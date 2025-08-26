陽光保險發佈2025年中期業績：深耕保險主業20年 秉持價值發展主線

香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 保險是社會經濟的穩定器，在經濟社會發展中扮演著至關重要的角色。近年來，隨著中國經濟的快速發展和居民生活水平的不斷提高，保險行業實現了持續發展，為陽光保險（6963.HK）這樣的民營險企提供了良好的發展機遇。

堅守主業發展定力 培育綜合實力

8月22日，陽光保險發佈2025年中期業績，數據顯示，2025年上半年，公司實現總保費收入808.1億元，同比增長5.7%；歸屬於母公司股東的淨利潤33.9億元，同比增長7.8%；集團內含價值1,284.9億元，較上年末增長11.0%，彰顯綜合實力與經營韌性。

陽光保險誕生於2005年，自成立以來，陽光保險便堅守主業發展定力，堅定不移地秉持「以客戶為中心」的理念，將服務社會視為自身的重要使命，矢志成為客戶高度信賴的保險品牌。

2025年是陽光保險成立20周年，20年間，陽光保險從單一財險公司發展成為擁有產、壽、資管、信用、醫療、科技等多板塊的上市保險集團，成為新世紀設立保險公司中唯一上市的傳統險企，陽光保險用20年完成了從「一粒種子」到「參天大樹」的蝶變。

壽險財險協同發力 價值發展能力不斷增強

「價值發展」是陽光保險貫穿發展始終的核心理念，2025年上半年，陽光人壽圍繞「價值陽光」戰略，持續強化「三差」管理，深化實施「一身兩翼」戰略，業務實現持續增長，業務結構和業務品質優化。

數據顯示，2025年上半年，陽光人壽實現總保費收入554.4億元，同比增長7.1%；上半年新業務價值40.1億元，可比口徑同比增長47.3%。截至2025年6月30日，有效客戶數達1,162.5萬。

壽險業務價值成長的背後，離不開公司在個險業務的持續深耕和轉型升級。2025年上半年，陽光人壽個險業務深化差異化管理模式，加速職域開拓模式創新，深入推進營銷隊伍轉型發展，經營成效顯著。

2025年上半年，陽光人壽實現個險總保費153.4億元，同比增長12.1%，其中浮動收益型產品與保障型產品佔比超50%；活動人均產能2.8萬元，保持較高水平。

人才優增優育，提升隊伍素質是陽光保險價值成長的核心驅動力。陽光保險持續強化基層機構經營管理能力，全面提升傳統隊伍的投產效率，2025年上半年，活動人均產能2.4萬元，新人活動人均產能1.8萬元。精英隊伍月均活動人力同比提升4.7%，人均產能為傳統隊伍的2倍以上。職域營銷以個人養老保險業務發展為突破口，B端、C端客戶規模持續提升，2025年上半年，實現總保費收入4.3億元，同比增長58.3%。

在財險領域，陽光財險以「生命表工程」為核心抓手，不斷提升風險定價、資源配置、成本管理能力，財險業務結構持續優化，盈利能力穩步增強。

數據顯示，上半年，陽光財險實現原保費收入252.7億元，同比增長2.5%。其中，非車險保費收入同比增長12.5%，佔比50.6%，同比提升4.5個百分點。承保綜合成本率98.8%，同比優化0.3個百分點；實現承保利潤2.9億元，同比增長42.4%，價值創造能力愈發突顯。

總體而言，成立二十年來，陽光保險一步一個腳印，用二十年時間書寫了高質量發展的路徑本。站在20周年的歷史節點上，公司將繼續秉持「以人民為中心」的發展理念，持續優化業務結構，提升服務品質，強化科技賦能，增強核心競爭力，為客戶提供更加優質、高效、便捷的保險服務，為經濟社會穩定發展貢獻更多力量。

