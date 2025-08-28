品創控股（8066.HK）戰略升級 突破語音AI應用場景 遊戲平台+數據採集 首創情緒語音數據庫 直擊行業數據瓶頸



香港，2025年8月27日 - (亞太商訊) - 當前語音 AI 技術正面對「聽懂話中字，難懂話外情」的行業困局 - 傳統語音數據只能覆蓋語義識別，缺乏情緒維度的關鍵信息，導致人機互動始終停留在「功能化」層面。在此背景下，品創控股有限公司（8066.HK）正式宣佈全面戰略升級，旗下核心子公司 CyberMirage 重磅推出「區塊鏈遊戲 + AI 數據採集」一體化平台，更憑藉行業首創的情緒語音數據庫，突破語音 AI 數據瓶頸，為技術邁向「人性化互動」升級提供核心支撐，標誌著公司在數字經濟與人工智能賽道的佈局進入關鍵新階段。 會員資源突破：20萬+高黏性用戶為情緒語音數據庫提供「真實場景原料」 語音AI的精準度與維度，完全依賴數據的「真實性」與「豐富度」- 人工腳本模擬的語音數據，不僅難以捕捉自然情緒，更無法覆蓋多元生活場景。CyberMirage 創新平台的核心優勢，在於深度激活品創控股20萬+高黏性會員這一核心資產：這些覆蓋不同年齡、職業、地域的會員，在日常互動中已建立信任基礎，能夠在平台場景中自然流露真實情緒。 例如，會員在區塊鏈遊戲中完成高難度關卡時的興奮歡呼、遇到挑戰時的緊張溝通、與隊友協作時的積極反應，均會被平台即時採集-這些包含「情緒+語義」的語音素材，正是傳統數據採集模式難以獲取的稀缺資源。同時，平台透過區塊鏈技術實現數據全程可追溯、不可篡改，既保障用戶私隱安全，更確保每一條情緒語音數據的真實性，為情緒語音數據庫的構建奠定「原料根基」。 值得關注的是，這些會員此前已在集團電子商務業務中積累了高活躍度，其中逾10萬會員可轉化為語音素材貢獻者。此次平台升級後，將進一步提升情緒語音數據的採集效率與覆蓋維度，形成「用戶沉澱-數據積累-模型優化」的良性循環。 技術實力驗證：語音AI項目盈利印證情緒數據「轉化能力」 情緒語音數據庫的價值落地，離不開專業技術團隊的支持。CyberMirage 組建的語音AI技術團隊，已具備從「數據提取 - 特徵標注 - 模型訓練」的全鏈條技術能力-今年上半年，團隊借力集團優質客戶資源，成功落地兩項語音AI技術服務項目。一項AI語音技術大模型算法的國家發明專利正在申請中。不僅實現可觀利潤，更從實踐層面驗證了技術轉化能力。 更重要的是，團隊透過項目合作積累了豐富的行業需求洞察：如客服領域需重點識別「不滿情緒」以優化服務，智能家居需感知「疲憊狀態」以調整互動模式-這些需求正是情緒語音數據庫的核心應用場景，未來團隊可快速將情緒數據融入現有技術方案，開發出更具競爭力的 「情緒+語義」雙維度AI產品。 行業瓶頸突破：首創情緒語音數據庫推動語音AI「從知意到共情」 當前語音AI行業的核心瓶頸，在於「情緒數據缺失」導致的互動短板：傳統語音數據只能讓AI「聽懂用戶說甚麼」，卻無法「聽懂用戶心聲」- 客服AI聽不出用戶的不滿，智能家居感知不到主人的疲憊，人形機械人更難以實現「有溫度」的陪伴。據行業調研顯示，70%的用戶認為「AI 無法理解情緒」是人機互動的主要痛點，而目前市場上尚未有成熟的情緒語音數據解決方案。解決人機對話，並讓機器懂得人的情緒和在對話中準確表達所需情緒，是人形機械人走進千家萬戶的充分必要條件。 CyberMirage 的情緒語音數據庫，正是針對這一空白的首創性突破：透過區塊鏈遊戲場景採集的語音素材，包含「平常、興奮、失落、緊張、愉悅」等 12 種核心情緒維度，且每種情緒均配對真實場景語義（如勝出遊戲時的「太開心了，終於過關！」、任務失敗後的「唉，下次再努力吧」）。這些數據經技術團隊標注後，可直接用於訓練「情緒+語義」雙維度語音識別 AI 模型，讓AI首次具備「感知情緒、回應情緒」的能力。 從應用價值來看，這一突破將徹底重塑語音 AI 的應用邊界：在家庭場景中，配備該模型的人形機械人可通過主人語音情緒，自動調整陪伴模式 - 當識別到疲憊情緒時，主動播放舒緩音樂；在醫療領域，AI 可通過患者語音情緒變化，輔助醫生判斷心理狀態；在教育領域，情緒AI能感知學生學習時的煩躁或專注，動態調整教學節奏。正如行業專家評價：「品創控股的情緒語音數據庫，讓語音AI從『工具』升級為『夥伴』，為整個人機對話行業開啟了人性化互動的新空間。」 投資價值凸顯：情緒數據壁壘構築長期增長「護城河」 從投資角度來看，品創控股的戰略升級具備三大難以複製的核心優勢，而情緒語音數據庫正是貫穿其中的價值核心： 其一，用戶壁壘難以逾越。20萬+高黏性會員不僅為情緒數據提供穩定來源，更能通過圈層傳播吸引更多優質用戶 - 競爭對手若想複製這一資源，需至少 3-5 年的用戶沉澱與信任積累，短期內難以實現；其二，技術轉化能力已獲驗證。上半年兩項語音 AI 項目的盈利，證明團隊能將數據優勢轉化為商業價值，而情緒語音數據庫的加入，將進一步提升產品溢價能力，預計後續定制化 AI 解決方案利潤率可提升15-20%；其三，市場空間持續擴張。隨著人形機械人、智能家居、心理健康等領域對情緒互動需求的增長，情緒語音數據的市場價值將逐年攀升，據估算，2027 年全球情緒 AI 市場規模將突破 500 億美元，品創控股憑藉先發優勢，有望迅速搶佔細分市場份額。 值得關注的是，已有3家領先的 AI 應用企業就情緒語音數據庫的合作與品創控股展開磋商，若合作落實，將進一步驗證數據的商業價值，同時為公司帶來穩定的數據流與收入流。未來，品創控股將持續深化「區塊鏈遊戲 + AI 數據採集」模式，推動情緒語音數據庫滲透至更多行業，在實現自身增長的同時，引領語音AI行業從「識別語音」向「理解人心」跨越。



