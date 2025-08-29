天能動力（00819.HK）2025年半年度主業穩健 鋰離子電池和海外業務大幅增長

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 天能動力國際有限公司(「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團或天能」）（股份代號：00819.HK)公布截至2025年6月30日止六個月（「報告期內」）之中期業績。

2025年上半年，天能堅持戰略引領、改革破局的總體思路，統籌推進實業、科技、資本三輪驅動戰略。在鞏固鉛蓄電池業務核心競爭力的同時，加速海外市場開拓，推動新能源電池業務從積累轉向釋放，深化電池循環體系的縱深建設，驅動業務全景化、可持續發展。

報告期內，集團實施聚焦主業、主動收縮貿易業務戰略，實現制造業營業收入約人民幣211.68億元，較去年同期基本持平，占整體營業收入比例提升至約87.5%；實現貿易業務營業收入約人民幣30.24億元，較去年同期下降約89.47%，占整體營業收入比例下降至約12.50%。製造業中，高端環保電池業務穩築基本盤，為戰略轉型提供堅實的財務後盾。新興業務高速增長，其中，鋰離子電池業務取得營業收入約5.01億元，較去年同期躍升174.58%。報告期內，集團實現毛利額約人民幣25.37億元，較去年同期基本持平；經營現金流釋放躍升，由去年同期約人民幣1.62億元淨現金流出轉變至約人民幣8.91億元淨現金流入。綜上，2025年上半年，在複雜外部環境下，天能展現出強大經營韌性、發展動能和戰略執行力。

國際化進程加速 海外市場拓展成果顯著

國際化布局是集團提升全球競爭力、實現增量跨越的重要戰略支點。2025年上半年，海外業務呈現突破性增長，市場反饋持續向好，實現營業收入約人民幣2.26億元，較去年同期增長約75.39%。

報告期內，集團以當地需求為導向，結合海內外產業資源加速國際市場開拓，於泰國、越南、土耳其等地配置本地運營團隊，發展數十家授權經銷商，銷售網絡覆蓋亞太、歐美、中東非各地區主要國家。越南生產基地建設有序推進，組裝基地產能全面釋放，為區域深耕奠定基礎。針對性開發本地化產品，滿足差異化需求；重點建設本地化渠道與運營團隊；同步推進“服務出海”戰略，系統性構建本地化服務標準體系。優化全球供應鏈，釋放增長動能。

主業穩中見韌 蓄勢動能長青 ​

報告期內，集團在複雜外部環境與產業結構再平衡的背景下，堅持「穩中求進，以進促穩」的經營節奏。高端環保電池業務表現堅實，上半年取得營業收入約人民幣182.92億元，為集團穩健續航持續注入動力。高端環保電池是集團基於研發與工藝創新打造的密封型免維護鉛蓄電池，深度適配電動輕型車市場需求，憑借其綜合成本及性能優勢，亦廣泛應用於備用電源、汽車電池與電動特種工業動力電池等領域。

集團秉持核心業務優勢，深化智能制造升級、精進運營管理體系、鞏固銷售渠道網絡，驅動產品質量持續提高與綜合市場競爭力不斷增強，強化鉛蓄電池業務在複雜市場環境下的發展韌性。報告期內，集團通過智能制造體系應用與設備技術改造升級，有效提升制造效能與供應鏈保障能力，成本管控成效逐步顯現；依托電池技術迭代驅動產品性能升級，圍繞電動輕型車、數據中心、汽車起動啟停與工業動力等重點場景，形成差異化產品矩陣；驅動以用戶價值為核心的服務體系升級，深度整合傳統經銷網絡與創新數字生態。

深化多元技術路線 加快業務增長新動能

2025年上半年，集團錨定新能源業務發展方向，圍繞鋰離子電池、固態電池、氫燃料電池、鈉離子電池等多技術路徑，系統推進研發攻關、智能制造與場景拓展，加快培育業務增長新動能。集團鋰離子電池主要聚焦儲能與低速動力等領域。報告期內，集團儲能與低速動力業務實現量的躍升與質的改善，工業電池及駐車空調電池等細分市場增量空間得以拓展，產能利用率明顯提升，整體營收顯著增長，經營質效明顯改善，取得營業收入約5.01億元，較去年同期增長約174.58%。

集團固態電池研發取得階段性進展，重點突破高比能、長循環及高倍率三大方向，與頭部兩輪車企業建立戰略合作關系，並在低空飛行器領域與相關企業推進解決方案驗證。集團在氫燃料電池持續投入，擁有全鏈條研發體系和專家團隊，產品性能先進，在兩輪車、公交、重卡及特種機械等場景推進示範驗證，並與上下遊合作夥伴共同構建應用生態。集團同步推進鈉離子電池技術與應用布局，報告期內圍繞汽車起動啟停與儲能等應用場景開展低溫與循環壽命等關鍵指標驗證，保持穩健的產業化節奏。通過多技術路徑的協同，遵循「技術攻堅—場景驗證—方案化交付」的推進節奏，集團新能源電池業務增長動因正由點式驗證向鏈條釋放有序過渡，業務動能得到紮實支撐。

夯實循環體系 強化產業協同新動能

集團專注於電池產業，系統構建覆蓋生產、回收、再利用的全生命周期產業鏈，形成鉛蓄電池和鋰離子電池雙軌循環產業體系，實現資源高效再生利用。報告期內，集團可循環產業實現對外營業收入約人民幣18.00億元，較去年同期增長約15.82%。

作為國內循環產業的領先企業，集團著眼於構建兼具前端觸達能力與後端處理效率的高效回收網絡，以規模化的處置能力和業務協同優勢推動廢舊電池資源有效利用，關鍵材料回收率居於行業前列。報告期內，集團持續貫通回收、處置與再利用全流程，提升鉛蓄電池回收渠道整合力與運營精度；強化鋰離子電池回收差異化路徑布局，深化核心區域與重點場景資源聯動。集團通過深挖技術潛能與優化系統表現，逐步釋放循環體系的規模優勢與經濟價值，為產業注入持久動能。

展望未來，天能將以技術革新驅動產業升級，以數智化賦能運營增效，以生態協同重塑價值鏈體系，以全球化布局開拓增量空間，鞏固鉛蓄電池核心主業優勢，加快推進鋰離子電池、固態電池等新能源電池的研發、應用與市場開拓，強化電池回收與資源再生能力，提升產業鏈一體化水平與協同效率。天能將同步加速海外市場布局與本地化經營能力建設，向制造與服務體系延伸，構建發展為具備長期競爭力和全球視野的新能源電池產業格局企業。天能將持續推動企業價值與社會價值深度融合、共同成長，打造可持續、高質量增長的創新範式。

關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司及其附屬公司創立於一九八六年，總部設於中國，憑借完善的制造體系與技術優勢，發展成為新能源電池行業領先企業及輕型電動車電池領域龍頭企業，二零零七年於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：00819.HK）。曆經近四十載發展，集團以鉛蓄電池為核心主業，深耕電動輕型車動力電池市場，並拓展至備用電源、汽車電池與工業動力電池等多元領域。集團為全面布局未來新能源生態，在堅守主業優勢的基礎上，積極推進鋰離子電池、固態電池、氫燃料電池及鈉離子電池的研發、生產與銷售，以多技術路線產品矩陣覆蓋多元新能源應用場景，並同步構建循環經濟產業鏈，依托廢舊鉛蓄電池與廢舊鋰離子電池循環利用業務，推動資源高效再生。

