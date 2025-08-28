Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, August 28, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 27 August 2025, 20:56 HKT/SGT
Share:

來源 Phoenitron Holdings Limited
品創控股（8066.HK）戰略升級 突破語音AI應用場景 遊戲平台+數據採集 首創情緒語音數據庫 直擊行業數據瓶頸

香港，2025年8月27日 - (亞太商訊) - 當前語音 AI 技術正面對「聽懂話中字，難懂話外情」的行業困局 - 傳統語音數據只能覆蓋語義識別，缺乏情緒維度的關鍵信息，導致人機互動始終停留在「功能化」層面。在此背景下，品創控股有限公司（8066.HK）正式宣佈全面戰略升級，旗下核心子公司 CyberMirage 重磅推出「區塊鏈遊戲 + AI 數據採集」一體化平台，更憑藉行業首創的情緒語音數據庫，突破語音 AI 數據瓶頸，為技術邁向「人性化互動」升級提供核心支撐，標誌著公司在數字經濟與人工智能賽道的佈局進入關鍵新階段。

會員資源突破：20萬+高黏性用戶為情緒語音數據庫提供「真實場景原料」

語音AI的精準度與維度，完全依賴數據的「真實性」與「豐富度」- 人工腳本模擬的語音數據，不僅難以捕捉自然情緒，更無法覆蓋多元生活場景。CyberMirage 創新平台的核心優勢，在於深度激活品創控股20萬+高黏性會員這一核心資產：這些覆蓋不同年齡、職業、地域的會員，在日常互動中已建立信任基礎，能夠在平台場景中自然流露真實情緒。

例如，會員在區塊鏈遊戲中完成高難度關卡時的興奮歡呼、遇到挑戰時的緊張溝通、與隊友協作時的積極反應，均會被平台即時採集-這些包含「情緒+語義」的語音素材，正是傳統數據採集模式難以獲取的稀缺資源。同時，平台透過區塊鏈技術實現數據全程可追溯、不可篡改，既保障用戶私隱安全，更確保每一條情緒語音數據的真實性，為情緒語音數據庫的構建奠定「原料根基」。

值得關注的是，這些會員此前已在集團電子商務業務中積累了高活躍度，其中逾10萬會員可轉化為語音素材貢獻者。此次平台升級後，將進一步提升情緒語音數據的採集效率與覆蓋維度，形成「用戶沉澱-數據積累-模型優化」的良性循環。

技術實力驗證：語音AI項目盈利印證情緒數據「轉化能力」

情緒語音數據庫的價值落地，離不開專業技術團隊的支持。CyberMirage 組建的語音AI技術團隊，已具備從「數據提取 - 特徵標注 - 模型訓練」的全鏈條技術能力-今年上半年，團隊借力集團優質客戶資源，成功落地兩項語音AI技術服務項目。一項AI語音技術大模型算法的國家發明專利正在申請中。不僅實現可觀利潤，更從實踐層面驗證了技術轉化能力。

更重要的是，團隊透過項目合作積累了豐富的行業需求洞察：如客服領域需重點識別「不滿情緒」以優化服務，智能家居需感知「疲憊狀態」以調整互動模式-這些需求正是情緒語音數據庫的核心應用場景，未來團隊可快速將情緒數據融入現有技術方案，開發出更具競爭力的 「情緒+語義」雙維度AI產品。

行業瓶頸突破：首創情緒語音數據庫推動語音AI「從知意到共情」

當前語音AI行業的核心瓶頸，在於「情緒數據缺失」導致的互動短板：傳統語音數據只能讓AI「聽懂用戶說甚麼」，卻無法「聽懂用戶心聲」- 客服AI聽不出用戶的不滿，智能家居感知不到主人的疲憊，人形機械人更難以實現「有溫度」的陪伴。據行業調研顯示，70%的用戶認為「AI 無法理解情緒」是人機互動的主要痛點，而目前市場上尚未有成熟的情緒語音數據解決方案。解決人機對話，並讓機器懂得人的情緒和在對話中準確表達所需情緒，是人形機械人走進千家萬戶的充分必要條件。

CyberMirage 的情緒語音數據庫，正是針對這一空白的首創性突破：透過區塊鏈遊戲場景採集的語音素材，包含「平常、興奮、失落、緊張、愉悅」等 12 種核心情緒維度，且每種情緒均配對真實場景語義（如勝出遊戲時的「太開心了，終於過關！」、任務失敗後的「唉，下次再努力吧」）。這些數據經技術團隊標注後，可直接用於訓練「情緒+語義」雙維度語音識別 AI 模型，讓AI首次具備「感知情緒、回應情緒」的能力。

