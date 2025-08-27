如祺出行上半年成績單出爐：總收入大幅增長逾6成 毛利大增215.4%實現轉正

香港，2025年8月27日 - (亞太商訊) - 如祺出行(09680.HK)2025年中期業績公告出爐。公告顯示，公司上半年多項關鍵財務指標數據大幅增長，包括整體收入達16.76億元（人民幣，下同）同比大漲61.7%。其中，出行服務收入同比增長86.1%；與科技營收相關的技術服務收入同比增長207.0%。

值得關注的是，如祺出行首次錄得毛利率轉正。上半年公司毛利總額達3743.8萬元，比去年同期提升215.4%，毛利率錄得2.2%，顯示該公司盈利能力實現關鍵突破。

出行及技術服務營收大幅增長

毛利增長215.4%實現首次轉正

報告期內，如祺出行兩大核心業務出行服務及技術服務錄得雙增長，直接為如祺出行拉動上半年整體收入同比大漲61.7%，達到16.76億元。其中，包括網約車和Robotaxi服務在內的出行服務，上半年為如祺出行貢獻了16.36億元收入，同比激增86.1%。而涵蓋AI數據及模型解決方案和高精地圖的技術服務，上半年收入同比增幅達207.0%。

如祺出行於2024年7月在港交所上市。上市招股書提及，公司制定盈利路徑，將採用擴大業務規模及促進收入增長、提高毛利率、提升經營和管理效率等推進實現盈利。本期中報顯示，如祺出行在盈利能力上實現關鍵突破——上半年毛利相關指標首次轉正。

數據顯示，如祺出行2025上半年毛利總額達3743.8萬元、同比增長 215.4%，毛利率從去年同期-3.1%至當期2.2%、大幅改善171.0%且實現首次為正，反映公司運營效率持續優化、基礎盈利能力顯著向好。

如祺出行稱，儘管中國出行服務市場競爭加劇，但整體毛利率改善，主要受益于用戶流量增加帶動訂單量上升，客戶激勵措施及司機成本結構優化、司機對平臺信任加強等原因。

"漣漪模式"推動增效降本

Robotaxi或成公司"第二增長曲線"

降本增效是如祺出行本期報告的亮點之一。報告顯示，上半年在錄得訂單量及收入均大幅增長、毛利轉正的同時，如祺出行的多項成本也呈現出顯著下降。

2025年上半年，如祺出行訂單量為7330萬單、同比增幅達到51.1%，訂單量的大幅增長推動上半年交易額增長至20.32億元，同比上升56.8%。單筆訂單交易額也從去年同期的26.7元/單至報告期內27.7元/單，增幅提升3.8%。

同時，如祺出行的銷售與營銷支出、財務費用等相關成本也在報告期內錄得大幅減少，財務成本同比大幅減少43.4%，一般及行政開支、銷售及營銷開支減幅均超過20%，體現公司發展在規模效應與營收能力中取得良好平衡、經營質量健康。

據如祺出行官方信息，地域擴張戰略即公司在早期建立的"漣漪模式"，為該公司出行服務擴張的獨有形式。如祺出行自2019年上線後就確立並依照"漣漪模式"進行運營：即深耕粵港澳大灣區，先聚焦優勢市場，再逐步向鄰近地區擴散，通過在新市場高效複製經驗證的市場策略、運營經驗及管理體系等，以較低獲客成本獲得高效增長。通過"漣漪模式"，如祺出行服務運營已覆蓋全國94個城市。

此外，如祺出行的Robotaxi發展一直備受關注。報告披露，該公司自上市以來已在自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動方面投入超過1.37億港元，並計劃在2026年及之後再投入2.56億港元。

據如祺出行官方消息，截至今年6月30日，如祺出行平臺運營的Robotaxi超300輛，Robotaxi服務覆蓋粵港澳大灣區核心區域，上半年訂單量同比增長超470%，月度活躍用戶量同比上升超70%。

此前在7月23日，如祺出行宣佈啟動"Robotaxi+"戰略，以開放性的"Robotaxi+"平臺，面向行業所有符合本地監管標準的Robotaxi開放運營，計劃未來5年將Robotaxi運營覆蓋至100個核心城市，與包括自動駕駛公司、運力公司等合作夥伴一起構建超萬輛規模的Robotaxi車隊；並將推動10億級投資計劃，建成覆蓋100個核心城市的Robotaxi三級運維網絡，形成可支撐每年10萬輛Robotaxi線下運維的綜合能力。

附圖：

目前，如祺出行Robotaxi服務已覆蓋廣州南沙，深圳寶安、南山，以及橫琴粵澳深度合作區

目前如祺出行平臺運營的Robotaxi已超300輛

聲明：以上預測信息受市場及政策因素影響，可能與實際情況存在差異，存在不確定性。

關於如祺出行科技有限公司

如祺出行是中國的出行服務公司，服務並連接出行行業的各類參與者，包括乘客、司機、整車製造商、車輛服務提供商及自動駕駛解決方案供應商。公司提供(i)出行服務（包括網約車、Robotaxi及順風車服務）；(ii)技術服務，主要為AI數據及模型解決方案以及高精地圖；及(iii)為司機及運力加盟商提供全套支援的車隊銷售及維修。

公司由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。通過連接汽車製造商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商，公司是推動自動駕駛技術商業化的先行者。多元化背景的股東提升了公司的市場洞察力並增進公司對整個出行服務行業價值鏈上主要利益相關方的瞭解，從而使得公司能夠整合汽車和出行服務行業的資源。

