商湯2025年中期業績發佈 2025上半年營收超市場預期按年增長36% 虧損大幅收窄

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) – 商湯集團股份有限公司（「商湯集團」或「公司」，股份代號：0020）今日公佈截至2025年6月30日止半年度（「2025年上半年」）的中期業績。

2025年上半年，商湯集團業績超出市場預期，總收入按年增長36%，達人民幣24億元；其中，生成式AI收入連續第三年高速增長，增幅達73%；經調整虧損淨額按年和按月均大幅收窄，按年下降50%；貿易應收回款額32億元，以96%大幅提升，達歷史新高。截至2025年上半年，集團的總現金儲備132億元。

2025年上半年，商湯持續深化「1+X」戰略並取得實質性進展，完成業務動能穩健和結構優化。「1+X」以生成式AI與視覺AI作為「1」的核心業務，亦是雙引擎，而「X」代表的X創新業務板塊以孵化創新生態為核心戰略，聚焦智能駕駛、智慧醫療、家用機械人、智慧零售等四個賽道。

生成式AI佔集團收入進一步提升至77%，日日新大模型多模態能力躋身世界前沿，大模型應用圍繞「生産力工具」和「互動工具」 兩大場景，快速提升滲透率和客戶忠誠度。當中生産力工具以商湯「小浣熊」産品為代表，提供金融、教育、政務三大版本，用戶數突破300萬。在互動工具領域，「日日新 V6.5」實現了文本與音視頻融合，多模態實時互動時數年內增長510%。

視覺AI重啓增長曲綫，以高質量客戶策略和領先市場佔有率，實現利潤空間與現金流雙向改善。截至2025年6月底，視覺AI板塊服務國內外客戶660餘家，複購比例57%，上半年海外商機儲備與新訂單按年顯著增長。

組織上，圍繞「1」和「X」進行二次聯合創業，形成專業化與多元化兼備的領導架構，針對創新業務任命獨立的聯創團隊，實現「X創新業務」在戰略重組後釋放經營活力與資本市場吸引力。

商湯科技董事長兼首席執行官徐立博士表示：「在國務院發佈《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》重要舉措的背景下，商湯緊抓落地機遇，深耕行業領域，以生成式AI與視覺AI為雙引擎，使商湯在繼續保持視覺AI龍頭地位基礎上，抓住生成式AI 所帶來的歷史性窗口，為員工、客戶和股東持續創造價值。」

2025年上半年集團核心經營亮點

- 整體收入按年增長36%，達到24億元人民幣，增速較往年進一步提升；經調整EBITDA與經調整淨虧損顯著改善，按年收窄幅度分別達72.5%和50%；

- 應收款回款金額創歷史新高，達32億元人民幣，按年增長96%；貿易應收周轉天數同比縮短49%；

- 經營活動現金流淨流出按年大幅收窄82%，現金創造能力不斷增强；總現金儲備攀升至132億元人民幣，為集團聚焦長期戰略實施提供了充裕的資金保障。

關於商湯

作為人工智能軟件公司，商湯科技以「堅持原創，讓AI引領人類進步」為使命，旨在持續引領人工智能前沿研究，持續打造更具拓展性更普惠的人工智能軟件平台，推動經濟、社會和人類的發展，並持續吸引及培養頂尖人才，共同塑造未來。

商湯科技擁有深厚的學術積累，並長期投入於原創技術研究，不斷增强行業領先的多模態、多任務通用人工智能能力，涵蓋感知智能、决策智能、智能內容生成、自然語言處理等關鍵技術領域，同時包含AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎設施在內的關鍵能力。此外，商湯前瞻性打造新型人工智能基礎設施——商湯AI大裝置SenseCore，打通算力、算法和平台，並在此基礎上建立「商湯日日新SenseNova」大模型及研發體系，以低成本解鎖通用人工智能任務的能力，推動高效率、低成本、規模化的AI創新和落地，進而打通商業價值閉環，解决長尾應用問題，引領人工智能進入工業化發展階段。商湯科技業務涵蓋生成式AI、視覺AI和X創新業務，相關産品與解决方案深受客戶與合作夥伴好評。

商湯倡導「發展」的人工智能倫理觀，並積極參與有關數據安全、隱私保護、人工智能倫理道德和可持續人工智能的行業、國家及國際標準的制訂，與多個國內及多邊機構就人工智能的可持續及倫理發展開展了密切合作。商湯《AI可持續發展道德準則》被聯合國人工智能戰略資源指南選錄，並於2021年6月發表，是亞洲唯一獲此殊榮的人工智能公司。

目前，商湯科技已於香港交易所主板掛牌上市。商湯在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、西安、新加坡、曼谷、吉隆坡、利雅得、阿布扎比、杜拜、首爾等地設立辦公室。另外，商湯科技在德國、泰國、印尼、菲律賓等國家均有業務。更多資訊，請瀏覽商湯科技網站、微信、微博和領英。

