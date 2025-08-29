富衛集團上市後首次公佈業績 上半年表現創新高



香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天公布截至2025年6月30日止六個月的中期業績。 - 新增業務銷售額以按年化新保費計算較2024年同期上升38% 至1,246百萬美元。新業務合約服務邊際為794百萬美元，按年增幅達34%。 - 稅後營運利潤增長9%，達251百萬美元。香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場四個地區業務分部持續為集團帶來正面貢獻。 - 淨利潤達47百萬美元，錄得採用國際財務報告準則第17號以來中期業績新高。 - 富衛集團進一步提升財務靈活性，於2025年7月獲國際信貸評級機構穆迪上調評級，名義保險公司財務實力評級升至A2。償付能力充足率*維持在283%，產生的基本自由盈餘淨額增至417百萬美元，增幅超過一倍，展現穩健的資本狀況。來自各地區業務分部的股息收入超過500百萬美元。 - 綜合有形權益上升8% 至8,150百萬美元，集團內涵價值上升8% 至6,380百萬美元，反映富衛集團於2025年上半年為股東創造的價值。富衛其後完成首次公開招股，集資總額達3,611百萬港元（約466百萬美元），並於2025年7月7日正式在香港聯合交易所有限公司主板以股份代號1828掛牌交易。 - 完成構建亞洲高資產淨值客戶服務網絡，覆蓋香港特別行政區、新加坡及百慕達三地，為全球高端保險市場客戶提供多元化資產配置、財富管理及傳承規劃。全新的FWD Private 貴賓室坐落於香港黃金商業地段，現已全面投入運作。 富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「我們非常高興首次以上市公司身份公布業績，就創出採用國際財務報告準則第17號以來的中期業績新高。新業務合約服務邊際的強勁增長，展現了我們成功在亞洲貫徹以客為先策略實現可持續盈利的能力。」 黃清風補充：「我們計劃將近期首次公開招股所得款項淨額用於進一步提升資本實力及財務靈活性，包括減少整體債務，以支持業務增長及拓展客戶及渠道覆蓋滲透的機會，如深化數碼能力及策略。」 在香港特別行政區及澳門特別行政區，新增業務銷售額及新業務合約服務邊際均錄得顯著增長，反映本地及中國內地訪客客群持續多元的需求，以及富衛高資產淨值客戶服務全面啟動帶來的正面影響。富衛集團持續專注於多渠道分銷模式策略，並積極推動產品創新，包括根據最新監管指引所開發的指數型萬用壽險產品，以及為合資格客戶推出的大灣區跨境醫療服務。 泰國與柬埔寨的業務分部新業務指標部分受到2024 年退出泰國團體醫療保險業務新單承保的影響。泰國業務具備優越條件，能夠滿足人口老化所帶來的保障、醫療及退休產品需求。其與泰國匯商銀行之獨家銀行保險合作關係保持市場第一的地位。此外，富衛泰國的代理人與顧問在 2025 年 7 月公布的百萬圓桌排名中繼續名列第二。百萬圓桌會是一個獨立國際組織，獲公認為人壽保險及金融服務業的卓越標準。 日本憑藉以個人保障為核心的產品組合錄得穩健的新業務成果。公司於7月推出日圓整付保費年金產品，是公司在日本的首個儲蓄產品，標誌著富衛進軍儲蓄與退休需求市場。 新興市場分部旗下數個市場在面臨行業不利因素與經濟不確定性的情況下，仍錄得強勁的新業務銷售成長。在印尼，富衛集團持有 44% 策略性投資並與印尼人民銀行的合資企業印尼人民銀行人壽保險（ BRI Life），在銀行保險新業務銷售方面位居第一。在菲律賓與越南，公司的代理人與顧問在最新公布的百萬圓桌排名中名列第二。 截至六個月止／於12月31日或6月30日^ 百萬美元，百分比除外 2025 2024 增長(以固定匯率按年計算) 盈利 稅後營運利潤 251 223 9% 淨利潤/(虧損) 47 3 無意義 合約服務邊際 5,996 5,174 11% 增長 新增業務銷售額 1,246 876 38% 新業務合約服務邊際 794 573 34% 新業務價值 506 404 21% 客戶指標 客戶投保評價 –「好」或「非常好」 92% 92% 不適用 客戶索償權益-索償的淨推薦值 63 64 不適用 風險與資本 產生的基本自由盈餘淨額 417 193 115% 集團當地資本總和法覆蓋率* 283% 260% 不適用 價值 集團內涵價值 6,380 5,569 8% 綜合有形權益 8,150 7,162 8% 有形權益回報率 17% 15% 不適用 關於富衛集團 富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務約3,400萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.fwd.com ^ 所有業績數據均截至 2025年6月30日並與2024年同期比較。合約服務邊際結餘、集團當地資本總和法覆蓋率、集團內涵價值、綜合有形權益及2024年權益回報則為2024年12月之結餘／比率和增長率。增長率按固定匯率計算。除稅後營運利潤/（虧損）（非國際財務報告準則計量指標）、淨利潤/（虧損）、合約服務邊際及綜合有形權益外，其他數據均未經審計師審核。稅後營運利潤及稅後淨利潤為公司股東應佔部分，並已扣除非控股權益。新業務銷售以年化新保費100%及整付保費10%組合計算。有形權益回報的計算方式為稅後營運利潤除以期初及期末的有形權益平均值。有形權益的計算方式為經調整後公司股東應佔權益總額，減去扣除非控股權益後的無形資產。 * 根據訂明資本要求基準



