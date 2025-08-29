達美樂中國2025年上半年業績表現亮眼 展現西式快餐市場滲透新範本



香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) - 隨著中國消費者對西式快餐的接受度和喜愛度越來越高，中國的西式快餐市場保持高速增長。达势股份（1405.HK）作為達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商（以下簡稱：「達美樂中國」／「公司」），近期報告了2025年上半年業績，其在競爭白熱化的中國西式快餐市場中脫穎而出，樹立了卓越業績新標桿，在保持高效運營的同時，進一步提升市場競爭力。 財務表現亮眼 體現多重競爭優勢 根據弗洛斯特沙利文數據，按2024年比薩銷售額計算，達美樂比薩已躍升為中國第二大比薩品牌。但達美樂中國並未止步於此，2025年上半年業績表現優異，多項指標創歷史新高，維持積極的增長勢頭。達美樂中國銷售額連續多年達到兩位數增長，上半年營業額高達25.9億元（人民幣，下同），同比增長27.0%。2024年公司首次實現全年報告與調整後淨利潤均為正，2025上半年淨利潤同比大幅增長504.4%達到6,592萬元，經調整淨利潤同比增長79.6%達到9,142萬元。在市場波動的背景下，在收入增長又同時實現利潤提升，這印證了其增長韌性。 達美樂中國門店網絡近年來不斷快速擴張。自現任管理團隊於2017年三季度上任以來，達美樂中國充分實踐「走深走廣」的高質量門店擴張戰略，門店網絡已從一百多家擴張到1,198家店，進駐了中國大陸48個城市。自2022年12月進入中西部地區市場以來，短短兩年半內，達美樂中國已經完成100家門店佈局。達美樂中國的擴張戰略相較於速度更側重於質量。公司建立了嚴格的門店審閱基準以確保每一家新店都具備長期盈利的能力，這使得其門店汰換率遠低於行業水平。 門店的高質量不僅體現在數量上，更是體現在其全球達美樂系統中遙遙領先的銷售能力。新市場新開門店廣受消費者歡迎，經常可見賓客盈門的景象。瀋陽首店僅僅開業198天就打破了此前由廈門首店創下的超3,100萬元的年度銷售記錄。今年8月，邯鄲首店更是以超54萬人民幣的銷售額和6,000多筆訂單打破達美樂全球門店首日銷售記錄。目前達美樂中國已佔據達美樂全球超21，500家門店首30天銷售額排行榜中前50名中48個席位。達美樂中國展現了強大的業務韌性：即便在新增門店與市場波動的雙重壓力下，其在剔除了超高產城市門店進入同店週期影響因素後，同店銷售（SSSG）依然逆勢實現正增長，這得益於其卓越的運營控制能力。 2025年，在上海新國際博覽中心舉辦的SIAL西雅國際食品展（上海）上發佈的《2025 披薩新潛力白皮書》指出，外賣滲透率提升是中國比薩市場強勁增長的主要動力之一。2022年，中國比薩行業線上市場份額首度超過線下市場，佔比達58.1%，預計未來幾年線上市場佔比有望持續提升。達美樂中國多年提供有保障的配送服務，品牌給出「外送30分鐘必達，超時送免費比薩券」的配送服務保障承諾，上半年整體準點送達率高達94%，為未來線上市場擴張奠定基礎。 產品運營多管齊下 深耕消費體驗 依託達美樂全球品牌的資產能力和本土供應鏈管理能力，達美樂中國逐步實現高效的經營效率，為消費者提供高質價比的美味比薩和多樣化的消費體驗。 在餐飲行業之中，產品的味道是最主要的競爭力之一。達美樂中國菜單保留經典暢銷款產品，並多年維持定價一致性，確保消費者即便在久未光顧後，也依舊能夠獲得熟悉的味道和消費體驗，從而獲得了高度的品牌認同感和消費者信任。與此同時，達美樂中國從未停止擁抱變化、產品創新，積極進行口味、食材組合的創新，也十分重視餅底多樣化。2025上半年，達美樂中國進一步豐富廣受歡迎的榴蓮比薩系列和火山餅底，推出迪拜巧克力風情貓山王榴蓮比薩、可可火山餅底等新組合，也加入托斯卡納風情芝濃三文魚比薩、可可熔岩流心芝士卷邊等新產品。達美樂中國提供豐富的配料和餅底選擇，結合高度自定義的小程序點單系統，為消費者創造了超400種風味組合，這不僅給予了顧客自由探索的樂趣，更能精準滿足每一位消費者的個性化口味需求，體現了達美樂中國深厚的品類專業度和精準的消費者洞察力。 如今平價西餐快餐品牌正在加速市場下沉，觸達更多下沉市場的消費場景。《2025披薩新潛力白皮書》預計2025年至2027年，中國三線及以下城市有望新增1.5萬家比薩門店。在產品多樣化的基礎上，達美樂中國的價格策略同具競爭優勢。其菜單結構清晰，菜單劃分了物超所值、經典風味和甄選尊享三種價格分類，以滿足不同消費層級的需求。渠道策略上，同時上架第三方外賣平台，有節奏和選擇性的參加平台活動，以保持品牌定價優勢。此外，公司同步構建會員生態，雙重驅動：1.「達人薈」會員可參與新品小遊戲有機會獲得免費比薩和小食券；2. 在積分抵扣活動中，達美樂中國提供最高達10%的積分可兌換金額為消費者提供了實質性好處；3.又融入積分抽獎、入會好禮等活動，進一步提升了會員活躍度。 為進一步觸達年輕一代消費者，達美樂中國在營銷上也積極創新調整。品牌營銷邁向多元化，向跨界合作和社交媒體平台拓展。品牌通過一系列精心選擇的IP合作，從去年的騰訊《白荊回廊》、Hello Kitty到今年的網易《蛋仔派對》以及近期的史努比，前述IP涵蓋年輕消費者喜愛的遊戲及文化IP。達美樂中國深度切入年輕圈層的文化語境，強化和年輕消費者的情感連接，讓品牌在交易屬性之外建立了更強的文化共鳴。同時，達美樂中國去年開始陸續佈局抖音等短視頻與直播陣地，旨在通過社交媒體平台擴大影響力，持續強化其年輕化、數字化的品牌形象。 2025年上半年，達美樂中國的會員計劃「達人薈」累計會員數同比增長55.2%至3,010萬，成為上半年業績中最亮眼的戰略成果之一。會員收入貢獻佔比從63.6%進一步提升至66%，會員規模與粘性雙升，用戶池擴張的同時深化用戶參與度與忠誠度。消費者群體更為多元，將美味比薩帶給更多消費者。 平衡增長下的長期潛力 達美樂中國2025年上半年的表現展現了健康增長和盈利能力的難得平衡。在不斷變化的消費環境中，品牌繼續構建可持續競爭優勢，為公司保持增長、搶佔市場份額奠定了堅實基礎。 憑藉美味、高質價比、高效率的產品和廣受信賴的品牌力以及紮實的運營根基，達美樂中國在高速增長的西式快餐賽道中脫穎而出。 在規模持續擴大的同時，公司始終注重單店模型健康度和運營效率，支撐了整體盈利質量的穩步提升。這種兼具爆發力與韌性的發展模式，使達美樂中國成為西式快餐行業中一個極具吸引力的長期增長範本，展現出穿越週期、持續創造價值的巨大潛力。



