31 Concept 與 Bestcomp 集團建立戰略合作夥伴關係，推動人工智慧驅動的網路智能在歐亞地區的發展

迪拜，阿聯酋, 2025年8月26日 - (亞太商訊) - BESTCOMP GROUP 作為南高加索和中亞地區領先的 ICT 解決方案與系統整合企業，欣然宣佈與 31 Concept (31C) 建立合作夥伴關係。31C 是一家專注於網路可視化與分析的人工智慧數據智能創新企業，主要服務於電信營運商、政府和企業客戶。

Bestcomp Group 與 31 Concept 建立戰略合作夥伴關係 - 圖片

BESTCOMP 成立於 1995 年，在交鑰匙數據中心、網路安全、網路、雲端服務和軟體開發方面擁有深厚經驗，已完成超過 3,750 個專案，服務 10,000+ 客戶，並在七個國家擁有 500 餘項專業認證。31 Concept 專注於人工智慧驅動的網路智能解決方案，幫助客戶對加密流量進行分類、優化效能，並即時獲取使用者洞察。

根據協議，Bestcomp 將把 31 Concept 的先進網路智能平台整合到其戰略市場的產品組合中。此次合作旨在透過結合 Bestcomp 強大的區域影響力與 31 Concept 的人工智慧分析能力，加速數位化轉型進程。

“此次合作將 Bestcomp 值得信賴的基礎設施專長與 31 Concept 深厚的網路智能能力相結合。這使我們能夠在整個地區提供更智能、更安全、更高效的 ICT 服務。” 一位 Bestcomp 發言人表示。

“我們很高興能夠透過 Bestcomp 廣泛的網路擴大影響力，並幫助為歐亞地區的電信營運商和企業提供新一代的可視化與控制能力。” 31 Concept 的一位代表補充道。

合作夥伴關係的重點亮點

增強的可視化與控制能力： 31 Concept 的人工智慧驅動平台可提供精細化的流量分類、加密流量處理和即時使用者洞察，從而支援網路的主動優化。

31 Concept 的人工智慧驅動平台可提供精細化的流量分類、加密流量處理和即時使用者洞察，從而支援網路的主動優化。 戰略性的區域交付： Bestcomp 將把這些能力應用於其在南高加索和中亞地區的託管服務、系統整合、雲端遷移和網路安全產品中。

Bestcomp 將把這些能力應用於其在南高加索和中亞地區的託管服務、系統整合、雲端遷移和網路安全產品中。 聯合創新路線圖： 雙方計畫共同開發針對新興應用場景的客製化解決方案，包括 5G、安全的政府網路以及關鍵基礎設施監測。

雙方計畫共同開發針對新興應用場景的客製化解決方案，包括 5G、安全的政府網路以及關鍵基礎設施監測。 客戶價值： 區域內的企業與服務提供商將從中受益，獲得更高的安全性、更優的效能，以及足以應對不斷變化需求的智能分析能力。

關於 Bestcomp Group

成立於 1995 年，Bestcomp Group 是南高加索和中亞地區領先的 ICT 服務提供商。它提供全面的解決方案 —— 從交鑰匙數據中心和電信網路到網路安全、雲端服務和 IT 諮詢。公司業務遍及七個國家，以品質、創新和強大的供應商合作夥伴關係享有聲譽 bestcomp.net。

關於 31 Concept

31 Concept 為電信營運商、政府機構和企業提供人工智慧驅動的網路智能。其平台專注於流量可視化、加密數據包分類和人工智慧分析。公司近期發佈了一項正在申請專利的網路智能技術，並計畫在 2025 年的 ISS Asia 首次亮相。

聯絡資訊

Bestcomp Group

造訪我們的網站 bestcomp.net 取得媒體諮詢和合作詳情

31 Concept

造訪我們的網站 31c.io 取得媒體諮詢和合作詳情

聯絡資訊

Misha Hanin

CEO

misha.hanin@31c.io

來源: 31 Concept

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network