陽光保險發佈2025年上半年業績：各項業務協同發力 築牢高質量發展根基

香港，2025年8月26日 - (亞太商訊) - 8月25日，陽光保險（6963.HK）召開2025年中期業績發佈會，資料顯示，2025年上半年，陽光保險實現總保費收入808.1億元，同比增長5.7%；歸屬於母公司股東的淨利潤33.9億元，同比增長7.8%；集團內含價值1,284.9億元，較上年末增長11.0%。

壽險穩步推進轉型升級 錨定價值發展主線

壽險業務作為陽光保險的核心支柱之一，在2025年上半年，實現總保費收入554.4億元，同比增長7.1%；上半年新業務價值40.1億元，可比口徑同比增長47.3%。截至2025年6月30日，有效客戶數1,162.5萬。

個險方面，陽光人壽推進「一身兩翼」戰略，深化差異化管理模式，深入推進營銷隊伍轉型發展。2025年上半年，實現個險總保費153.4億元，同比增長12.1%，其中浮動收益型產品與保障型產品佔比超50%；活動人均產能2.8萬元，保持較高水準。

客戶經營方面，2025年上半年，陽光人壽持續深化「知心陽光」戰略內涵，緊抓新經濟週期與人口老齡化機遇，加大產品與服務體系的佈局，優化客戶服務體驗。上半年中高客戶經營中，有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長20.5%，有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長17.5%。

財險業務結構持續優化 盈利能力穩步提升

財險業務作為陽光保險穩健發展的基石，在2025年上半年持續加快金融「五篇大文章」重點領域的創新佈局，實現原保費收入252.7億元，同比增長2.5%。承保綜合成本率98.8%，同比優化0.3個百分點；實現承保利潤2.9億元，同比增長42.4%。

機動車輛險方面，2025年上半年，陽光財險持續優化升級車險智能生命表，深化渠道轉型升級，車險業務結構進一步優化。2025年上半年，車險原保險保費收入125.0億元，其中，家用車保費佔比同比提升3.0個百分點，新能源車險保費佔比同比提升2.1個百分點；承保綜合成本率98.1%，同比優化1.6個百分點，實現承保利潤2.6億元。

非機動車輛險方面，2025年上半年，陽光財險持續深化非車數據生命表和「夥伴行動」體系化建設，不斷加強產品和服務模式創新。2025上半年，非車險原保險保費收入127.8億元，同比增長12.5%；承保綜合成本率99.7%，實現承保盈利。

2025年上半年，陽光財險深入洞察客戶需求，個人客戶持續升級客群差異化經營體系，高頻服務客戶滿意度均在9分以上（滿分10分）。團體客戶紮實推進“夥伴行動”， 建立針對整體服務能力評價的ABCD分級體系和針對專業技術能力評價的L1-L4分級標準，著力增強非車業務的風險減量服務能力。2025年上半年，為1.8萬家企業客戶提供覆蓋L1-L4級的各類風險管理服務。

資管業務不斷優化資產配置 數智化轉型助力提質增效

資產管理業務是陽光保險業務增長的重要組成部分。公司以長期穩健、穿越週期為原則，發揮保險資金作為「長期資金」的特點和優勢，不斷優化資產配置，創造持續穩定的投資回報。

截至2025年6月30日，陽光保險總投資資產規模為5,918.6億元，較上年末增長7.9%。2025年上半年，實現總投資收益107.0億元，同比增長28.5%；綜合投資收益163.3億元，同比增長9.2%。陽光資產受託管理資產規模7,376.8億元，其中受託管理協力廠商資產規模2,224.1億元。

在保持核心業務穩步發展的同時，陽光保險緊跟AI發展趨勢，持續提升科技創新能力，全方位深化數智化轉型。

在銷售領域，公司依託銷售輔助機器人、AI客戶經營助手的建設及數據賦能項目落地，為銷售人員提供更精準的客戶畫像、更匹配的產品方案與更優質的服務話術，AI客戶經營助手用戶滿意度達到95%。在服務領域，公司深化智慧客服機器人建設，研發理賠服務機器人，創新打造理賠服務場景的企微機器人，以智能化驅動客戶服務升級，遠程服務全流程無人辦理率達65%，智能服務滿意度達82%。在管理領域，公司在三差管理、財務管理、投資管理、招採物控、客戶管理、智慧定價、理賠管理、機構管理、稽核審計、AI編碼等多個場景，全面佈局智慧體建設，以AI應用能力實現提質、降本、增效。

總體而言，2025年上半年，陽光保險憑藉新阳光戰略佈局與執行能力，在各個業務板塊持续推进价值发展。面向未來，陽光保險表示，將深入貫徹落實中央金融工作會議精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，認真做好金融“五篇大文章”，持續推進新陽光戰略，為推進金融高質量發展、助力金融強國建設貢獻陽光力量。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network