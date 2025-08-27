國泰君安國際首批結構化産品通證完成"螞蟻鏈-以太坊"跨鏈發行



香港，2025年8月26日 - (亞太商訊) - 近日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（"國泰君安國際"或"公司"，股份代號：1788.HK）成功推出首批結構化産品通證，包括固定收益可贖回通證産品和掛鈎美股ETF保本型通證産品，標誌著公司金融科技創新取得重要突破。 近年來，香港積極推動金融科技發展，營造有利於創新的監管環境。國泰君安國際作爲香港資本市場的重要參與者，依託深厚的傳統金融經驗，通過區塊鏈智能合約實現了結構化産品通證的透明化管理，爲投資者提供了兼具創新與收益的資産配置新選擇。首批産品中，固定收益可贖回通證産品採用T+0交割機制，按日累計利息，而美股ETF保本型通證産品的收益與美股ETF表現掛鈎，兼具美股資産參與性與本金保障特性。 從技術架構層面來看，這批通證産品採用螞蟻數科的區塊鏈技術和 RWA 解决方案，創新實現了結構化産品通證從螞蟻鏈到以太坊的跨鏈安全流轉，所有交易數據公開透明、不可篡改，投資者可隨時自主驗證。與此同時，結構化産品通證依託鏈上基礎設施，顯著降低了傳統發行中間環節帶來的成本，並大幅提升清算與交割效率。值得關注的是，該通證化架構具備高度可擴展性，不僅能靈活適配未來的技術迭代與産品創新，也爲業務的持續演進提供堅實基礎。 國泰君安國際行政總裁兼執行董事祁海英女士表示："國泰君安國際將積極響應香港特區政府對數字資産發展的號召，持續拓展通證産品種類；深度融合前沿數字金融技術，不斷夯實底層安全架構；服務傳統與創新資産形態的各類參與者，爲客戶提供更加多元的投資選擇，共同構建更豐富的投資生態體系。同時，公司將持續引領金融行業的數字化進程，打造一站式數字資産服務平臺，助力香港鞏固國際數字資産樞紐的地位，並推動‘監管科技+創新金融’雙輪驅動模式在全球範圍內的實踐與創新。" 螞蟻集團副總裁、螞蟻數科區塊鏈業務總裁邊卓群女士表示："非常高興支持國泰君安國際完成此次具有行業示範意義的金融産品通證化實踐，螞蟻數科領先的區塊鏈技術與 RWA 解决方案，爲推出本次結構化産品通證提供了安全、高效且可擴展的底層支撐。在香港開放、包容且穩健的監管環境下，我們期待與國泰君安國際深化合作，共同推動通證産品的合規創新和市場的長遠發展。" 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予"Baa2"及"BBB+"長期發行人評級，MSCI ESG"A"評級, Wind ESG"A"評級及商道融綠ESG"A"評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



