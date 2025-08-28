奧克斯電氣港股招股：業績高速增長 全球化佈局釋放長期成長空間

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) - 在資本市場，兼具規模效應與穩健盈利能力的「優質消費白馬」一直是投資者關注的重點。從家電龍頭到餐飲、醫藥，資本對於行業龍頭的長期偏好始終未變。8月25日，奥克斯電氣有限公司（「奥克斯電氣」，股份代号：2580.HK）正式啟動香港招股，為港股消費板塊再添重磅標的。

作為全球空調市場前五企業（按 2024 年銷量統計）及家用空調全球第四品牌，奥克斯電氣憑藉三十餘年在空調領域的深耕，已構建起覆蓋研發、生產、銷售、服務的全產業鏈優勢。本次IPO，奥克斯電氣擬全球發售約2.07億股，按最高發售價17.42港元計算，奥克斯電氣募資總額約36.09億港元，預期於9月2日登陸港交所。

創新驅動，增長動能強勁

當前，空調行業正處於綠色轉型與消費升級的關鍵階段，智能化、節能化已成為新一輪增長的核心驅動力。奥克斯電氣多年來始終將研發與創新視為企業發展的內核，圍繞「節能、舒適、健康、智能」四大方向深耕產品研發，持續推動產品創新及升級迭代。其家用空調矩陣涵蓋掛機、櫃機、移動空調等品類，中央空調則在多連機、熱泵等領域不斷迭代，滿足不同消費層級與使用場景的需求。與此同時，公司在語音辨識、遠端控制等智能交互領域實現突破，以迎合全球碳中和目標與智能家居趨勢，持續提升市場滲透率。

创新不仅体现在前端产品，更深植于产业链核心环节。奥克斯電氣通過与松下合作，共同研发压缩机等关键零部件，强化了在全产业链上的掌控力。截至2025年3月31日，奥克斯電氣在境內外取得註冊專利超過12,000項，其中發明專利超過2,800項，擁有2項國家CNAS實驗室認證，累計參與制定空調行業相關國家標準及行業標準超過160項，並承擔了多項重大專項科研項目，為其自身發展構建強大競爭壁壘。

在強大創新實力驅動下，奥克斯電氣展現出強勁的增長動能。2022-2024年，公司收入從195.28億元增至297.59億元，複合年增長率23.4%；淨利潤從 14.42億元增至 29.10億元，複合年增長率37.8%，盈利質量扎實。同期，空調銷量年複合增長率達到30%，遠超行業4.6%的整體水平。這一強勁增長，充分反映了奥克斯電氣在產業轉型中的領先優勢。

全球化賦能，海外業務成新增長引擎

在中國市場穩居領先的同時，奥克斯電氣正通過全球化戰略持續拓展增長空間。公司於2019年在日本成立研發中心，並實現泰國生產基地投產，並從2023年起開始在馬來西亞、泰國、美國、阿聯酋、越南及沙特阿拉伯等地設立銷售公司和團隊，形成「生產—銷售—服務」全鏈條的本地化運營模式，更好服務全球市場。目前，奥克斯電氣業務已覆蓋150多個國家和地區。

得益于国际化战略的深化，奥克斯電氣海外业务实现快速成长。2022年至2024年間，公司海外收入佔比從42.9%升至49.3%。2025年一季度，海外收入占比达到57.1%，超过国内市场，成为公司增长的核心引擎。在東南亞、中東等新興市場，憑藉高性價比產品與本地化服務，銷量增速尤為突出 —— 亞洲（不含中國）市場收入占比從2024 年的 24.7%，進一步提升至2025 年一季度的 31.5%，成為海外增長主力。

從行業維度看，奥克斯電氣的長期增長邏輯清晰可辨。根據弗若斯特沙利文報告，全球空調市場規模超萬億元且預計在2024年-2028年保持 4.3% 的年複合增長率，東南亞等新興市場因滲透率低、消費升級需求旺盛，成為核心增長極，進一步推動全球空調市場的增長。

奥克斯電氣憑藉技術創新構建產品競爭力，依託全球化佈局搶佔增量市場，疊加港股上市後募集資金對研發、產能及管道的進一步投入，有望在行業整合中持續提升全球份額。對於投資者而言，這家兼具技術壁壘與全球化視野的空調龍頭，正迎來價值釋放的關鍵視窗，其長期投資價值值得重點關注。

