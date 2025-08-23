祖龍娱乐發佈2025年中期業績



財務摘要︰ - 2025年上半年收益為人民幣634.3百萬元，較2024年同期大幅增長44.4%。其中，綜合遊戲發行及運營業務收益同比增長53.8%至人民幣579.0百萬元，占總收益的91.3%。

- 2025年上半年毛利為人民幣452.8百萬元，較2024年同期大幅增長40.8%，毛利率為71.4%，與去年同期保持基本一致。

- 2025年上半年研發開支同比增長0.5%至人民幣265.5百萬元。銷售及營銷開支同比上漲28.7%至人民幣222.3百萬元，主要由於《踏風行》於报告期內在中國大陸上線，以及《龍族：卡塞爾之門》持續產生的推廣及廣告開支所致，這被《以閃亮之名》因進入穩定運營階段而縮減的廣告開支所部分抵銷。

- 2025年上半年經調整虧損淨額較2024年上半年同比收窄93.6%至人民幣7.7百萬元。 營運摘要︰ - 祖龍娱乐專注於開發優質MMORPG、女性向、策略卡牌、SLG及其他類型的手遊。截至2025年中期業績公告發佈之日，集團在逾170個地區市場推出24款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本。

- 超自由時尚女性向手遊《以閃亮之名》自2023年3月上線中國大陸地區以來，十餘次以強勁之姿躋身中國大陸iOS遊戏暢銷榜前十名。截至2025年中期業績公告發佈之日，全球累計流水超過20億元。

- 《龍族：卡塞爾之門》作為策略卡牌類遊戲的佳作，自中國大陸地區上線以來收穫到各界廣泛認可和好評。遊戲分別於2025年4月及2025年8月在中國港澳台地區及東南亞地區正式上線，獲得優異的遊戲暢銷榜和免費榜成績。

