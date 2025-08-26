招金礦業上半年核心指標大幅增長 創歷史同期最佳

|
|
|- 實現歸母淨利潤超160% 每股盈利增長216.67%
|
|
財務摘要 (截至6月30日止六個月)
|
|
2025年
（人民幣：千元）
|
2024年
（人民幣：千元）
|
變更
|
收入
|
6,972,841
|
4,627,203
|
+50.69%
|
淨利潤
|
1,776,694
|
726,420
|
+144.58%
|
母公司股東應占溢利
|
1,439,690
|
552,793
|
+160.44%
|
每股盈利
|
人民幣0.38元
|
人民幣0.12元
|
+216.67%
香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生產商-招金礦業股份有限公司（股份代號：1818，以下簡稱"招金礦業"或"公司"）公佈截至2025年6月30日止之半年業績。
核心指標大幅增長，業績與市值實現雙增
2025年上半年，招金礦業緊扣主業核心，集中發力安全生產、項目建設、投資並購、資本運作等關鍵領域，實現營業收入約人民幣69.7億元，較去年同期上升約50.69%；淨利潤增長約144.58%至約人民幣17.8億元，母公司股東應占溢利增長約160.44%至約人民幣14.4億元，核心指標創歷史同期最佳。
年初以來，公司股價屢創新高，累計漲幅接近100%，股價最高觸及22.8港幣╱股，大大跑贏行業市場表現，每股盈利增長約216.67%至約人民幣0.38元，公司價值得到進一步彰顯。
生產經營持向好，資源與項目支撐強勁
上半年，受多重因素推動，黃金價格強勢上行，倫敦現貨黃金最高探至3,500.10 美元╱盎司，6 月底收盤價較年初上漲 25.80%；上海黃金交易所 AU9999 黃金 6 月末收盤價較年初上漲 23.49%，為黃金行業發展營造了有利環境。
在此背景下，招金礦業以"優產、增產、增效"為導向，優化資源配置，加速產能釋放，在產礦山應產盡產，主要生產指標實現"超過半"。上半年，共完成黃金總產量自產金45.94萬盎司（約14,288.09千克）、礦產金32.91萬盎司（約10,235.63千克），同比分別增長8.42%和21.83%。
在項目建設方面，瑞海項目1.2萬噸╱日選礦系統一次性帶水試車成功，初具工業化生產能力；夏甸金礦深部開拓等骨幹礦山產能提升重點工程齊頭並進。公司海外項目生產經營穩定，為公司產能持續釋放提供支撐。
在資源儲備方面，招金礦業堅守「資源優先」核心策略，設立超億元專項勘查基金，聚焦全球重點成礦帶的多個重點探礦區域，加速搶佔資源佈局先機，成功競得多宗重點礦權。上半年，探礦新增黃金金屬量25噸。
管理與合規並重，築牢發展基石
上半年，招金礦業堅持精細化管理、科學化運營、綠色化發展的理念，大力實施"一企一課題"、"一企一策"等活動，實現內部管理提檔升級。上半年，公司投入安全環保專項人民幣0.88億元，深入開展安全環保治理行動，安全環保形勢持續穩定。
上半年，公司新增認定省級創新型中小企業4家，榮獲中國黃金協會科技創新獎25項，一批科研項目引領創新創效；榮獲"第十六屆港股投資者關係管理天馬獎、ESG可持續發展卓越企業"等榮譽，樹立了良好資本市場形象。
展望下半年，招金礦業將錨定年度經營目標，持續推進增產擴能、海外開發、探礦增儲、降本增效及合規運營等工作，實現本年度高品質收官。
話題 Press release summary
部門 金属，矿产
|
|
|
|
