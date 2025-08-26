品創控股（8066.HK）AI+私域電商雙輪驅動 中期純利躍升至4,040萬港元



香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 當前宏觀經濟充滿挑戰，能夠實現業務根本性扭轉並爆發式增長的企業，始終是市場的焦點。老牌智能卡製造商品創控股有限公司（8066.HK）剛便以一份令人驚豔的中期成績單，宣告成功實現戰略升級，從一家傳統製造企業蛻變為「AI技術」與「私域電商」雙輪驅動的科技新銳。 業績強勢逆轉 增長數據矚目 品創控股發佈的截至2025年6月30日的中期業績報告中最引人注目的，無疑是其根本性的盈利能力逆轉。公司成功扭虧為盈，錄得公司擁有人應占純利約4,040萬港元，一改往年頹勢。支撐這一利潤表現的，是幾乎「陡峭」的收入與毛利曲線。期內，公司收入同比大幅增長307.3%，至約8,810萬港元；而更體現業務質量及效率提升的毛利指標，則飆升920.5%，達到約6,705萬港元。多項核心數據清晰表明，品創控股的增長並非單純源於規模擴張，而是業務結構的優化和高價值業務的成功孵化。 雙軌戰略協同發力 構建增長新模式 亮眼數據的背後，是品創控股前瞻性的「私域電商+人工智能」雙軌戰略進入爆發期。兩項業務形成強大的協同效應，共同築起盈利的護城河。 會員制娛樂電商平台動創，摒棄了傳統「燒錢買流量」的模式，透過社交網絡精准觸達，自今年1月啟動公測以來，已經快速沉澱了超過20萬的高黏性註冊用戶，構建了一個活躍的私域流量池。其商業模式兼具多元與輕資產特性：由電影票預訂、本地生活優惠，到視頻會員分銷和自營精選商品，動創幾乎覆蓋了日常娛樂消費的所有場景。其創新的分層會員體系，不僅免費吸引基礎用戶，更透過消費升級為VIP會員的機制，有效提升用戶忠誠度和交易頻次。更重要的是，動創平臺以交易傭金為核心，與主流電商平臺及商戶合作，在幾乎不佔用自身庫存的情況下，開闢了穩定且高利潤的收入渠道。期內，動創貢獻了約5,490萬港元的收入和高達4,980萬港元的稅前利潤，盈利能力十分出色。 與此同時，旗下人工智能語音技術平台賽博幻境，則代表了品創控股面向未來的技術佈局。賽博幻境專注於構建帶情感標注的語音訓練數據庫，並開發定制化的私有AI語音代理解決方案。而其最特別之處在於，與動創電商平台形成了深度協同。動創海量且活躍的用戶，成為賽博幻境獲取高質量、多元化、完全授權的語音數據的天然渠道。透過邀請用戶參與語音數據收集任務，賽博幻境能以低成本構建起具有行業針對性的語音數據庫。憑藉於此，賽博幻境提供的定制化語音識別技術服務和語音大數據授權，正切中了市場對私有化、定制化AI解決方案的迫切需求。期內，賽博幻境已實現約600萬港元的收入和570萬港元的稅前利潤，展現出不僅技術領先，亦具備強大的商業化能力。 動創與賽博幻境相輔相成，形成良性的增長循環：動創為賽博幻境提供數據燃料，反哺AI技術迭代；賽博幻境則提升用戶體驗和技術含量，打開更具想像空間的B端市場。這一「數據-技術-商業」的閉環，正是品創控股升級成功的核心密碼。 傳統業務穩健 基本盤提供堅實支撐 在銳意創新的同時，品創控股並未忽視其立身之本——智能卡業務。該板塊收入同比增長25.7%，至約2,718萬港元，保持穩健增長。憑藉近三十年的OEM經驗、規模化製造能力和優質客戶服務，品創控股在維持國際業務優勢的同時，正策略性拓展內地市場，並積極推進深圳新工廠建設和eSIM等創新產品研發，為把握物聯網時代機遇奠定堅實基礎。 未來成長路徑清晰 公司所打造的「AI+私域電商」協同模式，不僅帶來收入增速，其盈利能力的本質改善更令人印象深刻。獨特的語音數據生態鏈為AI業務構建技術壁壘，而公司強勁的現金流能力又為未來的技術研發和市場拓展提供充足彈藥。更為可貴的是，公司在高增長的創新業務與穩健的現有業務之間實現了良好平衡，形成風險分散、可持續的增長格局。對於投資者而言，品創控股不再只是一家傳統的智能卡公司，而是一家手握獨特數據資源、成功將AI技術落地變現的創新企業。其未來的發展路徑，值得持續關注。



話題 Press release summary



部門 消费者, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

