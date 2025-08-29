王朝酒業2025年上半年葡萄酒銷售收入達1.23億港元 產品組合優化 毛利率上升至39%



財務摘要 (未經審核) （港幣千元） 截至六月三十日止六個月 2025年 2024年 收入 122,775 135,347 毛利 47,277 48,767 本公司所有者應佔溢利 8,172 18,510 毛利率 39% 36% 每股基本盈利 (港仙) 0.58 1.31

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) – 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司（「王朝」或「集團」）（股份代號：00828）今日公佈截至2025年6月30日止未經審核之中期業績。 2025年上半年，由於集團加強沿海地區乾白酒市場的開拓力度，推出新的白葡萄酒及起泡葡萄酒產品，集團白葡萄酒產品的銷售收入保持良好勢態。但受中國宏觀經濟及消費市場波動的影響，集團產品（尤其是高端葡萄酒產品）銷量下跌，以及由於推廣及宣傳開支增加，集團2025年上半年收入較2024年同期下跌9%至約1.23億港元，本公司所有者應佔溢利較2024年同期減少56%至約8.2百萬港元，每股基本盈利約為每股0.58 港仙。期內由於產品組合優化，集團毛利率由去年同期的36%上升至39%。 集團白葡萄酒產品的銷售於期內為集團的主要收益貢獻來源。紅葡萄酒與白葡萄酒產品的銷售收入分別佔集團整體收入約41%及54%。期內，紅葡萄酒產品和白葡萄酒產品的毛利率分別為38%及39%。 本集團積極求新，聚焦「5+4+N產品戰略」，其中「N」代表集團推出N項需求定制，不斷開拓創新產品，以滿足中國不同類型消費群體的多元化需求。於回顧期內，本集團繼續推出新產品及進行產品升級，以更好地滿足不同葡萄酒口味及不同消費能力的消費者，旨在激發品牌活力，並鞏固王朝作為國產葡萄酒代表的品牌形象。 本集團以「王朝」品牌產銷超過100種葡萄酒產品，迎合中國葡萄酒市場大眾市場分部不同消費者群的各項需求和喜好。於回顧期內，本集團推出中高端新品－王朝乙巳蛇年生肖紀念乾紅葡萄酒，與中國生肖文化相融合，引領「國潮風」，以年輕化的視覺語言呈現生肖文化，吸引潛在消費者。於本期間，本集團持續加強與酒業協會的合作，開展「龍行高校」等活動，進一步擴大品牌在年輕族群中的認知度與美譽度。 基於其現有的優質產品，本集團繼續推出新產品並推進產品升級。本集團於二零二五年三月在第112屆全國糖酒商品交易會上推出天陽茶酒系列、王朝百馥VSOP白蘭地等新品，以進一步完善其產品矩陣，為消費者提供多元的消費選擇。該系列茶香葡萄酒突破傳統葡萄酒的局限，以「茶酒融合」為核心理念，憑藉獨特的釀造工藝迅速獲得市場目光。這款茶香葡萄酒以白酒為基調，融合茉莉花及普洱茶的芬芳，在傳統的氣泡酒領域中，創造出一種全新的東方韻味。在全國糖酒商品交易會期間，本集團亦舉辦品酒會，王朝天夏酒莊的新品憑藉獨特的風味和精湛的釀造工藝，贏得業界的好評。 除致力於中國核心葡萄酒業務外，本集團亦將通過新設立的合資公司，拓展新的酒類飲料領域，如醬香型白酒、黃酒及特種黃酒－陳皮酒，以實現收入來源的多元化。王朝醬香型白酒產品，即「漢」、「唐」、「宋」、「明」，已於天津核心市場新推出並得到熱烈迴響，並將於下半年進一步戰略推廣至其他地區。醬香型白酒產品滿足不同消費習慣的客戶群體的需求，並為本集團業務作出貢獻。未來，醬香型白酒產業的發展及擴張及客戶群體水平的持久提升，必將有效推動王朝葡萄酒及相關產品銷售的增長，從而提升我們的行業影響力及品牌知名度。對於黃酒項目，經規劃後，正於二零二五年下半年在江蘇建設一座儲罐容量為3,000噸黃酒及特種黃酒－陳皮酒的生產廠房。於建設工程竣工後，本集團將能夠生產特種黃酒－東台陳皮酒，讓本集團可有效擴展產品品類，把握中國黃酒行業的發展機遇，實現酒業高質量發展的重大戰略舉措。 電商銷售方面，於回顧期內，本集團的電商團隊於傳統電商平台全面運營在線商店銷售產品，例如京東商城、天貓商城及拼多多，以及通過興趣電商平台（包括小紅書app、快手app及抖音app）全面創新品牌、品類、業務體系、流程和模式。本集團的自主品牌傳播使其可繼續獲得主流消費群體和圈子的關注，並提高本集團面向年輕消費者的產品的有效市場滲透率。同時，電商團隊積極培養電商直播人才，以進一步擴大其銷售渠道及建立新客戶群。 此外，於回顧期內，本集團在大型葡萄酒品鑒大賽中屢獲殊榮。在多個獎項中，「王朝錦邑桶藏12年XO白蘭地」榮獲二零二五年國際葡萄酒與烈酒大賽（「IWSC」）中的銀獎。該比賽被視為葡萄酒和烈酒質量的國際評價標準。王朝百馥VSOP白蘭地、金王朝馬瑟蘭乾紅葡萄酒以及天陽茶酒系列亦於中國酒業協會舉辦的「二零二四年青酌獎」各類別評選中獲獎。「王朝夢園白葡萄酒」亦以其卓越的酒質榮獲二零二五年春季FIWA法國國際葡萄酒大獎賽中國區金獎。此外，「王朝傳承系列－乾紅葡萄酒」於同一比賽中榮獲金獎。該等葡萄酒因其酒香優雅、酒體順滑和口感圓潤從眾多參賽作品中脫穎而出，並在比賽中獲得獎項，向國家及世界展示了王朝葡萄酒的魅力和實力。 王朝主席萬守朋先生總結︰「展望二零二五年下半年，本集團將繼續聚焦市場和消費者需求，並通過技術創新提升產品質量。同時，本集團將繼續創新營銷策略，激發品牌活力，進一步擴大王朝產品的市場份額，加強王朝品牌作為國產葡萄酒代表的形象，並為中國葡萄酒行業樹立標桿，將王朝美酒風尚帶給更多的中國消費者。本集團將繼續通過產品品類及消費場景的創新，以及跨行業合作，積極開拓新的營銷前景，以提升銷量，藉此支持國家擴大內需及釋放消費增長潛力的工作。」 關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝爲中國優質葡萄酒生産商，主要生産及銷售「王朝」商標的葡萄酒産品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒產品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。



