中信資源深化「投資+貿易」雙輪驅動發展戰略

香港，2025年8月22日 - (亞太商訊) - 中信資源控股有限公司（「中信資源」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」；股份代號：1205.HK）於截至2025年6月30日止六個月（「期內」），堅定執行「投資+貿易」雙輪驅動發展戰略。在面對大宗商品價格持續下行、能源行業承受嚴峻經營壓力下，集團仍展現出較強的經營韌性。未來，集團將繼續深化雙輪驅動發展模式，全力拓展油氣貿易業務，並重點佈局鋁產品產業鏈投資，從全方位提升企業價值。

集團積極應對大宗商品價格波動帶來的不利影響，部署多項應對舉措，油氣業務方面，深化增儲上產、開源節流各項措施，挖掘資源潛力，加大提質增效力度，提升市場價值；非油氣業務，則按照「控股必控制、參股必行權」的原則，提升參與項目管理的頻度和深度，向作業方傳遞降本增效的經營建議。

期內，得益於油氣貿易業務穩步擴大規模，集團實現營業收入約93.8億港元，同比大幅增長約137.9%。受原油及煤炭價格持續下跌、原料氧化鋁價格高企等因素影響，歸母淨利潤約1.5億港元（2024年上半年：約3.5億港元）。儘管如此，集團半數分部及投資於期內錄得溢利，繼續維持穩健的財務狀況，於2025年6月30日的現金及存款約44.2億港元（2024年12月31日：20.3億港元）。截至2025年6月30日，集團總資產約159.3億港元，歸母淨資產約76.6億港元，資產負債率約51.0%，年化股東權益回報率約3.9%，集團資產狀況健康，流動性充裕。

中信資源執行董事、主席兼行政總裁郝維寶先生表示：「油氣仍將在能源結構中佔據關鍵地位，而發展中國家和新興經濟體持續的工業化、城鎮化進程將繼續支撐電解鋁需求，新能源、電動汽車及高端裝備製造等領域的快速發展也將進一步拉動鋁消費增長。集團將延續『穩中求進』的策略，堅定不移地深化『投資+貿易』雙輪驅動發展戰略，在鞏固現有業務高質量發展根基的同時，穩健開拓油氣貿易業務版圖，重點佈局以鋁產品為核心的中上游礦業投資和優質油氣開發項目投資。通過全面提升項目運營效能、優化市值管理體系、強化全面風險管控，持續夯實企業核心競爭力，集團將以穩健的經營策略和創新的發展理念，不斷提升企業價值，為股東創造持續、穩定的投資回報。」

有關中信資源2025年中期業績的詳情，請參考集團在香港聯交所及其網站的中期業績公告。

關於中信資源控股有限公司（股份代號：1205.HK）

中信資源控股有限公司自1997年起，在香港聯合交易所上市。中信資源的主要業務包括石油和煤的勘探、開發和生產，於鋁土礦開採、氧化鋁冶煉和電解鋁領域的投資及油氣貿易。中國中信股份有限公司持有中信資源約59.5%的股權，為中信資源最大股東。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network