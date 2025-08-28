陽光保險中期業績出爐：二十年穩健成長 科技驅動未來

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) - 2025年，陽光保險（6963.HK）成立20周年。其最新發佈的2025年中期業績顯示，上半年實現總保費收入808.1億元，同比增長5.7%；歸母淨利潤33.9億元，同比增長7.8%；內含價值達到1,284.9億元，較上年末增長11.0%；有效客戶數超過3,011萬。

堅守價值導向 價值發展能力與韌性不斷增強

創業容易守業難，保險行業更是如此。陽光保險卻實現業務規模的有質增長。從初創到上市，再到截至2025年6月30日，資產規模已達到6256億元。

2025年上半年，陽光人壽以夯實利源基礎和資產負債匹配為核心任務，持續強化「三差」管理，深化實施「一身兩翼」戰略，堅定推進產品結構和銷售隊伍轉型。壽險業務總保費收入554.4億元，同比增長7.1%，新業務價值達40.1億元，同比增長47.3%；壽險內含價值突破1,062億元 ，較上年末增長13.8%。

財險業務則在結構優化與盈利品質提升方面持續積累。2025年上半年，非車險保費占比達到50.6%，同比提升4.5個百分點；家用車保費在車險中佔同比提升3個百分點；承保綜合成本率優化至98.8%，承保利潤同比增長42.4%。

資產管理業務以長期穩健、穿越週期為原則，持續提升資產與負債兩端科學、動態匹配的能力。上半年實現總投資收益107.0億元，年化總投資收益率4.0% ，年化綜合投資收益率5.1%。

科技驅動 賦能主業高質量發展

近年來，陽光保險在「科技陽光」戰略引領下，加快推進自身數智化轉型，為高質量發展賦能。2025年上半年，陽光保險深入推進「機器人工程」與「數據工程」，AI與大模型應用成果在多個核心場景落地。

在銷售領域，陽光保險依託銷售輔助機器人、AI客戶經營助手的建設及數據賦能項目落地，幫助業務人員精准畫像客戶、匹配產品方案，顯著提升展業效能，AI客戶經營助手客戶滿意度達95%。在服務領域，陽光保險深化智能客服機器人建設，以智能化驅動客戶服務升級，遠程服務全流程無人辦理率達65%，智能服務滿意度達82%；通過「智慧應用+流程重塑」，創新打造理賠服務場景的企微機器人，大幅提升服務效率，降低服務成本。在管理領域，AI被應用於三差管理、財務管理、智慧定價、理賠管理等多個場景，全面提升運營效率，實現提質增效。

展望下半年乃至更長週期，隨著銀髮經濟潛力釋放、居民保險需求升級，以及科技的持續演進，保險行業將迎來新的增長曲線。

