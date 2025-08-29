澳優2025年上半年業績公告 營收利潤持續韌性雙增長 國際業務和營養品成為第二增長引擎

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) - 8月27日，澳優乳業股份有限公司（股份代號：1717.HK，以下簡稱"澳優"或"公司"）發布2025年上半年業績公告。公告顯示：2025年1-6月，澳優實現營業收入約人民幣38.87億元，同比增長5.6%；實現EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約人民幣3.98億元，同比增長29.7%；歸屬于母公司權益持有人應占利潤約人民幣1.81億元，同比增長24.1%，實現營收利潤持續韌性雙增長。

公告表示，2025年上半年，面對複雜多變的全球經濟形勢及競爭加劇的中國嬰配粉市場環境，澳優穩步推進"奶粉+營養品"全家營養戰略，進一步打造産品力、品牌力、渠道力、數智力及組織力，在消費者的信任、社會各界的支持和全體澳優人的共同努力下，營收、利潤繼續保持雙增長趨勢，以堅韌不拔的毅力和穩健扎實的步伐邁向高質量發展新階段。

分版塊看，澳優自有品牌奶粉業務實現整體營收約人民幣28.26億元。其中，羊奶粉業務實現收入18.65億元，同比增長3.1%，"領頭羊"地位持續穩固，尼爾森IQ數據顯示截至6月底公司羊奶粉市場占有率同比提升2.8個百分點至30.4%；在2024年中國進口嬰幼童羊奶粉市場銷售量份額及銷售額份額均高達84%，已連續7年在中國進口嬰幼童羊奶粉市場份額超6成。【1】與此同時,弗若斯特沙利文經市場研究確認：2024年佳貝艾特羊奶粉銷量與銷售額全球第一。【2】牛奶粉業務實現收入約人民幣9.61億元。營養品業務實現收入同比增長7.0%，幷成功拓展至海外市場。

分區域看，2024年羊奶粉中國業務實現收入約人民幣13.81億元；羊奶粉國際業務實現收入約人民幣4.83億元，同比大幅增長65.7%，國際業務多點開花，實現爆發式增長，在公司自有品牌配方羊奶粉業務總收入的占比進一步提升至25.9%。

公告顯示，中東地區在2025上半年繼續保持澳優海外最大銷售市場的地位；北美地區收入同比提升逾138.7%，成為澳優海外市場第二大營收來源，獨聯體地區收入同比增長33.8%。澳優在公告中表示，羊奶粉業務海外市場在過去兩年保持高雙位數複合增長率的基礎上，于上半年再攀高峰，實現同比增長65.7%；營養品業務戰略布局全面起勢，成為驅動公司發展的重要動力。

數據來源：

【1】尼爾森IQ進口嬰幼童羊奶粉零售追踪數據；時間段：2018年-2024年，連續7個年度；渠道範圍：上海、江蘇、浙江、安徽、河南、廣東、湖南、湖北、福建、江西、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧、山東、山西、河北、陝西、四川、重慶、貴州、雲南、廣西的城市母嬰渠道。

【2】弗若斯特沙利文Frost & Sullivan《全球羊奶粉市場獨立研究報告》（2025年4月）。基于對全球羊奶粉市場的研究，對2024年全球範圍內主要羊奶粉品牌的銷量以及銷售額進行研究分析後做出的確認，調研數據覆蓋2024年1月至12月。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network