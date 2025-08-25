經營業績全面向好 優然牧業2025上半年營收102.84億元再創新高

香港，2025年8月25日 - (亞太商訊) - 2025年上半年，優然牧業以一份亮眼“答卷”強勢破局，在行業復蘇關鍵期，再度展現出乳業上游領軍企業的進取姿態與跨越式增長潛力。

8月22日，優然牧業（09858.HK）發佈2025年中期業績公告，實現營業收入102.84億元，同比增長2.3%，營收規模持續增長，領跑行業。隨著各項降本增效措施的全面落實，當期綜合毛利率提升1.7個百分點至30%；剔除生物資產公平值變動影響，優然牧業期內溢利19.85億元，同比增長10.1%；現金EBITDA達到28.11億元，同比增長7.1%；自由現金流較去年同期增加7億元，體現出公司的經營品質和資金管理效率顯著提升。

在行業整體復蘇背景下，優然牧業憑藉全產業鏈協同優勢，疊加科技賦能與管理優化，持續釋放降本增效成果，推動營收規模、盈利能力與現金流等核心指標全面向好，在行業復蘇曲線上跑出“加速度”，成為乳業上游的確定性力量。

科技賦能全鏈降本增效 年化單產提升至13.1噸

原料奶作為乳業上游核心資源，是優然牧業業務佈局的“基本盤”。近年來，公司通過持續推進數位化轉型與精細化管理優化生產模式，在原料奶業務上實現結構優化、生產效率提升與成本控制的三重改善。不依賴牛群擴張，優然牧業仍能實現穩步提產，標誌著牧場經營已步入“穩定收穫期”。報告期內，優然牧業原料奶業務實現營收78.96億元，同比增長7.9%，毛利率提升至34.7%，科技賦能效果顯著。

與此同時，新建牧場牛群結構優化並進入最佳運營狀態，公司通過優化畜群結構、良種擴繁，實現畜群及原奶品類結構優化，成母牛占比提升3.9個百分點，預計未來有望進一步提升，將釋放更高的產能。

在產品結構上，優然牧業大力發展高附加值的特色奶，如有機、有機A2、娟姍、有機娟姍、A2、原生DHA、原生富硒和羊奶等，持續滿足市場對健康、營養產品的需求，進一步鞏固了其在高端原料奶細分市場的領先地位。上半年，優然牧業奶山羊存欄量增至2.15萬只，距離滿欄產能有進一步增長空間。

此外，公司通過精益管理和精准營養、胚胎高產牛投產等舉措，實現優質生鮮乳牧場（不含賽科星）年化單產提升至13.1噸。報告期內，公司原奶總產量達到208.16萬噸，同比增長15.8%。

在規模化優勢與精細化管理的支撐下，公司以技術創新推動“節糧行動”，開發低豆粕配方，推行國產苜蓿草替代，單公斤原料奶飼料成本下降12%，競爭力持續提升。

解決方案業務多元突破 引領行業國產替代新格局

在穩固原料奶“基本盤”的基礎上，優然牧業持續做強“育種—草業—飼料—養殖服務”全產業鏈佈局，通過協同創新和資源整合，不僅鞏固了產業鏈領先優勢，也通過降本增效養殖方案的輸出，帶動行業價值鏈整體躍升。

在飼料業務板塊，優然牧業加快產品與管道模式創新步伐，上半年，公司研發上市50公斤高單產飼料等一系列明星產品，並成功開拓蒙古國市場，這一國際化戰略的落地，不僅為企業打開了新的增長空間，更標誌著其在飼料業務領域的競爭力得到國際市場認可。

值得注意的是，在奶牛飼料業務穩固領先優勢的同時，公司積極開拓了市場規模潛力巨大的肉牛肉羊飼料品類。報告期內，肉牛肉羊精飼料銷量同比增長60.9%，管道拓展戰略成效凸顯。

奶牛超市業務作為覆蓋全國的養殖耗品綜合服務平臺，已形成線上“聚牧城科技”平臺與線下24家門店協同運營的網路體系，為牧場客戶提供超過1萬種耗品的一站式採購，持續增強客戶黏性。

育種業務方面，公司繼續推進“種源自主可控”戰略，依託自研“育種一號”晶片打造核心技術壁壘。在2025年4月國內奶牛種公牛排名中，TOP10占4席、TOP100占48席，持續保持行業領先地位。同時，公司通過ICSI胚胎技術突破培育出3頭優質荷斯坦種公牛，在國產優質種源供給方面實現重大突破。上半年，優然牧業育種業務收入同比增長30.95%；奶牛性控胚胎銷量同比增加13.5%。

草業業務則通過不斷加大技術投入，推動苜蓿抗寒基因技術自主研發、混播技術及優化苜蓿裹包青貯技術，降低蛋白損失，實現國產優質飼草對進口的有效替代，進一步發揮上下游資源互補的產業鏈優勢。

政策利好疊加內生動能 行業龍頭加速向好可期

今年上半年，《關於加快奶業紓困提升奶業高質量發展水準的通知》提出從金融支持、產業融合等方面著力，幫助企業降低運營成本、推動技術升級；國家育兒補貼政策預計每年將釋放540億至860億元資金，直接拉動奶粉消費需求，並傳導至上遊原奶供應；與此同時，滅菌乳新國標的實施進一步抬高行業品質門檻，而憑藉規模化與高品質原奶供給能力，優然牧業有望持續鞏固並擴大龍頭優勢。

借助政策利好與外部環境改善，優然牧業多年深耕形成的六大核心優勢正在全面釋放：

- 全產業鏈模式助推業務協同增效；

- 科技創新賦能業務降本增效；

- 精益管理持續深化落地；

- 特色奶品類規模持續擴大；

- 數位化、智能化轉型升級；

- 綠色低碳轉型推動業務可持續發展。

六大優勢相互協同、同頻共振，不僅使優然牧業得以在行業復蘇關鍵節點上搶佔先機，更為未來的長期增長打下了堅實基礎。隨著政策紅利持續釋放、外部環境持續向好，行業復蘇的勢能正加速彙聚，優然牧業有望借勢提速，實現新的跨越式成長，不斷擴大領先優勢。

