雙登股份於香港聯合交易所主板成功上市

香港，2025年8月26日 - (亞太商訊) - 全球領先的數據中心及通信基站儲能電池公司-雙登集團股份有限公司（股份代號：06960.HK），今日於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。

雙登股份本次全球發售58,557,000股H股，發行價格為每股14.51港元，募集資金淨額約為756.3百萬港元。募集資金淨額將用於：(1) 於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施，將主要用作生產供數據中心用電池；(2) 建立研發中心，重點研究及開發；(i)提高儲能電池壽命；(ii)固態電池；(iii)鈉離子電池；及(iv)BMS技術；(3) 加強海外銷售及營銷，以便能夠增強公司的全球影響力、更好地服務海外客戶並促進國際銷售等。

雙登股份香港公開發售部分獲得超額認購，相當於香港發售初步可供認購股份總數5,856,000股H股的約3875.25倍。國際發售部分亦錄得超額認購，相當於國際發售初步可供認購之52,701,000股H股的約17.75倍。

雙登股份首日開盤漲55.1%，報22.50港元，對應總市值達93.8億港元。

雙登集團股份有限公司董事會主席、執行董事及行政總裁楊銳博士表示：「雙登不僅是儲能電池產品和系統解決方案的提供者，更立志成為AIDC智算中心能源生態的構建者,作為數字化基礎設施的『能源作業系統』。我們堅信，沒有穩定的能源供給，就沒有可靠的智能算力。我們期待與全球投資者一起，共同繪製『零碳算力地球』的宏偉藍圖。讓每一瓦特能量，照亮人類文明前行的每一步！」

雙登股份是全球領先的數據中心及通信基站儲能電池公司，產品覆蓋了通信基站儲能、數據中心儲能、電力儲能等多元化應用場景。根據弗若斯特沙利文的數據，於2024年，雙登股份在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一，市佔率達11.1%。

憑藉著十多年專注的行業專業知識，雙登股份建立了全球領先的客戶群和品牌實力。公司覆蓋接近30家全球百大通信運營商及設備製造商，與中國移動、中國電信、中國聯通、中國鐵塔等中國領先的通信運營商和通信設備製造商，如愛立信、沃達豐、法國電信、挪威電信等國際知名通信領域知名企業均建立了堅實的合作關係。此外，截至2024年12月31日，公司服務了中國十大自有數據中心企業的80%，以及中國十大第三方數據中心企業的 90%。

搶佔AIDC賽道，數據中心業務迎爆發增長

作為人工智能、雲計算等新一代數字技術的重要載體，數據中心近年來在全球範圍內迎來高速增長期。人工智能時代的到來更是加快了行業轉向大規模、高算力數據中心的趨勢。根據弗若斯特沙利文，全球數據中心用電量佔比預計由2024年的4.0%提升至2030年的10.1%。而人工智能及大數據對持續電源供應的依賴，使儲能成為支援該等技術的基礎設施中的關鍵組成部分。

於2018年，雙登股份敏銳捕捉互聯網時代市場需求，並開始與大型科技企業、數據中心運營商等客戶建立合作關係。截至2025年8月8日，雙登股份的數據儲能產品已累計應用於數百家數據中心。根據弗若斯特沙利文，於2024年，雙登股份在全球數據中心儲能市場的出貨量排名中國企業第一，在全球數據中心市場份額達到16.1%。

雙登股份的數據中心所應用的電池採用網格板連續製備技術等先進工藝，具有出色的高倍率性能。該等產品的放電倍率達到6C以上，瞬時可達10C放電，充分滿足客戶對不同場景特定性能的需求。同時，公司正在牽頭制定中國的《數據中心用交流UPS磷酸鐵鋰電池組》行業標準， 引領大數據時代下的儲能技術規範發展。

招股書顯示，截至2025年5月31日止五個月，雙登股份来自數據中心業務的收入由截至2024年5月31日止五個月的人民幣397.0百萬元增加近120%至人民幣872.9百萬元，收入占比從28.4%升至46.7%，成為公司第一大收入來源。

在人工智能大數據時代背景下，雙登股份已做好充分準備抓住未來廣闊的市場機遇。本次IPO所得款項淨額約40.0%將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施，將主要用作生產供數據中心用電池，藉此培育業務的第二增長支柱，並提高數據中心儲能產品的市場份額。

強勁研發驅動創新，多樣化產品滿足多元需求

作為全球領先的儲能電池製造商，雙登股份依靠內部研發建立及鞏固市場地位，並實現持續增長。公司於泰州、深圳、北京及襄陽設有研發中心，專注於儲能電池技術的研發，藉以改善儲能電池的安全性、成本效率及性能。公司秉持「研究一代、試驗一代、量產一代」的原則，致力透過研發提升鋰離子電池及鉛酸電池的市場競爭力。截至2025年8月8日，雙登股份共擁有353項專利，其中發明專利111項。

雙登股份的技術團隊多次積極參與制定國家及行業相關標準，展現強大的技術公信力及行業影響力。截至2025年5月31日，公司參與制定國際電工委員會(IEC)發佈的一項國際標準、中華人民共和國工業和信息化部及中國國家標準化管理委員會發佈的10項國家標準及21項行業標準。

此外，雙登股份積極與外部實體建立合作研發夥伴關係，共同開發符合市場動態需求的創新技術及產品。公司與儲能領域的頂尖專家緊密合作，並成立由中國工程院院士及中國科學 院院士領導，30多位行業專家共同組成的外部技術專家委員會，為公司技術創新提供支持及意見。公司亦與頂尖大學、研究機構及行業專家建立深厚合作關係。該等合作促成一系列專注於開創性新技術的項目，提供重要技術洞察力，為未來的產品開發策略奠定基礎。

雙登股份提供多技術路線的多樣化產品，以實現在滿足客戶對產品的性能需求前提下提供最具性價比的產品選擇。除了鋰電池和鉛酸電池，公司的鈉離子電池系統也已在安徽、青海、西藏及甘肅等多個省份及地區的通信公司於通信基站獲應用。此外，為進一步提升能源安全，雙登股份亦積極開發固態電池技術。公司與天目湖先進儲能技術研究院有限公司的聯合開發項目已完成關鍵材料的開發，並實現100Ah固態鋰離子電池的製造，為未來研發固態電池的技術及製造奠定堅實基礎。

