雲康集團2025年中期虧幅縮窄 彰顯強大經營韌性

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 領先的中國醫學運營服務供應商雲康集團有限公司（「雲康」或「集團」；股份代號：2325）公佈截至2025年6月30日止（「報告期」）之中期業績。集團以「一橫一縱」為主要經營策略，橫向輸出精益運營體系，推進醫聯體多模式合作，縱向聚焦專科方向上的醫檢聯合創新，加速新技術新產品轉化及應用推廣，同時以AI賦能醫聯體整體解決方案，推動AI在醫療場景的實際應用，持續強化臨床賦能價值，呈現強大的經營韌性。

2025年上半年，受集採、醫保控費及行業競爭加劇等多方面因素影響，導致集團短期業績未達預期，然而集團始終堅持產品創新和模式創新，並進一步完善企業經營管理的機制和流程，堅持精益運營，整體經營取得明顯成效。報告期內，集團毛利率約為34.0%，較2024年度整體毛利率提升約4.4%；虧損淨額人民幣55.4百萬元，較上年同期減少56.1%，明顯收窄。此外，醫聯體共建業務板塊持續為集團第一大業務板塊，錄得收益人民幣180.3百萬元，佔總收益的57.6%，較上年同期提升約9.6%，在深度服務賦能醫聯體客戶方面成效顯著，為集團長期高質量發展奠定基礎。報告期內，集團診斷檢測服務錄得收益人民幣313.2百萬元。

一橫一縱策略穩步實施，院企合作成效明顯

「一橫」——輸出精益運營體系，深化醫聯體多模式合作

雲康一直致力於發展「以專業化為基礎、標準化為核心、數智化為手段、協同化為目標」的醫聯體共建創新服務模式。報告期內，集團已為近450家醫聯體客戶提供不同臨床需求的多場景解決方案，包括AI+醫聯體數智化解決方案、醫學實驗室整體合作、區域╱病理中心解決方案、精準醫學中心解決方案、專科聯盟建設解決方案等多模式合作。透過發揮雲康優勢，協助各級醫療機構提升服務能力、外拓服務範圍，構建分級協同的醫療服務體系，促進區域分級診療發展。

報告期內，雲康持續與頭部引領型醫院、各地區市縣級醫院展開深度合作，在市場競爭形勢日趨嚴峻的情況下，醫聯體共建業務板塊仍保持穩健發展，競爭優勢進一步鞏固。

「一纵」——醫檢聯合創新平台打造科研創新強引擎

集團始終聚焦「臨床需求」，不斷加強院企合作，首創性打造「醫檢聯合創新平台」，助力集團業務開拓及提升產品競爭力。報告期內，集團已與全國數十家頂級醫療機構開展醫檢聯合創新合作，累計成功開發出數十項針對呼吸道感染、中樞神經系統感染、泌尿系統感染、婦科感染、結核感染等多領域的不同感染症候群檢測產品，以及個性化用藥基因檢測產品，創新產品累計服務客戶近300家，檢測收益持續增長。

報告期內，雲康與廣東省人民醫院先後上市呼吸道感染、中樞神經感染、侵襲性真菌感染等系列新panel產品，成功構建國內院企科研創新轉化標準化孵育模式和「1+N」醫檢協同網絡，此外，雙方在科研創新過程中，積累了豐富的臨床經驗，在數十位國內臨床、檢驗等多領域專家學者的積極參與和持續推動下，形成了《tNGS臨床規範化應用專家共識》，並於報告期內在國內檢驗頂級期刊《中華檢驗醫學雜誌》發佈。報告期內，雲康亦與國內頂尖醫院廣州醫科大學附屬第一醫院緊密合作，成功開發泌尿tNGS產品，推動尿路感染精準診療的臨床實踐。同時，雲康與暨南大學附屬第一醫院聯合打造「校院企聯合創新平台」，孵化和運營「精神疾病藥物基因檢測創新項目」，並成功開發出抗抑鬱藥物基因檢測、抗焦慮及鎮靜安眠藥物基因檢測產品。

AI賦能醫聯體多模式解決方案，提質增效深化客戶服務

報告期內，雲康全面接入DeepSeek，實現集團數字化平台部署。雲康以「AI+」與「精準診斷」為核心理念，將人工智能技術廣泛應用於旗下醫學實驗室的多技術平台。以AI技術與雲康病理診斷平台的深度融合為例，雲康病理檢測流程被極大壓縮，單切片AI診斷效率持續優化，實現智能、效率、質量三重提升。此外，透過部署智能化功能應用，雲康已實現智能在線客服、結果與報告高效審核等功能，全面優化醫檢服務的流程，提升客戶服務體驗和滿意度。在院企聯合研發新技術新產品過程中，借助AI大模型強大的數據分析、模型構建和智能預測能力，雲康AI技術從生信分析、報告解讀、疾病風險評估、創新產品研發轉化等多方面賦能產品創新研發，加速產品落地臨床。

值得一提的是，雲康攜手潤達醫療、華為共同開發的醫療大模型「智雲」已重磅發佈，覆蓋了診前、診中、診後的全流程場景，將為臨床醫療服務全流程提供更加高效、便捷的支持和體驗。同時，雲康與潤達醫療簽署戰略合作協議，以強化「AI+IVD+醫療服務」在產業生態鏈之間的深度合作，並共同推動人工智能大模型在醫療端的發展與應用，為客戶提供數智化的醫療解決方案。未來，「智雲」醫療大模型將在雲康合作醫療機構中試點應用，並逐步推廣至全國，為醫聯體建設運營提質增效。

未來展望

2025年是「十四五」規劃的收官之年，國家推動優質醫療資源加快擴容下沉，促進區域佈局更加均衡，同時不斷加快醫聯體建設，推動其由「搭框架」向「高質量運營」升級。臨床治療亦正從「廣譜治療」邁向「精準化治療」新階段，行業增長潛力持續釋放。同時，AI技術持續賦能分級診療，行業將迎來發展新機遇。展望未來，雲康將繼續緊跟行業發展脈搏，以國家政策為導向，不斷強化臨床賦能價值，持續探索「產品創新+模式創新」雙輪模式，加速業務開拓，深度賦能醫學檢測服務，惠及更多居民。

雲康集團有限公司（股份代號：2325）

雲康集團是中國領先的醫學運營服務提供商，早於2008年雲康便開始面向各級醫療機構提供標準化的醫療診斷服務，透過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的醫聯體服務網絡，逐漸發展成為醫學運營服務的領先平台。雲康也是中國領先的醫聯體診斷服務供應商，提供涵蓋醫聯體診斷及診斷外包的全方位醫療健康服務。雲康向中國醫聯體內的合作醫院提供診斷檢測服務，透過現場診斷中心協助其提升臨床診斷能力。迄今為止，雲康已成功為來自全國近450家現場診斷中心提供專業服務，截至2025年6月30日，雲康合作的醫院分佈於中國31個省市。

