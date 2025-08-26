日清食品公佈2025年中期業績

摘要

- 收入增長：在中國內地消費者情緒改善及海外市場需求增加的帶動下，收入實現雙位數增長

- 高端化策略：持續高端化策略，並推出新口味及跨界合作以提升品牌知名度

- 海外市場：表現符合管理層預期，並對集團作出正面貢獻

香港，2025年8月26日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2025年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審核中期業績。

報告期內，集團整體業務錄得理想增長，主要由於集團即食麵業務表現穩健，以及去年完成收購帶來的額外貢獻所致。由於中國內地消費情緒改善及海外市場需求增加，收入從2024年的1822.5百萬港元按年顯著增加10.5%至2025年的2,014.2百萬港元。毛利由2024年的637.5百萬港元增加6.2%至2025年的677.0百萬港元。毛利率下降1.4個百分點至2025年的33.6%，主要由於採購成本上升所致。

公司擁有人應佔溢利為157.0百萬港元，相當於期內純利率7.8%。集團期內每股基本盈利從16.24港仙減少至15.05港仙。經調整EBITDA方面，集團從2024年的300.3百萬港元增加1.0%至2025年的303.2百萬港元，相當於期內經調整EBITDA利潤率15.1%。

各業務地區之業務回顧及前景

期內來自香港及其他地區業務的收入增加12.2%至792.3百萬港元（2024年：705.9百萬港元），主要由於香港市場即食麵業務表現穩健以及其他地區需求增加，抵銷了冷凍食品消費意欲疲軟以及出口下滑。同時，由於公司致力拓展內陸地區銷量，以及中國內地業務持續呈現增長勢頭，中國內地業務收入增長9.4%（以當地貨幣計算：10.8%）至1,221.9百萬港元（2024年：1,116.6百萬港元）。

香港方面，即食麵業務表現有所改善。包括經典品牌「出前一丁」及「合味道」在內，袋裝及杯裝即食麵銷量均穩步增長。該增長得益於在外部不確定因素的影響下，即食麵被消費者視為高性價比的食品選擇。為了進一步豐富即食麵產品組合，公司推出了多款新單品。延續其 IP 推廣策略，公司與虛擬歌手「初音未來」合作，以提升品牌知名度。公司亦與日本折扣店驚安の殿堂（Donki）及香港米線店譚仔聯乘推出新產品。非麵類業務方面，冷凍食品表現平穩，公司亦著眼擴充日清品牌旗下的優質產品，推出以餐飲渠道為目標的意粉新產品以帶動銷量。此外，公司透過推出全新的季節限定KAGOME果汁，進一步拓展其他非麵類產品組合。公司也為其廣受歡迎的「日清穀物麥片」新增了可可香蕉口味，並擴大了「鮮切蔬菜」的銷售渠道。

其他地區方面，公司於越南積極探索及拓展國內市場的不同銷售及分銷渠道，並專注於年輕群體，以促進業務成長。自公司去年收購韓國企業Gaemi Food Co. Ltd（「Gaemi Food」），其於期內之業務表現符合管理層預期，亦為客戶提供了多款原設計生產產品。公司亦收購了澳洲企業ABC Pastry Holdings Pty Ltd（「ABC Pastry」），並於2025年1月3日成立Australia Nissin Foods Pty. Ltd.（「日清澳洲」），以拓展澳洲業務。期內，澳洲業務拓展進展順利。

中國內地方面，公司堅持高端化策略，持續拓展中國內地地區的即食麵業務，並通過店內試食活動、線上促銷活動、強化與主要的大型零售商的合作，來提升合味道銷量。高端袋裝即食麵方面，公司2025年上半年透過自有微信小程式及其他社交媒體平台等數字渠道，推動「出前一丁」、「日清拉王」及「日清越粉系列」的銷售增長。此外，公司與日本虛擬歌手「初音未來」合作，推廣全新「合味道北海道小麥粉系列」，呼應香港地區所採用的IP推廣策略。非麵類業務方面，「日清湖池屋薯片」因其分銷渠道持續擴張，於年內取得良好的表現；「日清可可脆批」持續獲得市場的正面回響；KAGOME蔬果汁成功吸引注重健康的客戶群；方便烹調的微波冷凍食品滿足城市居民追求用餐便利及節省時間的需求。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「國際貿易局勢經歷了一段長時間的不確定及緊張狀態後，全球經濟於2025年上半年出現回穩跡象。在此情況下，我們持續致力於產品升級及成本優化。我們對本地及海外市場的長期業務發展持謹慎樂觀態度。同時，我們將持續推出口味卓越、原料優質的高端產品，同時拓展產品組合以滿足注重健康的消費者日益增長的需求。憑藉我們穩固的根基、多元化之產品組合及追求高端化之策略，我們將致力追求收入及收益持續增長，同時在香港、中國內地及其他地區提升品牌認受性。」

有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他地區開展業務，包括越南、台灣、韓國及澳洲市場。

日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通食品飲料消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。