從應用價值來看，這一突破將徹底重塑語音 AI 的應用邊界：在家庭場景中，配備該模型的人形機械人可通過主人語音情緒，自動調整陪伴模式 - 當識別到疲憊情緒時，主動播放舒緩音樂；在醫療領域，AI 可通過患者語音情緒變化，輔助醫生判斷心理狀態；在教育領域，情緒AI能感知學生學習時的煩躁或專注，動態調整教學節奏。正如行業專家評價：「品創控股的情緒語音數據庫，讓語音AI從『工具』升級為『夥伴』，為整個人機對話行業開啟了人性化互動的新空間。」

投資價值凸顯：情緒數據壁壘構築長期增長「護城河」

從投資角度來看，品創控股的戰略升級具備三大難以複製的核心優勢，而情緒語音數據庫正是貫穿其中的價值核心：

其一，用戶壁壘難以逾越。20萬+高黏性會員不僅為情緒數據提供穩定來源，更能通過圈層傳播吸引更多優質用戶 - 競爭對手若想複製這一資源，需至少 3-5 年的用戶沉澱與信任積累，短期內難以實現；其二，技術轉化能力已獲驗證。上半年兩項語音 AI 項目的盈利，證明團隊能將數據優勢轉化為商業價值，而情緒語音數據庫的加入，將進一步提升產品溢價能力，預計後續定制化 AI 解決方案利潤率可提升15-20%；其三，市場空間持續擴張。隨著人形機械人、智能家居、心理健康等領域對情緒互動需求的增長，情緒語音數據的市場價值將逐年攀升，據估算，2027 年全球情緒 AI 市場規模將突破 500 億美元，品創控股憑藉先發優勢，有望迅速搶佔細分市場份額。

值得關注的是，已有3家領先的 AI 應用企業就情緒語音數據庫的合作與品創控股展開磋商，若合作落實，將進一步驗證數據的商業價值，同時為公司帶來穩定的數據流與收入流。未來，品創控股將持續深化「區塊鏈遊戲 + AI 數據採集」模式，推動情緒語音數據庫滲透至更多行業，在實現自身增長的同時，引領語音AI行業從「識別語音」向「理解人心」跨越。



話題 Press release summary

部門 消费者, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Phoenitron Holdings Limited
Aug 25, 2025, 20:44 HKT/SGT
品創控股（8066.HK）AI+私域電商雙輪驅動 中期純利躍升至4,040萬港元
Aug 6, 2025, 18:09 HKT/SGT
品創控股電子商務業務2025年上半年未經審核除稅前溢利總額達約5,560萬港元
July 28, 2025, 11:28 HKT/SGT
品創控股授購股權 訂首三季完成7,500萬港元盈利目標
Apr 17, 2024, 19:18 HKT/SGT
品創控股入股杭州拜偲科 瞄準萬億電商市場
Aug 12, 2015, 22:34 HKT/SGT
品創控股公布二零一五年中期業績
June 17, 2015, 16:40 HKT/SGT
品創控股五月收入創單月新高
Dec 16, 2014, 20:22 HKT/SGT
品創控股加速推進液化氣加汽站佈局簽署數網點合作協議
Nov 5, 2014, 20:47 HKT/SGT
品創控股與昆侖能源正式簽訂首個液化氣加氣站之為期二十年之合作合約
Oct 29, 2014, 21:32 HKT/SGT
品創控股計劃與昆侖能源聯袂進軍長三角液化氣市場
Mar 19, 2014, 14:00 HKT/SGT
品創控股計劃與上海東孚成立合資公司
Mar 19, 2013, 07:32 HKT/SGT
品創控股正式開展台灣廢金屬貿易業務
June 28, 2012, 08:00 HKT/SGT
品創控股與中國中鐵物貿簽訂框架協定
May 11, 2012, 09:00 HKT/SGT
品創控股公布二零一二年第一季度業績
Apr 2, 2012, 08:00 HKT/SGT
品創控股與福建物資訂立框架協議
Mar 26, 2012, 08:00 HKT/SGT
品創控股公布二零一一年全年業績
Feb 20, 2012, 10:37 HKT/SGT
品創控股之首個日本廢棄車拆解工廠正式啟用
Nov 29, 2011, 19:24 HKT/SGT
品創控股之廢棄車已開始解拆試產
Nov 14, 2011, 08:00 HKT/SGT
品創控股公布二零一一年首三季業績
Oct 10, 2011, 08:00 HKT/SGT
品創控股與亞洲報廢汽車供應商訂立框架協議
Sept 26, 2011, 22:40 HKT/SGT
品創控股正式開始經營報廢汽車業務
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       