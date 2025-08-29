朝雲集團營收、毛利率、除稅前溢利連續5個業績期增長 寵物營收翻番

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) – 朝雲集團（06601.HK）發佈2025年中期業績報告，多項指標創下亮眼表現：營收同比增長7.2%，除稅前溢利同比增長5.3%，毛利率同比提升2.9個百分點，寵物業務營收增長超100%，線上渠道營收增長27.4%，疊加穩定派息與強勁現金流，公司盈利能力和經營質量進一步增強。

營收增長及毛利率提升，股東回報持續穩定

這已是朝雲集團連續5個半年度業績期實現營收、除稅前溢利增長，背後核心邏輯在於堅持"高質量、可持續、穩利潤"的經營原則：一方面，經營管理效率提升措施見效；另一方面，品牌力提升、品類與渠道結構持續優化，疊加供應鏈效率改善，推動整體毛利率同比提升2.9個百分點。這種"營收增長+毛利率提升"的雙箭頭，正是企業經營效率的直觀體現。

除了盈利能力持續增長，朝雲集團持續回饋股東，中期高比例派息40%，實現股東收益最大化。截至6月末，公司現金、現金等價物及各項銀行存款總額達26.5億元，現金流持續強勁，為高派息政策的穩定落地提供了堅實資金保障，而"高增長+高派息+強現金"的組合也成為了當前市場環境下，稀缺的"安全標的"。

寵物業務營收增長超100%，"潛力板塊"變"增長引擎"

如果說整體增長是"穩"，那寵物業務就是最耀眼的"爆點"。財報顯示，朝雲集團2025上半年寵物業務營收從4800萬元飆升至9600萬元，同比暴增101.4%。毛利率同比增長8.6個百分點至58.1%，實現了營收和毛利率高增長。寵物業務成為驅動公司增長的核心引擎之一。

家居護理業務穩坐龍頭，連續11年市占第一

作為集團壓艙石，家居護理業務持續增長，營收同比增長4.3%，毛利率同比提升2.7個百分點至49.1%。其中，殺蟲驅蚊品類連續11年保持行業市占第一，家居清潔市占第二，龍頭地位穩固，形成"基本盤業務持續增長，新業務沖高增長"的良性循環。

收入結構持續優化，線上渠道營收增長27.4%

朝雲集團在渠道建設方面同樣亮眼，2025年上半年，朝雲線上渠道營收同比增長27.4%，毛利率提升5.5個百分點至59.9%。公司在深耕淘系、京東、拼多多等平臺基礎上，實現抖音等內容電商渠道爆發：營收同比增長101%，打造出更多的億元渠道的同時，線下渠道推行多品類的分銷覆蓋，加強高毛利產品的分銷數量和分銷網點的質量，鞏固市場領導地位。這意味著公司不僅在"賣得多"，更在"賣得好"，渠道結構優化帶來的利潤彈性正在釋放。

供應鏈方面，持續進行供應鏈改革，通過對自有工廠實施技術改造、增加自動化生產線提升生產效率，對外協工廠精益化管理，對研發配方的升級創新，從而整體提升供應鏈運營效率，優化供應成本，增強整體盈利能力。

2025年下半年，朝雲集團將秉持高質量、可持續、穩利潤的經營指導方針，保持強勁的現金流、持續提升盈利能力、持續落實高派息政策。聚焦家居護理業務、寵物業務拓展。鞏固線下分銷渠道的領先地位，增強電商業務的盈利能力。加強技術研發實現創新，推出更多差異化好產品，為公司未來發展注入新動力，打開更大的長期成長空間。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network