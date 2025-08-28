空調巨頭奧克斯電氣港股招股 全流程構築競爭壁壘護航快速增長

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) - 港股新股市場延續火熱。8月25日-8月28日，中國家電巨頭奧克斯電氣有限公司（「奧克斯電氣」，股份代号：02580.HK）正式開啟港股招股。此次IPO，奧克斯電氣擬全球發售約2.07億股，每股最高發售價17.42港元，每手200股，預期於9月2日登陸港交所。

作為全球前五空調提供商，中國大眾市場家用空調第一品牌，奧克斯電氣以三十餘年的專業積澱，在空調行業構建起獨特競爭壁壘。面對全球超萬億元的空調市場規模，以及下沉市場與海外新興市場的爆發潛力，奧克斯電氣擬通過港股上市，實現進一步增長。

全流程構築競爭壁壘 打造空調行業領先品牌

自創立以來，奧克斯電氣始終聚焦空調賽道，將所有資源集中於研發、生產、銷售和品控全流程，通過各環節的深度專業化形成經營合力，構築起難以複製的競爭優勢。在中國大眾市場家用空調領域，奧克斯電氣穩居第一，2024年市佔率達25.7%。

在研發端，奧克斯電氣以「品質為基石，創新為靈魂」，在寧波、珠海及日本設立研發中心，圍繞節能、舒適、健康、智能四大方向深耕，實現技術創新與產品迭代的高效銜接，其變頻驅動控制技術、功率控制技術及風機風道設計等技術被政府部門認定為具有「國際先進」水平。

在生產端，奧克斯電氣積極推動智能化升級，例如，公司在注塑過程中引入“黑燈工廠”模式，從原材料到成品的整個周期均實現無縫自動化，顯著提升了生產效率與良品率。同時，公司在寧波、馬鞍山等地建有智能生產基地，並於泰國投產海外工廠，形成完善的產能佈局，為全球市場供應提供支撐。

銷售與品控環節的創新則讓奧克斯電氣實現消費者高效觸達與口碑沉澱。公司首創網批新零售模式，構建「小奧直賣」 生態平台，截至 2025 年 3 月 31 日，過去 12 個月通過該 APP 下單的中國經銷商佔比達 98.4%，實現工廠、中小零售商與消費者的直連，降低中間環節損耗。品控方面，公司建立全國超 5100 家售後網路，實現產品全生命週期品質管制，24 小時安裝及維修回應率超 90%，以優質服務鞏固品牌口碑。

業績高速增長 全球化布局打开增量空间

通過深度專業化和專業品牌深耕，奧克斯電氣能夠更好地理解消費者需求變化和行業發展趨勢，滿足消費者對多樣化空調產品的需求，進而推動其業績強勁增長。2024年，公司實現營收297.6億元，實現淨利潤29.1億元。2022年至2024年，收入和淨利潤的複合年增長率分別為23.4%及42.1%。同期公司銷量年複合增長率高達30%，遠超全球空調市場4.6%的整體增速，充分展現出強勁的成長性。

從收入結構來看，奧克斯電氣的全球化戰略已進入收穫期，海外收入占比持續攀升。2025 年一季度，奧克斯電氣海外收入占比已達 57.1%，較 2022 年的 42.9% 大幅提升，其中亞洲（不含中國）市場表現尤為突出，2025 年一季度收入占比達 31.5%，成為海外增長主力。

國際化不僅帶來新增量，更提升了抗週期韌性。奧克斯電氣在泰國、馬來西亞、美國等地設立研發中心和銷售公司，配合本地化服務團隊，形成從研發到銷售的全鏈條服務能力，保證了市場滲透率與客戶黏性的提升。這種全球化佈局，有助於公司在不同經濟週期與地區需求變化下保持業績的穩定增長。

綜合來看，奧克斯電氣以全流程壁壘構築了深厚的競爭優勢，憑藉研發、製造與渠道模式的創新實現了高效增長。在業績層面，公司保持雙位數增長與健康盈利水平；在戰略層面，全球化布局進一步打開增量空間，展現出強勁的長期成長潛力。未來，隨著全球需求釋放與技術持續突破，奧克斯電氣有望持續跑贏行業。

