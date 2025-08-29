全球運動品牌 U.S. Polo Assn. 成為棕櫚灘馬拉松賽事冠名贊助商

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年8月28日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn.是美國馬球協會（United States Polo Association, USPA）的官方運動品牌，現已達成多年合作協議，成為棕櫚灘馬拉松的新任冠名贊助商。由 Ken Kennerly 的 K2 Sports Ventures 擁有並營運的 U.S. Polo Assn. 棕櫚灘馬拉松，將於 2025 年 12 月 13-14 日在佛羅里達州西棕櫚灘市中心舉行。



美國馬球協會馬拉松

這項享有盛譽的馬拉松賽事因其美麗的濱水景觀和椰林大道而聞名，吸引來自全美乃至世界各地的跑者，在寒冷的冬季感受佛羅里達的溫暖。該賽事同時也是享有盛名的波士頓馬拉松的資格賽。

USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 很榮幸能夠成為棕櫚灘馬拉松的冠名贊助商。這是一項標誌性的賽事，就像我們的品牌一樣，深深植根於充滿活力的棕櫚灘縣社區。儘管我們這一個受運動啟發的品牌已經在全球 190 多個國家擁有廣泛的影響力，但我們的核心與傳承正是在棕櫚灘。這裡是 USPA Global、美國馬球協會以及全球最具聲望的馬球勝地——USPA 國家馬球中心的所在地。”

賽事週末活動將於 12 月 13 日（星期六）上午 7:30 舉行 5 公里和 10 公里賽，隨後在 12 月 14 日（星期日）上午 6:00 舉行主賽事，包括馬拉松、半程馬拉松以及馬拉松接力賽。目前已開放早期報名：馬拉松報名費為 130 美元，半程馬拉松為 100 美元；10 公里早期報名費為 60 美元，5 公里為 45 美元。報名請訪問 palmbeachmarathon.com。

健康與健身博覽會（Health and Fitness Expo）將與選手領取參賽包同時進行，時間為 12 月 12 日（星期五）中午 12:00 至下午 6:00，以及 12 月 13 日（星期六）上午 10:00 至下午 6:00，地點在西棕櫚灘 Datura 街 104 號的 Meyer Amphitheatre。博覽會將展示最新的健康與健身產品和服務、跑步裝備，以及未來賽事相關資訊。

Kennerly 表示：“我們非常高興能迎來像 U.S. Polo Assn. 這樣享譽全球的品牌成為棕櫚灘馬拉松的冠名贊助商。這對賽事的未來以及其對全球跑者的吸引力來說，都是一件極其重要的事情。棕櫚灘是全球公認的一流目的地，我們期待著賽事不僅能在本地社區持續發展，同時也能在國際舞台上不斷壯大。”

U.S. Polo Assn. 品牌產品涵蓋男裝、女裝、童裝，以及配飾、行李箱、手錶、鞋履、家居用品等，並透過獨立零售店、百貨商店、U.S. Polo Assn. 品牌專賣店以及電子商務渠道，在全球 190 個國家進行銷售。

Prince 補充道：“與棕櫚灘馬拉松的合作，讓我們能夠共同慶祝體育卓越、社區精神、健康與福祉，以及那份將我們在本地與全球相連的運動熱情。從馬球賽場到棕櫚灘的街道，我們從全力以赴的運動員身上汲取靈感，並期待能共享那份激情、友誼以及世界級競賽氛圍，這正是棕櫚灘馬拉松的獨特魅力所在。”

本次賽事還將支持即將公布的本地慈善項目。

由赫斯特（Hearst）集團旗下的 ABC 聯盟台 WPBF 25 將繼續擔任賽事官方轉播電視台，不僅會在賽前和賽後透過所有電視頻道和數位平台進行廣泛報導，還將在馬拉松比賽當天上午進行現場直播。

WPBF 25 總裁兼總經理 Caroline Taplett 表示：“WPBF 25 非常高興能夠連續第二年擔任 U.S. Polo Assn. 棕櫚灘馬拉松的官方轉播電視台，這再次體現了我們致力於將這樣一項獨特而激動人心的賽事帶給社區的承諾。與我們出色的合作夥伴 Ken Kennerly 及馬拉松團隊攜手，我們將全力推動社區聯繫更加緊密，支持本地企業，並激勵來自本地、全國乃至全球的參賽者齊聚美麗的南佛羅里達，共同參與這場獨一無二的體驗。”

關於 U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。 該品牌在全球範圍內贊助大型馬球賽事，其中包括每年在棕櫚灘 USPA 國家馬球中心（NPC）舉行的 美國馬球公開賽®（U.S. Open Polo Championship®），這是美國最頂級的馬球賽事。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN、歐洲的TNT和印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

關於 U.S. Polo Assn. 棕櫚灘馬拉松

U.S. Polo Assn. 棕櫚灘馬拉松是一項頂級的冬季長跑賽事，每年在西棕櫚灘舉行，設有多種賽程，適合各類跑者參加，包括全程馬拉松、半程馬拉松、10 公里、5 公里以及四人馬拉松接力。賽事路線為 100% 平坦且經 USATF 認證，並具備波士頓馬拉松資格賽資格。賽道風景優美，跑者不僅能體驗充滿活力的西棕櫚灘市中心，還能沿著棕櫚樹成蔭的 Flagler Drive 前行，途經歷史街區，並欣賞到閃耀的濱水景觀。該賽事同時也支持社區和慈善事業。詳情請訪問 palmbeachmarathon.com 。

聯絡資訊

Stacey Kovalsky

U.S. Polo Assn.

skovalsky@uspagl.com

(954) 673-1331

Gary Ferman

Specialty Sports

(954) 558-5203

來源: U.S. Polo Assn.

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network