- 放置RPG手遊《踏風行》於2025年5月在中國大陸地區正式上線，預下載當日即登頂iOS遊戲免費榜榜首。

- 經典遊戲《龍族幻想》、《夢幻誅仙》等仍在持續進行運營投入，遊戲表現穩定並為集團持續貢獻收益，其中《夢幻誅仙》2025年上半年流水和新增用戶量逆勢雙增。 - 為打造多品類及風格多樣的遊戲組合，集團預期於2025年下半年至2027年期間在全球各地推出7款不同類型的遊戲產品，其中包括一款融合國風和卡通美學的回合制MMORPG遊戲項目代號：逍遙，一款基於知名IP改編、以西方奇幻題材為背景的策略卡牌遊戲項目G，以及一款依託虛幻引擎5 製作的女性向遊戲項目K。 香港，2025年8月22日 - (亞太商訊) - 祖龍娱乐有限公司（「祖龍娱乐」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK）公佈其截至2025年6月30日止六個月（「報告期內」）之未經審核中期業績。 2025年上半年，祖龍娱乐錄得收益人民幣634.3百萬元，較截至2024年同期人民幣439.4百萬元大幅增加44.4%，主要由於《龍族：卡塞爾之門》和《踏風行》分別於2024年下半年和2025年上半年在中國大陸上線，及《以閃亮之名》的持續穩定表現所致；其中，綜合遊戲發行及運營業務收益為人民幣579.0百萬元，較2024年同期增加53.8%，占總收益的91.3%。2025年上半年，集團毛利同比大幅增加40.8%至人民幣452.8百萬元；毛利率為71.4%，與去年同期保持基本一致。報告期內，集團研發開支同比增長0.5%至人民幣265.5百萬元。銷售及營銷開支同比上漲28.7%至人民幣222.3百萬元，主要由於《踏風行》於報告期內在中國大陸上線，以及《龍族：卡塞爾之門》持續產生的推廣及廣告開支所致，這被《以閃亮之名》因進入穩定運營階段而縮減的廣告開支所部分抵銷。綜合上述因素，2025年上半年集團經調整虧損淨額為人民幣7.7百萬元，較2024年同期大幅收窄93.6%。 《以閃亮之名》長線運營策略獲市場驗證 兩款新遊上線帶動流水增長 《以閃亮之名》是一款以公司新一代女性製作和策劃團隊為核心研發的超自由時尚女性向手遊，自2023年3月上線中國大陸地區以來，十餘次以強勁之姿躋身iOS遊戲暢銷榜前十名。隨著研發和運營效率的提升，繼2025年1月份的單月利潤創下遊戲上線後的歷史新高後，2025年上半年的利潤同比和環比均實現了顯著的增長。遊戲推出了全球代言人荔枝喵，依託大語言模型為玩家帶來有溫度的情感陪伴。遊戏於2025年7月更新的版本「踏歌神饗」主題曲《母神儺》在B站上線三天內的流覽量超300萬，並上線多個音樂平台，獲得了玩家們的高度關注。此外，在陸續推出的活動中，遊戲與歡樂穀、《甄嬛傳》、故宮宮苑、餓了麼等開展聯動活動，推動遊戲用戶活躍度顯著攀升。中國大陸地區2025年上半年的平均DAU（日活躍用戶數）超越2024年及2023年各年的平均DAU，特別是隨著暑期更新及大型直播等市場推廣，暑期（7月至本業績公告日）平均DAU達到了2025年以來的峰值。《以閃亮之名》官方微博已累計獲得約2,000萬個轉評贊，TapTap平台評分持續高達9.0分，截至2025年中期業績公告發佈之日，全球累計流水超過20億元。 《龍族：卡塞爾之門》是一款由虛幻引擎4打造的、根據《龍族》系列小說和動畫改編及開發的策略卡牌類遊戲。遊戲在堅持數值和內容兩條主線的基礎上，強化內容線的迭代頻率，利用賽季制玩法滿足數值線玩家的新鮮感，並通過與旺旺、敦煌等聯動活動提升遊戲用戶活躍度，結合暑期上線的全新主題活動及精心的運營規劃，在中國大陸上線近一年後仍收穫可觀的新增用戶量的同時維持了用戶的長線黏性。伴隨暑期上線的全新主題活動及精心的運營規劃，遊戲在中國大陸地區暑期的MAU（月活躍用戶數）及平均DAU相較2025年上半年都實現了顯著的增長，8月1日單日DAU與新增用戶規模更創下了2025年以來的峰值。在中國大陸以外地區，隨後遊戲於2025年4月及8月分別在中國港澳台地區及東南亞地區上線，不僅取得了中國香港地區和中國台灣地區iOS遊戲暢銷榜第五名和第六名的良好成績，且在泰國地區上線首日即衝入iOS遊戲免費榜前三名，後連續多日位列iOS遊戲免費榜前五名。 此外，同樣由虛幻引擎4打造的中國風修真題材放置RPG手遊《踏风行》，於2025年5月16日在中國大陸地區正式上線。該遊戲憑藉卓越的美術表現，高度還原玩家對修真遊戲的幻想，同時通過社交玩法，使不同類型的玩家得以獲得良好的遊戲體驗，建立健康和諧的遊戲生態。遊戲預下載當日即登頂iOS遊戲免費榜榜首。 與此同時，对於《龍族幻想》、《夢幻誅仙》、《鴻圖之下》等多款在運營中的經典遊戲，公司持續進行運營投入，通過周年慶、版本更新等活動維護遊戲健康的長線生態，各款遊戲表現相對穩定並為集團持續貢獻收益。特別值得關注的是，於2016年11月推出的回合制MMORPG手遊《夢幻誅仙》，對比2024年同期及2024年下半年，2025年上半年的流水和新增用戶量更是逆勢實現了正向增長，體現了經典遊戲的可玩性與長線生命力。 多品類佈局豐富產品矩陣 精品化戰略注入發展新動力 為打造多品類及風格多樣的遊戲組合，集團預期於2025年下半年至2027年期間在全球各地推出7款不同類型的遊戲產品。 遊戲項目代號：逍遙是一款融合了國風和卡通美學的回合制MMORPG遊戏，巧妙運用國風元素，將文化深度與藝術美感有機結合，希望讓玩家在享受遊戲樂趣的同時深刻感受中華傳統文化的魅力。该遊戏計劃於2025年下半年對外開展測試。項目K是一款由虛擬引擎5製作的女性向遊戲新作，目前正在全力推進中。此外，一款基於知名IP改編、以西方奇幻題材為背景的策略卡牌遊戲項目G，預期將於2027年全球上線。 日後，隨著產品類型由MMORPG、女性向、策略卡牌、SLG擴張至放置RPG等多品類和豐富多樣的風格，及不斷完善「研運一體」的有機模式，預期公司遊戲的生命週期將進一步延長，這將對公司收益作出更穩定及持續的貢獻。 技術創新賦能遊戲品質提升 研運一體及全球化戰略提升競爭優勢 作為在業內率先研究和使用虛幻引擎開發移動遊戲的遊戲廠商，祖龍娱乐持續探索前沿科技，充分發揮團隊在技術儲備上的深厚積累，持續深入優化移動設備次世代效果，保持移動遊戲領域的競爭優勢和持續突破，並深入研究UE5的新技術高質量數字人（Metahuman）和智能城市交通系統（MassAI），根據在研產品探索和適配，將產品的渲染效果和場景角色體驗提升到新的層級。與此同時，不斷優化遊戲在Steam和Epic平台的呈現，並結合玩家需求和產品特點繼續拓展在PC端的適配與高品質呈現，逐步構建產品在多平台的遊戲開發和推廣的全球體系。 展望未來，作為中國手遊行業的開拓者，祖龍娱乐將持續深入研究虛擬引擎技術與AI在遊戲開發中的應用，通過玩法的創新和品類的拓展提升遊戲的產品力，不斷開發多品類領先的精品遊戲。同時，深化多元化產品賽道佈局和IP生態建設，全力開拓豐富高質量產品賽道，持續積極推進精品化、多元化、全球化和研運一體的戰略，基於優質的內容輸出和日趨成熟的多元化產品矩陣，為全球玩家創造卓越的線上娛樂體驗。 关於祖龍娱乐有限公司 祖龍娱乐是中國手遊行業的開拓者，專注於開發優質MMORPG、女性向、策略卡牌、SLG及其他類型的手遊，開發優質手遊的實力屢經驗證，且注重核心遊戲性體驗品類的持續深耕。截至2025年中期業績公告發佈之日，祖龍娱乐在逾170個地區市場共推出24款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，所提供的高質量的多元遊戲組合擁有良好的市場聲譽。



