Formerra 獲委任為義大利 Epaflex TPU 系列在英國與愛爾蘭的經銷商

羅密維爾，伊利諾州, 2025年8月27日 - (亞太商訊) - Formerra，身為高效能材料分銷的領導者，今日宣布與 Epaflex S.r.l. 達成協議，指定 Formerra Europe 為 Epaflex 熱塑性聚氨酯 (TPU) 系列在英國與愛爾蘭共和國的首選經銷商。

此合作夥伴關係結合了 Epaflex 在 TPU 製造領域超過 30 年的創新傳承，以及 Formerra 在英國／歐盟 REACH 法規合規、在地技術支援與靈活物流方面的深厚專業。此外，此次合作確保電纜、導線、工業、自動化與油氣市場的製程工程師與採購經理，能夠無縫獲取高性能 TPU 等級產品，並享有即時服務與法規指導的支持。

「我們很榮幸將 Epaflex 業界領先的 TPU 產品組合納入我們的專業分銷網絡，」Formerra Europe 董事總經理 Ronan Kennedy 表示。「這項協議為英國與愛爾蘭的加工商開啟了真正的機會之窗，透過可靠的供應鏈以及我們客戶所需的技術支援，提供先進的 TPU。」

Epaflex 以其 Epamould、Epaline 與 Epamet 工程級 TPU 配方而聞名，這些材料具有高耐磨、耐油、特殊霧面效果以及低溫柔韌性等特性。其應用涵蓋關鍵領域，包括電纜護套、液壓軟管、精密管材與保護膜。再加上公司全新的 Epalite 材料，此產品組合為當今嚴苛的工業環境帶來耐用性、可加工性與設計的多樣化。

「與 Formerra 的合作標誌著我們在英國與愛爾蘭拓展的一個重要里程碑，」Epaflex 全球策略行銷經理（彈性體部門）Andrea Martignoni 表示。「他們在當地市場的專業知識，以及對工程師導向服務的承諾，使其成為將 Epaflex 創新帶給此歐洲關鍵地區製造商的理想夥伴。」

透過這項協議，Formerra 進一步強化了其在歐洲的佈局，提供無與倫比的產品深度、法規合規指導，以及快速回應能力，以支持客戶最具挑戰性的 TPU 應用需求。

關鍵細節：

Formerra Europe 獲任命為 Epaflex TPU 系列（Epamould、Epaline、Epamet 和 Epalite）在英國與愛爾蘭的首選經銷商。

合作夥伴關係結合了義大利工程的 TPU 等級與 Formerra 在英國／歐盟 REACH 專業知識和靈活服務。

目標應用包括電纜／導線護套、液壓軟管、精密管材和保護膜。

關於 Formerra

Formerra 是領先的工程材料分銷商，將全球頂級聚合物與特種材料製造商與醫療保健、消費品、工業與移動出行等市場的數千家 OEM 與品牌商緊密連結。憑藉技術與商業專業能力，Formerra 提供獨特的產品組合深度、強大的供應鏈實力、深厚的產業知識、卓越的服務、領先的電子商務能力以及創新精神。經驗豐富的 Formerra 團隊協助各行業客戶以全新且更優的方式設計、選擇、加工及開發產品，從而提升性能、生產力、可靠性與永續性。欲了解更多資訊，請造訪 www.formerra.com 。

關於 Epaflex

Epaflex S.r.l. 總部位於義大利，是熱塑性聚氨酯的領先製造商。三十多年來，Epaflex 為包括電纜與導線、汽車、油氣及消費品等行業開發創新的 TPU 解決方案。其產品組合涵蓋專為耐磨性、柔韌性、耐候性以及特殊表面處理而設計的高性能等級。Epaflex 為 Elachem 集團旗下的私人企業，並設有全球銷售與技術支援中心，以服務世界各地的 OEM 與加工商。

媒體聯絡

Jackie Morris

Formerra 行銷傳播經理

jackie.morris@formerra.com

來源: Formerra

