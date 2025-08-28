GA-ASI 再創航空新紀錄：YFQ-42A CCA 飛行測試

聖地亞哥, 2025年8月28日 - (亞太商訊) - 由美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc., GA-ASI）設計與研製的 YFQ-42A 協同作戰飛機（Collaborative Combat Aircraft, CCA），目前正與美國空軍協同進行飛行測試。 這項歷史性成就延續了該公司快速打造新一代噴射動力無人平台的腳步。這些平台由美國空軍（USAF）主導，旨在確保制空優勢，同時在設計上兼顧快速量產、大規模生產以及合理成本。

GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示：「對美國空軍與 GA-ASI 而言，這是多麼重要的時刻！正因為彼此的合作，我們才能在僅僅一年多的時間內完成 YFQ-42A 的建造與首飛。這是驚人的成就，我要向空軍的遠見致敬，也要向我們的開發團隊致敬，因為他們再一次為公司締造了歷史性的首次突破。」

YFQ-42A 是 GA-ASI 最新的無人噴射機，專注於空對空半自主作戰任務，並以 XQ-67A「離機感測站」（Off-Board Sensing Station, OBSS）所首創的「屬級-種級」（genus-species）概念為基礎。藉由先進的模型導向數位工程（model-based digital engineering），GA-ASI 不僅加速了研發時程，還最佳化了制空能力。YFQ-42 的自主核心，已透過 GA-ASI 獨家擁有的噴射動力 MQ-20 Avenger® 進行超過五年的飛行測試訓練。這種隱身性、專注於空對空的無人噴射機，加上經過學習的 AI 自主核心，將為未來戰場上的作戰人員提供決定性的優勢。

GA-ASI 的計畫重點在於建立一個高產能的生產環境，使美國空軍能夠在加速時程下達成生產超過 1,000 架 CCA 的目標。YFQ-42A 的地面測試已於今年 5 月展開。

美國空軍於 2024 年 4 月選定 GA-ASI 負責建造並試飛一架完全符合量產規格的協同作戰飛機（CCA）。同年 3 月，美國空軍將該機命名為 YFQ-42A，其中「Y」表示為量產代表機（進入量產後「Y」字將被移除）、「F」代表戰鬥機（Fighter）、「Q」則代表無人飛機（Uncrewed）。

GA-ASI 至今已研製出二十多種不同型號的無人飛機，並已交付超過 1,200 架給各類客戶。該公司位於加州波威市（Poway, Calif.）的五百萬平方英尺製造工廠，每年生產超過 100 架飛機。GA-ASI 的飛機總飛行時數已接近九百萬小時；全球每天每分鐘都有超過 50 架 GA-ASI 飛機在空中執行任務。

