疲弱，我們的中央化數碼流程及廣泛的生產網絡讓我們為北美客戶提供更高服務質素及營運效率。我們位於美國、中國、越南及泰國等地的多元化供應基地，在應對美國關稅的不確定性時帶來更大的彈性 - 使我們比其他競爭對手更具優勢。雖然進口產品線的數碼化起初帶動整體市場個案的增長，然而2025年4月在美國實施的關稅帶來新的不確定性及為我們以進口為主的業務單位的後續銷售帶來下跌。 大中華市場業務 於回顧期間，大中華市場錄得收益約2.9億港元，較截至2024年6月30日止六個月減少約4,257.6萬港元。此地理市場佔本集團收益總額約16.0%。中國內地市場面對帶量採購政策及持續價格競爭的逆境。此亦導致中國內地診所積極於香港推廣種植牙治療(香港患者就診人數明顯減少)。本集團有意轉移低利潤業務，並專注於服務中及高價值客戶，確保本集團業務能夠長期及可持續獲利。 本集團對此市場的中長期前景感到樂觀，特別是在政府最新的採購相關措施中，預計(i)規範義齒價格及建立價格透明度，促進公平競爭；(ii)讓本集團領先的品牌名稱及聲望成為客戶及顧客的主要考量；及(iii)讓本集團從其規模化的生產團隊中得益及根據顧客或客戶更有效分配資源。 澳洲市場業務 於回顧期間，澳洲市場錄得收益約1.4億港元，較截至2024年6月30日止六個月增加約995.6萬港元。此地理市場佔本集團收益總額約7.5%。澳洲的收益錄得雙位數增長，反映牙科行業數化碼趨勢帶動更多新的數碼化產品，以及收購Digital Sleep的收益貢獻，但部分被相較於截至2024年6月30日止六個月，澳元兌港元貶值4.0%抵銷所致。 其他市場 其他市場主要包括印度洋國家、馬來西亞、台灣、新加坡及泰國。截至2025年6月30日止六個月，該等市場錄得收益約1.2億港元，較截至2024年6月30日止六個月增加約8,790.7萬港元。此地理市場佔本集團收益總額約6.4%。其他市場的收益增加主要由於新收購的Hexa Ceram的收益貢獻所致。 展望及策略 全球宏觀經濟環境仍然不明朗，地緣政治挑戰讓全球各行業處於逆境當中。然而，本集團的業務遍及全球多個地區及市場，多元化的經營使其在面對該等挑戰時享有獨特優勢。有別於在單一國家或有限地區經營的競爭對手，本集團均衡多元的國家風險策略，確保其在動盪時刻仍然堅毅不屈，平穩過渡。憑藉全球佈局及我們適應當地市場環境的能力，使本集團的表現優於競爭對手，並能把握新興機遇。 數碼化勢不可擋，帶動義齒行業的整合。本集團於此趨勢中盡享優勢，憑藉其中央化數碼工作流程、先進的生產能力及全球化網絡，旨在提升營運效率及提供卓越的客戶體驗。我們持續對數碼化的投資不僅加強我們的競爭優勢，亦加快行業的整合，本集團可以從中獲得更大的市場份額。 我們在過往多年作出多項標誌性收購，包括最近於2025年1月收購泰國最大牙科實驗室Hexa Ceram，本集團的全球分銷及銷售網絡進一步多元化，加強在東南亞地區的影響力。是次擴張連同我們位於美國、中國、越南及泰國等地的多元化供應基地，讓本集團在應對與貿易不明朗因素及其他地緣政治風險等相關的挑戰時帶來更高彈性。憑藉董事會豐富的經驗及克服短期挑戰的決心，本集團已準備就緒，繼續全力把握新商機，同時保持審慎及謹慎的態度，以保障股東利益。 關於現代牙科集團 現代牙科集團有限公司 (股份代號: 03600.HK) 為全球領先的義齒器材供應商、經銷商和顧問，專注於發展迅速的義齒行業為客戶提供定制式義齒。我們的產品組合大致可分為三類﹕固定義齒器材，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材，例如活動義齒；及其他器材，例如正畸類器材、透明牙套、運動防護器及防鼾器。 現代牙科集團擁有多個備受稱許的全球品牌，包括西歐的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中國的洋紫荊牙科器材、香港的現代牙科器材、美國的Modern Dental USA及MicroDental、澳洲及紐西蘭的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、臺灣的 Modern Dental TW、馬來西亞的 Apex Digital Dental及泰國的Hexa Ceram等。我們提供穩定和優質的產品及卓越的客戶服務，令這些公司品牌能茁壯成長。我們於全球超過 28個國家擁有超過 80 家服務中心及服務逾 30,000 名客戶。



