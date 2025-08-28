華營建築堅守「安全第一」核心價值 以科技創新賦能 持續提升安全標準 邁向可持續未來



香港，2025年8月27日 - (亞太商訊) - 作為香港領先的建築承建商，華營建築有限公司（「華營建築」）重申，「安全至上」是公司營運的基石與不可動搖的核心價值。面對建築行業的固有風險與挑戰，華營建築秉持對員工、合作夥伴及公眾的堅定承諾，近年來不僅深化安全文化，更以前瞻性策略，將尖端科技全面融入日常營運，致力打造更安全、更高效、更可持續的建築環境。今年以來，公司在多個技術領域取得重大進展： - 以BIM技術實現「設計保安全」：公司將建築信息模擬（BIM）技術作為安全管理的數碼核心，在施工開始前，團隊透過創建精密的3D模型進行「數字化預演」，利用軟件的碰撞檢測功能，自動發現不同系統間的潛在衝突，在設計階段就解決問題， 避免反覆在現場修改 ，減少安全隱患 。此外，BIM技術能結合施工進度進行4D模擬，將整個施工過程視覺化，包括大型機械（如塔式起重機）的移動路徑和吊裝範圍等，確保其不會與現有結構碰撞，從設計源頭全面提升工程安全水平 。 - 人工智能與自動化流程：華營建築緊貼科技前沿，大力推進人工智能（AI）與機器人流程自動化（RPA）技術在安全管理中的創新應用。作為我司4S智慧工地安全系統的一部分，各施工現場廣泛部署有AI監控攝像頭，即時監測作業人員安全防護裝備佩戴情況、進出車輛車牌權限及環境溫度變化，實現風險預報警與全程可追溯。公司自主研發的Maia AI智慧助手集成企業RAG知識庫，可實現安全規範、歷史文檔一鍵調閱，RPA機器人可實現文檔自動化核查與資料精准錄入，在提高工作效率的同時，有效杜絕人為操作失誤，全面提升工程管理的標準化與智能化水準。 - 無人機與三維測繪技術降低高位作業風險：為減少前線人員在複雜環境中的工作危險，公司積極引入無人機及三維測繪（3D Surveying）技術，以排查潛在安全隱患。在大專院校的宿舍項目中，成功運用無人機測繪技術，生成極其精確的3D地形模型，為後續設計與施工提供可靠保障 。此外，針對該項目中一個高約80米的斜坡，項目團隊借助三維測繪技術，結合BIM進行對比分析，迅速優化設計方案，有效解決了複雜的空間難題。 - 堅定不移的ESG承諾與安全文化：華營建築將環境、社會及管治（ESG）理念深度融入企業管治及項目生命週期管理，嚴格執行ISO 9001:2015質量管理體系，並透過應用綠色建築技術、管理碳足跡等方式，積極應對行業挑戰。作為總承建商，我們深明自身肩負的重大責任。我們積極響應議會號召，持續推動公司內外的安全文化，特別強調從「要我安全」到「我要安全」、再到「我會安全」的理念轉變，希望同事們由被動接受到主動關注，最終能自發實踐安全行為，做到真正預防事故、降低風險。我們相信，嚴謹的管治（G）和對社會（S）的關懷，是企業長遠發展的基石。 華營建築董事及首席營運總監陳德耀先生表示：「我們深刻理解，企業的責任重於泰山，尤其是在守護生命安全方面。今天，我們所採用的每一項創新技術，從AI到BIM，首要的評估標準就是其提升安全的能力。我們的目標不僅是建造宏偉的建築，更是建立一個讓所有工友都能安心工作、平安回家的環境。這是我們對員工、其家人以及整個社會的鄭重承諾。」 展望未來，華營建築將繼續以最高的安全標準為依歸，憑藉超過半世紀的專業積澱與不斷創新的科技實力，致力追求業界領先的安全表現，為香港的繁榮發展貢獻更安全、更優質的建築項目。 大專院校的宿舍項目三維地形模型圖，由無人機測繪

技術生成，展示了工地、周邊地形及建築物的三維視圖 大專院校的宿舍項目，團隊利用三維測繪技術掃描並生成斜坡區域的BIM模型，用以與原設計進行對比分析，有效解決施工中的空間難題

關於華營建築有限公司 華營建築有限公司於1967年成立，為華營建築集團控股有限公司的間接全資附屬公司，在香港從事建築業多年，累積豐富本地建築市場經驗，成為一所具聲譽及客戶信賴的承建商。 2014年1月，浙江省建設投資集團有限公司收購華營，成為華營的最終母公司。2019年10月，華營建築集團控股有限公司於香港聯交所主板上市。 華營建築對外承接多項具代表性之工程項目，當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法 (MiC) 的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號 (One Hennessy)、麗晶酒店翻新工程、多座數據中心、各大專院校，包括香港中文大學、香港科技大學和香港理工大學在內的教學及科研樓、宿舍等，所承建之項目屢獲殊榮。



媒體聯繫

黃先生

電話：+852 3750 5785

郵箱：media@czcgl.com.hk



話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

