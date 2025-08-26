嘀嗒出行（02559.HK）公佈2025年中期業績 調整後淨利潤1.36億元

香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的技術驅動移動出行平台嘀嗒出行（"嘀嗒"或"公司"，股票代碼：02559.HK）公布了截至2025年6月30日止六個月的經審計的綜合年度業績。

財務亮點：

- 截至2025年6月30日止六個月，收入爲2.86億元人民幣，2024年同期爲4.04億元人民幣。

- 截至2025年6月30日止六個月，毛利潤爲1.92億元人民幣，2024年同期爲2.96億元人民幣。

- 截至2025年6月30日止六個月，淨利潤爲1.34億元人民幣，2024年同期爲9.48億元人民幣。

- 截至2025年6月30日止六個月，調整後淨利潤（非國際財務報告準則計量）爲1.36億元人民幣，相比2024年同期的1.30億元人民幣，增長4.7%。

運營亮點：

- 截至2025年6月30日止六個月，交易總額爲26.08億元人民幣，訂單總數達到4320萬。

- 截至2025年6月30日，注册用戶超過3.95億。

- 注册私家車車主達到1990萬。

- 2025年上半年，嘀嗒出行的站點拼車順風車訂單量逐月增加。

業務展望：

順風車業務

嘀嗒順風車平台上的乘客可以獲得低成本的出行選擇，並享受優質出行服務體驗。私家車車主可以通過與乘客分擔出行費用來節省油費和過路費。順風車還能帶來更多社會效益，例如减少碳排放和緩解交通擁堵等。

嘀嗒出行認爲，乘客選擇順風車的主要原因在于其價格優勢，而車主的痛點則在于繞行成本。今年，我們持續優化站點車站順風車模式，進一步减少車主的繞行距離並降低乘客車費。2025年上半年，站點拼車順風車的訂單量逐月增加。

值得注意的是，合乘出行具有明顯的綫路特性。與網約車服務不同，車主與乘客間存在潜在的半熟人關係。今年上半年，嘀嗒出行持續强化車主乘客的半熟人互動機制，已取得初步成效。

嘀嗒出行認爲，相較于現行的上門接送模式，私家車車主在不繞行或儘量少繞行的情况下接送乘客，同時接受乘客以優惠車費支付，是更爲合理的做法。

與網約車服務的交易性質不同，順風車模式中車主與乘客能建立更平等的互動關係，他們可能來自于相似的社會、經濟或區域背景，未來，嘀嗒出行會持續挖掘此商業模式的獨特屬性，爲用戶提供更經濟實惠、高效且公平的共乘體驗。

嘀嗒出行將持續優化平台用戶體驗。今年下半年計劃推出聚合出行服務，與合規運力平台合作，解决未能匹配到順風車車主的乘客的出行需求，以及其他即時出行需求，嘀嗒出行認爲此舉將進一步完善平台生態系統，强化服務能力。

此外，嘀嗒出行平台吸引了近2000萬私家車車主加入，今年計劃與合作夥伴合作，爲私家車車主提供更多售後服務，例如維修保養、融資、保險和二手車交易等服務。

出租車業務

在已經簽訂戰略合作協議的選定城市，嘀嗒出行將繼續携手所有利益相關方（包括地方部門、出租車行業協會、出租車公司和出租車司機），以推動動態定價解决方案。

嘀嗒出行截至2026年6月30日止六個月的完整業績公告，請訪問： https://manager.wisdomir.com/files/594/2025/0822/20250822203001_24635760_tc.pdf

關于嘀嗒出行

嘀嗒出行（"嘀嗒"或"本公司"，股票代碼：02559.HK）是中國領先的技術驅動出行平台。公司通過順風車平台服務，連接路綫方向相似且出發時間兼容的乘客與私家車主，從而創造了更多的交通容量，同時减少了對環境的影響。

嘀嗒出行還提供智慧出租車服務，致力于提升中國出租車行業相關方的運營效能。嘀嗒致力于打造更綠色、高效的出行生態，讓每一段旅程溫暖而愉悅。

前瞻性聲明

本新聞稿包含有關公司業務前景、預測業務計劃和增長戰略的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基于公司目前信息，並基于本新聞稿發布時的前景進行陳述。它們基于某些期望、假設和前提，其中一些是主觀的或不可控的，可能被證明是不正確的，未來可能無法實現。前瞻性陳述背後存在大量風險和不確定性。有關這些風險和不確定性的更多信息，請參閱公司網站上的其他公開披露文件。

