交易寶參與MarTech Summit營銷對話及低碳生活座談會 並攜手PayMe推出優惠迎夏季



香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）持續以創新支付科技，推動本地市場的數碼轉型與可持續發展。2025年7月，PCG及旗下成員Yedpay和BBMSL於國際與本地活動中展現行業領先實力，涵蓋策略合作分享、創新電子支付解決方案「SoftPOS」的應用展示，以及PayMe消費營銷推廣三大範疇，助力商戶提升競爭力與營運效益，推動行業變革和綠色經濟共榮。 Yedpay「SoftPOS」賦能NFC智能設備成為安全支付終端 引領綠色支付革新 2025年7月9日，PCG旗下收單品牌Yedpay於「低碳生活座談會2025」中展示了革命性的「SoftPOS」電子支付解決方案。該方案利用PCG的創新技術，讓任何具備NFC功能的智能設備都能成為安全支付終端，從而助力無現金化與減少硬件浪費。通過銀行級加密和PCI DSS認證，該方案提供與傳統POS終端同等安全的交易體驗，並具備更高的速度與靈活性。商米（SUNMI）在現場展示了其智能桌面終端與「SoftPOS」的整合應用，為商戶提供實用解決方案。除了幫助商戶減少硬件浪費，「SoftPOS」的無縫整合進一步優化零售及餐飲行業的一觸即付體驗，實現數分鐘內無現金支付快速啟用，並可配合如 GreenCorner 的環保獎勵計劃，推動綠色消費，促進商業可持續發展。 PCG參與MarTech Summit Hong Kong 2025分享策略合作經驗 2025 年 7 月 8 日，PCG前市場部總監梁建國受邀參加全球領先的營銷科技盛會MarTech Summit Hong Kong 2025。圍繞「協作營銷：以策略合作解鎖增長契機 」的專題討論，他分享了PCG如何透過跨界策略合作推動支付創新及為企業創造長遠價值，並指出跨界合作在提升品牌競爭力、建立長期客戶關係及推動行業變革中發揮着關鍵作用。此外，Shake Shack、渣打銀行旗下數字銀行Mox、捷成集團的代表也從不同行業視角探討策略合作的契機。 BBMSL攜手PayMe推出多重優惠 助力商戶市場拓展 自去年PCG旗下電子支付服務商BBMSL成為匯豐銀行旗下電子錢包PayMe的收單機構以來，雙方合作持續深化。近日，BBMSL再次與PayMe聯手，為合作商戶More Yogurt及Toys"R"Us玩具"反"斗城推出PayMe 贊助優惠： 1.PayMe「賞」你chill住飲！快閃折扣優惠*— 顧客於More Yogurt全線分店（大埔一田分店除外）消費滿港幣30元並以PayMe付款，即享港幣3元折扣優惠，優惠期至2025年10月31日。

2. Toys"R"Us折扣優惠券* — 顧客於Toys"R"Us消費滿港幣500元並以PayMe付款，即享港幣20元折扣優惠，優惠至2025年8月31日。 BBMSL期望透過優惠活動，助力商戶在當前充滿挑戰的消費環境中刺激銷售，並提升顧客互動，為品牌創造更大價值。除了持續專注於支付技術創新外，PCG及旗下成員亦致力於通過策略合作及數據驅動營銷，推動不同行業的數碼轉型與可持續發展，實現商戶、消費者與環境的三方共贏。 *請參考PayMe應用程式了解優惠詳情、條款及細則。 關於交易寶有限公司 交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）是一家創新且領先的支付科技公司，業務遍及新加坡、香港及亞太地區。成立於2016年，PCG已發展成為一家收單機構，擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務，而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統，這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程，還為用戶提供實時交易數據和洞察。作為收單處理商，PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港，放眼全球」的策略，以尖端的金融科技賦能商戶，助力全球支付生態實現高質量發展。欲查詢更多資料，請瀏覽網站：https://www.yedpay.com/zh/ 如有傳媒垂詢，請聯絡：

AJA (IR and Communications)

庾婉華

電話：(852) 9500 4443

電郵：avy.yu@ajacapital.com.hk / info@ajacapital.com.hk



