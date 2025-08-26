周大福人壽「榮耀世代」儲蓄壽險計劃 體現高效回報 最快3年即可達到預期回本期



香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 周大福人壽推出全新「榮耀世代」儲蓄壽險計劃（「榮耀世代」），集儲蓄、傳承、壽險於一身，主打高效回報，透過一筆過整付保費，讓財富在穩健增值的同時，最快於3年及6年達到預期及保證回本期1。此外，客戶最早可於第10個保單週年日申請行使終期紅利鎖定選項2，將「預期」回報成為「保證」回報；再加上無限次轉換受保人3、保單延續選項4及保單分拆選項5等產品特點，讓客戶盡享無憂傳承財富。 客戶於指定日期內成功投保「榮耀世代」儲蓄壽險計劃，可享高達5％整付保費折扣6。 周大福人壽首席產品總監關珮妍表示：「保險產品在客戶的財富及傳承規劃中，正扮演著日益關鍵的角色。周大福人壽全新推出的『榮耀世代』，最吸引的是高效回報，能快速達至預期回本期及保證回本期。計劃同時可作定期提取，猶如自製長糧或教育基金，特別適合籌備退休人士或為子女計劃未來的父母。我們的三大皇牌保險產品系列 — 儲蓄、危疾以及財富規劃，其分紅實現率長達九年#達100%或以上，進一步印證我們對穩健回報的堅持與承諾。同時，我們期望透過這個高效回報的方案，協助客戶達致財富增值與傳承目標，開創保險新價值。」 「榮耀世代」儲蓄壽險計劃的優越特點包括： 1.預期及保證回本期短和高首日保證現金價值：透過一筆過整付保費，此計劃之預期回本期短至3年1，保證回本期最短可至6年1，同時此計劃提供之首日保證現金價值，已於保單開始時達已繳付保費總額之83% 1，配合現行之保費折扣優惠6，預期總現金價值更可於第9個、第13個及第19個保單週年日完結時，分別達淨保費總額7之158%*、200%* 及300%*。 2.終期紅利鎖定選項2 讓「預期」成為「保證」: 為免客戶的財富受市場價格波動影響，客戶最早可於第10個保單週年日申請行使1）自動鎖定回報選項或2）客戶鎖定回報選項2，將終期紅利8轉換以週年紅利8的形式累積，或隨時提取以應付不時之需。終期紅利8一經轉換為週年紅利8即為保證，為客戶帶來穩健回報，而終期紅利8轉換以週年紅利8的形式累積更可獲享利息(如有)。 3.保單雙傳承方案 : 客戶可於保單第6個保單週月日起可無限次轉換受保人3，讓保單可以享有充足的財富增值期， 財富可無限期傳承。計劃另外設有「保單延續選項」4 ，保單持有人可於受保人在生及保單生效時指定一位受益人，於受保人不幸身故後成為新保單持有人(如適用) 及新受保人(「延續新受保人」)。即使受保人發生突如其來事故，也能讓保單繼續傳承。而保障期亦會調整至延續新受保人128 歲，締造財富世代傳承。 4.保單分拆選項5 : 於第5個保單年度完結後及保單有效期內，客戶可於每個保單年度分拆保單，把現有及已分拆保單的部分投保單位分配至一份獨立「分拆保單」，讓客戶極致發揮計劃的資產分配功能。 5.自選身故賠償9 / 全數退保10支付方式：客戶可以彈性選擇一筆過形式、固定分期支付9、遞增分期支付9、甚或以一筆過形式支付指定百分比的身故賠償，再以分期方式支付餘額9。當保單生效5年後，保單持有人若選擇全數退保10，除了一筆過形式外，只要退保款項達50,000美元或以上，於全數退保時，保單持有人可選擇以定期給付10或遞增給付10方式領取退保款項。 6.豁免醫療核保：客戶投保手續簡便，毋須驗身。 註： 1.保單開始時保證現金價值達已繳付保費總額的83%，適用於所有符合此產品最低保費要求的保單。保證回本期6年/預期回本期3年適用於保費折扣優惠折扣率2% 或以上，並假設沒有作出任何提取、保單沒有任何退保、沒有行使其他保單選項、沒有任何索償及沒有任何欠款。保證回本期/預期回本期是指在某保單年度完結時，保證現金價值/預期總現金價值首次等於或大於已繳付保費總額之保單年度。

