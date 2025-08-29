業績強勁復甦 實現扭虧為盈 光大控股公佈2025年中期業績

2025年中期業績表現要點：

- 強勁增長：收入總額為港幣20.68億元，較去年同期大幅增長；

- 扭虧為盈：報告期內，公司盈利港幣6.50億元，其中歸屬于本公司股東之盈利為港幣3.99億元，實現扭虧為盈；

- 募資提升：旗下基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,194億元，期內新增募資約港幣27.41億元；

- 退出良好：基金及自有資金層面合計退出金額港幣20.18億元，退出回報倍數（MOIC）約2.78倍；

- 控本增效：強化精益管理，經營成本同比下降10%，財務費用同比下降38%；

- 流動性充裕：擁有現金及現金等價物約港幣81億元；

- 穩健派息：中期股息為每股港幣0.05元。

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2025年6月30日止6個月（「報告期」）之中期業績。

2025年上半年，中國私募股權行業逐步邁入更加穩健的發展階段。光大控股充分發揮耐心資本優勢，保持戰略定力，準確把握市場機遇，及時調整募投管退策略，夯實核心主業，價值潛能逐步釋放，公司整體經營質效大幅改善，業績強勁復蘇。

報告期內，光大控股實現收入總額為港幣20.68億元，較去年同期大幅增長港幣21.82億元，主要得益於投資收入的大幅增加，充分展現了公司良好的投資眼光和長期投資底蘊。公司盈利港幣6.50億元，其中歸屬于本公司股東之盈利為港幣3.99億元，較去年同期淨虧損港幣12.82億元成功實現扭虧為盈，業績顯著改善。

與此同時，公司繼續強化精細管理，保持健康穩健的經營發展。期內，經營成本同比下降10%，主動壓減槓桿，計息負債比率對比2024年末減少2%，控本增效成果顯著，財務費用同比下降38%。公司流動性保持充裕，截至2025年6月底，擁有現金及現金等價物約港幣81億元。

公司資源和業務重心繼續向優勢產品聚焦，進一步穩固核心主業。報告期內，新增募資約港幣27.41億元，旗下基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,194億元，在管基金產品72只，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。期內，共計對9個項目進行投資，完全/部分退出項目46個。

秉承與股東分享經營成果的發展理念，董事會宣派2025年中期股息為每股港幣0.05元（2024年中期股息：每股港幣0.05元）。

2025年上半年經營要點

一、發揮集團化運營優勢，加強募資協同體系

2025年上半年，公司新完成設立淮安洪澤光啟基金和廈門海洋高新產業發展基金，總規模為人民幣25億元。淮安基金關注成長階段的新能源、新材料和智能製造等項目，上半年已完成首期實繳到位；廈門海洋基金關注海洋科技成果孵化轉化，助力海洋經濟高質量發展。同時，多只基金已完成立項，目前正按照既定規劃有序推進中。

二、穩固核心主營業務，驅動業績強勁復甦

報告期內，公司基金及自有資金層面合計退出金額港幣20.18億元，完成小鵬汽車、大普通信、Taboola三筆完全退出，部分退出了軟通動力、德康農牧、第四範式等多個項目，退出回報倍數（MOIC）約2.78倍，全面帶動多只基金DPI提升，為基金LP帶來了可觀收益。Circle、德康農牧、網易雲音樂等已上市項目在上半年均有良好的市場表現，為公司貢獻較好的投資收益。二級市場基金上半年精准把握結構性機會，投資業績表現較好，其中光大可轉債機會基金榮獲巴克萊評選的同類基金業績排名的第二名。

三、錨定科技創新戰略，佈局重點行業領域

公司基於深刻的產業洞察和前瞻性的戰略視野，在上半年加快投資節奏，重點聚焦人工智慧、芯片半導體、生物醫藥等戰略性新興產業，基金層面合計投資約港幣2.64億元。培育並支持多家科技領軍企業，包括長江存儲和武漢新芯（國產存儲芯片巨頭）、恒翼生物（腫瘤及自免創新藥研發企業）、鈞嵌傳感（國產工業自動化模組及新能源車核心感測器戰略供應商）、鈦動科技（大數據與BI領域服務商）等，支援中國科創企業做優做強。同時通過母基金支持金鎰資本、鐘鼎資本等優秀的子基金，發揮母基金資源放大、風險分散、收益多元的優勢。

四、優化經營管理，釋放發展新動能

公司持續優化融資結構，上半年把握國內降息週期，發行人民幣30億元的2025年第一期中期票據，年利率2.09%，創公司歷史債券發行票面利率新低。報告期內，公司整體融資成本同比下降 133個基點至 3.14%，財務費用同比下降 38%，經營成本同比下降10%，降本增效成果顯著。公司持續優化風險管理體系，通過推進風險資產分級分類、強化動態估值管理及構建風險監測預警機制，實現全流程風險防控效能提升。

五、強化民生服務，商業消費更新升級

光大控股發揮旗下產業優勢，提升產品服務品質，以滿足居民日益增長的消費服務需求。商業消費方面，旗下光大安石已在全國9個城市成功打造18座"大融城"購物中心，管理規模約260萬平方米，創造了約3.77萬個工作崗位，2025年上半年累計服務消費者約1.21億人次，服務商戶超過4500個。報告期內，北京重點消費類基礎設施及城市更新項目「中關村ART PARK大融城」一期順利開業，有效帶動消費體驗升級，擴大內需。

六、重要投資企業穩中向好，韌性強勁

中飛租賃主業發展穩健，經營質量和運營效率持續提升，股東應占淨利潤同比增長。截至2025年6月30日，中飛租賃機隊規模達181架，租賃予22個國家及地區的41家航空公司。光大養老緊抓國內康養產業發展機遇，在全國49個城市擁有各類養老機構數量237個，提供養老床位3萬余張，入住率提高1.77%。特斯聯持續深化AI技術與多產業融合，驅動多行業智慧化升級，落地國產化AI應用與數智方案，並榮獲多項權威認證。

七、強化構建ESG體系，推動可持續發展

報告期內，公司持續推動ESG體系建設，公司MSCI（明晟）ESG評級維持為A級，並獲得香港投資者關係協會（HKIRA）頒發的「BEST ESG（S）」獎項。公司切實發揮自身所能，履行企業公民責任擔當，上半年共組織及參與各類文化和社會公益活動46次，服務人群超過萬人，高標準履行社會責任。

2025年上半年，在光大集團的堅強領導、董事會的帶領和全體員工的共同努力下，公司經營質效全面改善，發展新動能持續增強，取得來之不易的成績。隨著中國經濟的持續向好，政策支持力度的不斷加強，中國私募股權行業將邁入高質量發展的新征程。光大控股將緊抓市場機遇，乘勢而上，為實現"十五五"良好開局夯基固本。下半年，光大控股將繼續堅持穩中求進的工作總基調，持續做好增收控本，優化經營管理，搶抓"募投管退"等關鍵業務環節的機遇，借助跨境平台和集團綜合協同的勢能，培育長期耐心資本，做好金融「五篇大文章」，通過科學的戰略規劃、專業的投資團隊和嚴格的風險管理，持續為股東創造價值。

