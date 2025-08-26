維信金科2025年中期業績：持續夯實數字金融生態 戰略升級驅動高品質發展



香港，2025年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立在綫消費金融服務提供商維信金科控股有限公司（「維信金科」或「集團」；股票編號：2003.HK）公布截至2025年6月30日止六個月（「期內」）未經審核之中期業績。 在2025年上半年，儘管外部環境持續複雜且充滿挑戰，加上全球貿易增長疲弱，但中國的國內生產總值仍表現相對穩定。集團透過加強風險控制及提升營運效率，積極調整業務策略，同時進一步鞏固業務框架，以維持及支持一個安全合規的數字金融生態系統。期內，在中國內地貸款實現量達人民幣380.0億元，同比增長40.6%。 期內，集團繼續優化風險模型，創新產品和服務，並提高技術標準，專注於更優質的借款人。在金融科技創新及加強風險管理的同時，集團優先保護借款人的消費者權益及個人資料安全，以應對不斷演變的行業法規。中期業績及表現充分體現了集團發展戰略、業務模式及營運的韌性及靈活性。2025年上半年，集團總收入錄得人民幣25.0億元，同比增長43.8%；調整淨利潤錄得人民幣2.18億元，同比增長80.5%。董事會建議派發中期股息每股股份5港仙。 深化AI佈局+戰略投資探索新技術 合力重塑金融服務路徑 技術是集團發展的核心動力。2025年上半年，集團繼續推進人工智能（AI）技術在各業務場景中的應用及創新。透過「蜂鳥」2.0平台升級、ChatBI工具開發、以「金烏大模型」為支撐的多主體協作系統等技術突破，集團已建立涵蓋研究及開發、風險控制及業務營運全鏈條的智能生態系統。 「蜂鳥」2.0平台升級引入了結合可視化策略配置與智能情景驗證的雙引擎方法，顯著提高風險識別準確性及回應效率，同時為集團風險控制系統的智能化轉型提供了重要的技術支持。期內，集團加快在各種工作場景中採用AI程式設計，建立了技術研發的新範式，AI生成代碼的比例上升至25%，顯著提高了集團系統開發及數據分析團隊的工作效率及代碼質量，從而有效支持業務快速增長。 集團同時積極拓展新興技術領域，已對香港首批持牌虛擬資產交易平台（VATP）之一的EXIO Group進行戰略投資，有助探索傳統金融與虛擬資產之間的協同效益，並提升資產安全及用戶體驗。集團視AI等新一代技術為開拓新業務模式及資產類別的戰略核心，致力在合規下構建更高效、安全的金融生態，為業務多元化發展的新機遇。 積極拓展優質獲客渠道 持續優化用戶體驗 期內，集團有系統地提升風險控制框架，並重新平衡客戶組合至更優質的借款人。透過深化與多個領先優質平台的合作夥伴關係、針對優質借款人試點新數據來源以及策略性地提高此類的批准率，已建立一個穩健的優質借款人樣本庫，不斷完善集團的承保政策及風險模型提供資料。2025年上半年，集團與部分中國頂尖綜合零售電子商貿平台、領先的移動服務供應商及頂級旅遊服務平台，建立了流量合作關係，利用多維度的用戶分析提升轉換效率，實現用戶規模及質量的同步增長。 除了吸納新客戶外，集團亦為現有客戶對服務進行優化。2025年上半年，複貸借款人佔貸款總額的77.9%。透過整合意圖型與風險型模型的雙維策略，集團推出量身打造的金融解決方案，優化信用狀況與資金需求的一致性。截至2025年6月30日，集團在中國內地的累計註冊用戶達1.67億名，同比增長11.7%。 豐富多元融資庫 共建科技賦能金融生態 截至2025年6月底，集團已與中國內地112間外部資金機構保持穩定的合作夥伴關係，涵蓋全國性股份制銀行、消費金融公司及信託基金，從而擴建了豐富多元的融資庫。集團秉承開放式合作理念，拓展多元化合作，共同開發技術輸出項目以增強創新能力。集團同時與領先金融機構的聯合建模，成功發掘出精準流量的盈利機會，進一步深化了金融生態的融合。 展望 為應對宏觀環境持續演變及不斷發展，集團將持續優化業務策略及提升技術能力，以促進其消費金融業務的進一步增長及滿足優質客戶的財務需求。除了發展在國內現有的消費金融業務之外，集團將在香港、東南亞及歐洲等其他市場，尋求對相關或互補產業的投資、合作或收購機會，以拓展和豐富集團的業務戰略。集團將持續評估潛在的投資機會和業務前景，並於機會出現時作出合適的投資和收購決策。 此外，集團擬繼續實施一系列的策略以促進增長，包括優化和拓寬其信貸解決方案，為客戶提供更好的服務，提升品牌知名度和信譽度，並提強客戶的忠誠度；持續部署技術及人工智能，提高風險管理能力；深化與持牌金融機構及其他業務合作夥伴的長期合作關係；確保業務嚴格遵循監管標準，實現合規的持續健康發展；審閱及評估潛在業務機會，投資、合作或收購中國及其他司法權區的相關或互補產業；建立充滿活力的企業價值觀和文化，培養內部人才。 有關維信金科控股有限公司 維信金科控股有限公司（簡稱維信金科），中國領先的金融科技平臺。秉承"維有信用，凝聚價值"的初心，致力於以風險評估量化、智慧化風控等金融科技，賦能持牌金融機構，讓更多用戶享受到負責任、可信賴的金融科技服務。 2024年，維信金科榮獲"2023年度虹口區百強科創及成長型企業"、"2023年度虹口區重點企業特殊貢獻獎"等榮譽；2023年，維信金科榮獲2023"磐石行動"網路攻防演練"優秀藍方隊伍"獎、"2023年上海市互聯網綜合實力50強企業"、"2023上海軟體和資訊技術服務業百強企業"等榮譽。 網址：http://www.vcredit.com/ 如有垂詢，請聯絡博雅公共關係顧問：

陳詠賢

電話：(852) 2894 6325

電郵：vcredit@hkstrategies.com



話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