2.保單持有人可在行使終期紅利鎖定選項前無限次申請轉換自動鎖定回報 / 保單持有人鎖定回報選項，但於行使後，保單持有人只可選擇取消此選項而不可作任何變更，而由保單持有人鎖定回報中實際獲得的終期紅利將會在完成申請批核後釐定，該金額或會比提交申請當時所示的終期紅利較低或較高。於轉換終期紅利後，未來的終期紅利亦會相應調低。任何未轉換之終期紅利可升可跌，甚至變為零。如於行使自動鎖定回報選項期間作出部份退保申請，此選項將會即時暫停，而保單持有人亦須重新申請以恢復自動鎖定回報選項。請參閱保單條款以了解更多關於終期紅利鎖定選項之詳情。

3.轉換受保人須符合指定條件和當時的行政規定。投保單位、現金價值總額 ( 包括保證及非保證 )、保單日期及保單年度將在轉換受保人生效日期當日保持不變，而保單的基本計劃之計劃期滿日將更改為轉換新受保人 128 歲生日當天或緊接其後的保單週年日 ( 以適用者為準 )。請參閱保單條款以了解更多關於轉換受保人選項之詳情。

4.於受保人身故時，若保單持有人(仍在生)與受保人非同一人，受益人將成為延續新受保人。而於受保人身故時，若保單持有人同時身故或保單持有人與受保人為同一人，受益人將成為新保單持有人及延續新受保人，惟該受益人須符合當時公司的行政規定。於行使此選項後，投保單位、已繳付保費總額、保證現金價值、累積週年紅利及利息(如有)、終期紅利(如有)、保單日期及保單年度將在保單延續生效日期當日維持不變，但保單的基本計劃之計劃期滿日將調整至延續新受保人128歲生日當天或緊接其後的保單週年日(以適用者為準)，請參閱保單條款以了解更多關於保單延續選項之詳情。

5.在計劃有效期內及由第5個保單年度終結起，保單持有人可行使保單分拆選項以建立一份獨立的保單(「分拆保單」)，從保單的基本計劃中分配某部分的投保單位至分拆保單而毋須提供可保證明，惟須符合指定條件分拆保單只會在其保單條款及保單資料說明發出後生效。請參閱保單條款以了解更多關於保單分拆選項之詳情。

6.投保申請遞交日期為2025年8月22日至2025年9月30日（包括首尾兩天)。詳情請參閱宣傳單張: https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/ever-shine-promotion-flyer.pdf

7.淨保費指已計算整付保費折扣優惠的保費。已繳付保費總額指保單的基本計劃或分拆保單(如根據保單分拆選項條款所建立)應繳付並已繳付之保費總額，惟任何其他保費折扣(如有)均不計算在內；及須按部份退保後剩餘之投保單位與保單繕發時之投保單位比例調整；如客戶作出部份退保，已繳付保費總額將按比例減低。

8.週年紅利、終期紅利及從累積週年紅利所得的利息並非保證。然而一經派發，已派發的週年紅利及利息均為保證。

9.請參閱保單條款以了解更多關於身故賠償支付選項之詳情。

10.請參閱保單條款以了解更多關於全數退保之詳情。

#「長達9年」是指該產品系列在2015年至2023年度生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利/復歸紅利/終期紅利/終期分紅的分紅實現率均可達到100%或以上。有關分紅實現率的詳細資訊，請參閱官方網站。

*此例子適用於保費折扣優惠折扣率2%。 重要提示： - 本新聞稿乃資料摘要，僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關周大福人壽「榮耀世代」儲蓄壽險計劃詳情，均以保單合約之條款及細則作準。

- 本新聞稿的產品資料不包含「榮耀世代」儲蓄壽險計劃的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。上述「榮耀世代」儲蓄壽險計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「榮耀世代」儲蓄壽險計劃之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面了解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及細則。

- 有關「榮耀世代」儲蓄壽險計劃產品小冊子，請瀏覽 : https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/ever-shine-savings-insurance-plan-brochure.pdf 如欲查詢，歡迎致電周大福人壽客戶服務熱線：+852 2866 8898。

- 本新聞稿只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供周大福人壽的任何產品，或就其作出要約或招攬。 如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何周大福人壽的產品屬違法，周大福人壽在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。 關於周大福人壽 周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。 傳媒聯絡 周大福人壽

企業傳訊部

莊啟恩

+852 2591 8427

anki.chong@ctflife.com.hk 周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）



