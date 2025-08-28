國泰君安國際（1788.HK）2025年中期收入創歷史新高 高盈利 高派息 數字資産業務領航發展



業績摘要： 收入 增長30%至28.25億港元，創中期歷史新高

增長30%至28.25億港元，創中期歷史新高 稅後利潤 大幅增長182%至5.5億港元

大幅增長182%至5.5億港元 ROE（年化） 大幅提升至7.3%

大幅提升至7.3% 宣派 中期股息 每股0.05港元，派息比率87%

每股0.05港元，派息比率87% 傭金及費用、利息收益及交易及投資淨收益均顯著上升，分別達5.41億港元、11.96億港元及10.88億港元 業務亮點： 數字資産 「交易（諮詢）+代理+發行+分銷」 全鏈條覆蓋

全鏈條覆蓋 財富管理業務蓬勃發展，分部收入占比約32%，其中經紀業務收入升46%， 港股傭金收入飈升1 31%，跑贏大市

31%，跑贏大市 企業融資承銷費收入大幅上升85%，配售項目數量市場 排名第一

中資離岸債主承銷榜承銷數量全市場 排名第一 ，承銷規模中資券商 排名第一

，承銷規模中資券商 香港交易所場內衍生品累計成交額中資券商 排名第一

跨境理財通2.0 産品池不斷擴容，君弘全球通APP持續升級，賦能全球資産配置

産品池不斷擴容，君弘全球通APP持續升級，賦能全球資産配置 連續10年 獲穆迪「Baa2」、標普「BBB+」長期發行人評級， 展望「穩定」

獲穆迪「Baa2」、標普「BBB+」長期發行人評級， MSCI ESG 評級A， 連續第三年營運層面碳中和 香港，2025年8月27日 - (亞太商訊) - 2025年上半年，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「集團」或「公司」，股份代號：1788.HK）秉持穩健務實的經營理念，錨定「從穩出發、向新而行」的發展方向，在嚴格把控風險的基礎上，全面提升多元化業務能力，積極推動業務創新，實現了各核心業務協同共進與高質量增長，其中財富管理、企業融資、投資管理等領域尤爲突出，帶動傭金費用、利息收益及交易投資淨收益全面上升。期內，集團收入達28.25億港元，同比上升30%，創中期歷史新高，普通股股東應占溢利爲5.5億港元，同比大幅躍升182%，盈利水平跨越式提升。 集團發展成果獲得市場廣泛認可，截至2025年6月30日，公司市值達327億港元，較2024年末大幅躍升200%，在本新聞發布之日，公司市值超過500億港元，市場價值實現顯著提升。爲了回饋投資者的長期認可和支持，公司維持高派息比率，與股東共享發展紅利。董事會宣派截至2025年6月30日止6個月之中期股息每股0.05港元，派息比率87%。 財富管理多元深耕，發展與創新雙軌幷進 2025年上半年，國泰君安國際積極把握市場機遇，多措幷舉，爲客戶提供多元化産品和服務，財富管理平臺保持股票、債券、基金、衍生品等各類産品協同發展，帶動傭金收入同比大幅上升56%至2.79億港元。集團不斷升級投資交易APP「君弘全球通」，提升客戶體驗，同時加强爲高淨值客戶打造精准的資産配置方案。集團自2024年底率先推出跨境理財通2.0服務以來，不斷豐富産品池，爲境內合資格投資者提供安全便利的一站式投資平臺。同時，集團擇機加大對低風險、高評級與高流動性固定收益資産的配置，爲財富管理産品築牢底層根基，增强市場競爭力。 企業融資聚焦重點賽道，債券承銷穩居行業前列 國泰君安國際助力多家優質企業在股、債市場融資，帶動配售、承銷及分承銷傭金收益同比大幅上升85%至1.65億港元。2025年上半年，集團共參與150筆債券的發行承銷，同比上升33%，發行總規模約2,588億港元，同比上升38%。根據中證信用科技有限公司債券平臺DMI數據顯示，集團中資離岸債主承銷數量位列全市場榜首，主承銷金額在中資券商中排名第一。 股權業務方面，國泰君安國際持續深化與母公司國泰海通的協同聯動，聚焦新能源、機器人、智能駕駛等前沿賽道，顯著提升市場熱點行業的項目覆蓋密度。憑藉在資本運作與項目執行中的專業積澱，集團作爲聯席全球協調人、聯席帳簿管理人助力寧德時代（3750.HK）完成港股IPO項目，同時，協助18家企業成功向聯交所遞交了主板上市申請（不含保密遞交的申請）。上半年，集團亦作爲配售代理人承銷港股再融資項目12筆，位居市場第一，服務知行汽車科技（1274.HK）、晶泰控股（2228.HK）、優必選（9880.HK）、龍蟠科技（2465.HK）等多家知名企業。 機構業務穩定發展，産品服務優化創新 國泰君安國際與母公司國泰海通緊密協同，整合雙方在境內外市場的資源、渠道和專業優勢，持續爲各類型機構投資者提供跨境、跨資産、跨市場的産品和交易服務，不斷豐富産品矩陣，拓展交易覆蓋範圍。在港股衍生品領域，集團通過持續提升産品設計和交易能力、加大營銷力度，在上半年交易量同比實現顯著增長，港股場內衍生品交易規模位居中資券商第一。截至6月30日，公司金融産品業務規模達417.4億港元，較2024年年底增長4%。2025年上半年，集團首批首日參與債券通（北向通）債券抵押的離岸人民幣債券回購業務。4月，憑藉2024年交易所買賣基金（ETF）交易量的優异表現，集團榮獲聯交所頒發的「交易所買賣産品－交投躍升經紀商」獎項，市場認可度持續提升。 數字資産服務全鏈條覆蓋 引領金融行業數字化發展 在夯實傳統財富管理業務的基礎上，集團積極拓展全新業務領域。繼2024年獲香港證監會許可開展虛擬資産相關産品（包括場外衍生品）的發售、發行與分銷業務，及獲批准成爲虛擬資産交易介紹代理人後，2025年5月，集團進一步獲確認，可向客戶分銷代幣化證券或就代幣化證券提供意見；6月，集團獲香港證監會准升級現有的第1類（證券交易）受規管活動牌照，透過在香港證監會持牌平臺上開立綜合賬戶的安排，提供虛擬資産交易服務；7月，集團成功發行首筆由中資券商發行的公募數碼原生債券；8月，集團成功發行首批結構化原生通證産品，金融科技創新取得重要突破。至此，集團成爲首家構建起數字資産全方位服務能力的香港中資券商，已實現數字資産「交易（諮詢）+代理+發行+分銷」的全鏈條覆蓋，助力客戶把握財務增長新機遇。 堅守ESG理念，綠色金融與低碳運營雙報捷 國泰君安國際始終秉持「金融報國，金融爲民，金融向善」的信念，將ESG理念融入幷深化至日常業務營運及管理中，努力打造負責任的綜合金融服務平臺。在綠色金融服務方面，集團持續深耕ESG債券市場，期內完成47筆ESG債券發行，融資規模約達1,027億港元，於DMI中資離岸ESG債券主承銷金額排名中位列中資券商第一名，彰顯了在綠色金融領域的領先地位。低碳運營方面，集團在堅持踐行節能减排的基礎上，通過認購核證碳標準林業項目碳匯資産成功抵銷2024年度範圍1及範圍2碳排放（609.29噸二氧化碳當量），連續第三年實現營運層面碳中和，展現了公司在應對氣候變化方面的堅定承諾和卓越表現。 下半年，國泰君安國際將繼續堅持「穩中求進、以進促穩、務實推進」的工作總基調，優化收入結構，推動公司高質量可持續發展。集團將堅持以客戶需求爲導向，全面强化財富管理、企業融資、環球市場等核心業務的綜合服務效能，構建覆蓋機構、企業及個人客戶的全周期金融服務體系，爲各類客戶提供更精准、更多元、更高效的綜合性金融解决方案。同時，集團將在嚴格管控風險的前提下積極推動創新業務的發展，深度融合傳統金融與數字資産服務優勢，構建「一站式數字金融服務平臺」，協助客戶把握Web3.0時代的財富增長新機遇。 完整版公告請參閱：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0827/2025082700593_c.pdf 聲明 本文稿不構成購買或認購任何證券或金融工具或提供任何投資建議的邀請或要約，幷且其任何部分不構成或依賴與任何合同、承諾或與此相關的投資决策，本文稿亦不構成有關公司之證券或金融工具的建議。 本文稿包含有關集團財務狀况、經營業績的若干前瞻性陳述，及集團管理層的若干計劃及目標。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或業績截然不同。這些前瞻性陳述是基於集團現在和將來的策略以及集團將來經營的政治和經濟環境的假設。不應將這些前瞻性陳述放在這些前瞻性陳述之上，反映集團管理層截止本次發布之日的觀點。不能保證未來的結果或事件與任何這樣的前瞻性陳述一致。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）, 是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO於香港交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



