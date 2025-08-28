陽光保險中期業績發佈：持續深化「知心陽光」戰略內涵  各項業務穩健增長

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) - 此前，民營險企陽光保險（6963.HK）發佈2025年中期業績，數據顯示，2025年上半年，公司實現總保費收入808.1億元，同比增長5.7%；歸屬於母公司股東的淨利潤33.9億元，同比增長7.8%；集團內含價值1,284.9億元，較上年末增長11.0%，公司各項業務保持穩健增長。

陽光保險成立於2005年，轉眼間，陽光保險已走過20年的歷程。在這20年的征程中，公司不斷拓展業務領域，從財產險到人壽險，從健康險到意外險，陽光保險的產品線日益豐富，為不同客戶群體提供了多樣化的保險選擇。

加大產品與服務體系佈局 全面提升客戶服務體驗

在壽險方面，業績公告顯示，2025年上半年，陽光人壽持續深化「知心陽光」戰略內涵，實施廣泛的客戶需求調研，加大產品與服務體系的佈局，優化客戶服務體驗。上半年中高客戶經營穩步提升，有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長20.5%，有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長17.5%。

同時，公告表示陽光人壽緊抓新經濟週期與人口老齡化機遇，在養老金融領域豐富個養產品矩陣，在健康保障方面重點佈局醫保目錄外的創新藥、特藥保障功能，滿足醫改背景下客戶差異化的保障需求。同時，優化升級財富管理功能產品，構建涵蓋四大類、13款浮動收益產品的組合，滿足新經濟週期下客戶多元化的財富管理需求。

此外，公司公告介紹了陽光人壽的「知心陽光」服務體系建設進度。在居家養老領域，陽光人壽以適合老年人且使用便捷的「小陽智能屏」為操作載體，為客戶提供即時、全面、安心的健康及生活類服務，目前已覆蓋全國31個省級行政區233個城市。在健康醫療領域，構建「預防－診療－康復」全週期管理閉環，有效解決醫療資源可及性、服務連續性等核心問題。在教育領域，構建「海外留學+國內升學」雙輪驅動模式，形成覆蓋全學齡段的教育服務體系。

在不斷拓展線下服務的同時，陽光人壽積極佈局線上服務，全面提升客戶體驗。數據顯示，2025年上半年，「我家陽光」APP完成30項核心功能的新增與優化，截至2025年6月底，「我家陽光」APP累計註冊用戶突破619.2萬，較上年末增長7.3%。同時，公司聚焦銀髮群體線下業務辦理流程繁瑣、智能工具使用存在障礙等保單服務痛點，創新推出「陽光雲櫃面」遠程智能服務平台，切實保障了銀髮群體的金融消費權益。

深入洞察客戶需求 升級差異化經營體系

在財險方面，業績公告表示2025年上半年，陽光財險持續優化服務，深入洞察客戶需求，升級客群差異化經營體系。通過構建「六維」客戶畫像和「四性」服務評價模型，打造全流程智能化閉環服務體系，實現「千人千面」的個性化服務。同時，創新推出多款短期健康險升級版產品，為單一車險客戶提供綜合保險保障。2025年上半年，高頻服務客戶滿意度均在9分以上（滿分10分），個人車險客戶非車險產品購買比例達到60.9%，同比提升5.4個百分點。

團體客戶方面，持續深化“夥伴行動”風險管理服務落地，建立針對整體服務能力評價的ABCD分級體系和針對專業技術能力評價的L1-L4分級標準，促進公司風險管理服務能力和服務品質的提升。2025年上半年，為1.8萬家企業客戶提供覆蓋L1-L4級的各類風險管理服務。

2025年上半年，陽光保險通過持續優化產品與服務體系，積極拓展業務領域，在諸多領域取得了新進展。站在行業的新週期階段，未來，期待更多保險企業以客戶的需求為導向，不斷優化服務，提升品牌價值與客戶體驗，充分發揮出保險業經濟減震器與社會穩定器的職責。

