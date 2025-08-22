光大永年上半年收入人民幣24.5百萬元 派中期股息每股普通股人民幣0.73分

香港，2025年8月22日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司，為中國光大集團旗下物業租賃、及物業管理及銷售持作出售物業公司（「光大永年」或「集團」，香港聯交所股份代號：03699.HK）今天公佈截至2025年6月30日止（「報告期內」）之中期業績。

報告期內，集團的收益約為人民幣24.5百萬元（2024年：人民幣23.9百萬元），較去年同期增加約人民幣0.6百萬元，主要由於租賃收入增加所致。本公司權益股東應佔溢利約為人民幣10.1百萬元（2024年：人民幣11.4百萬元），較去年同期減少約人民幣1.3百萬元，乃主要由於中國所得稅及遞延稅項增加所致。集團錄得毛利約人民幣18.1百萬元（2024年：人民幣17.5百萬元），較去年同期增加約人民幣0.6百萬元。每股基本盈利約為人民幣2.30分（2024年：人民幣2.59分）。

考慮到目前經營環境仍是面對比較大挑戰的情況下，董事會宣佈派發截至2025年6月30日止六個月之本公司中期股息每股普通股人民幣0.73分（相當於0.80港仙）（2024年：人民幣0.78分（相當於0.85港仙）），以答謝股東一直以來的支持。

2025年，全球經濟環境依然充滿不確定性，地緣政治風險、通脹壓力及全球主要經濟體貨幣政策調整等因素持續影響市場信心和資本流動。儘管如此，中國經濟保持總體穩定，消費市場逐步回暖，產業結構持續優化升級，為物業管理及租賃行業提供了穩健的發展基礎。

截至2025年6月底，本集團的租金收入約為人民幣17.0百萬元（2024年： 人民幣16.3百萬元），較去年同期增加約人民幣0.7百萬元，旗下物業出租率維持在約81%（2024年：77%），整體租賃市場表現穩健，但新簽訂租金水準較此前有所下降。面對租金下調壓力，本集團將通過在新租約中增加附加服務，提升綜合收益能力，緩解租金下降對整體收入的影響。此舉不僅豐富了服務內容，也有助於增強客戶粘性和滿意度，進一步鞏固本集團的市場競爭力。

物業管理服務的收益約為人民幣7.5百萬元（2024年：人民幣7.6百萬元），較去年同期下降約人民幣0.1百萬元。在物業組合策略方面，本集團積極推動租戶多元化，分散行業風險，適應各行業興衰加速的市場環境。本集團現有物業主要集中於四川成都和雲南昆明兩大核心城市，涵蓋光大金融中心、光大國際大廈及明昌大廈三棟商業樓宇，總建築面積約89,507平方米。得益於優越的地理位置和良好的物業品質，吸引了大量國有企業及大型機構入駐，租賃基礎穩固。未來，本集團將推動業務多元化發展，提升整體抗風險能力。

海外投資方面，本集團正評估國際市場的投資機會，體現出對海外市場的審慎樂觀態度。儘管當前全球經濟波動較大，本集團將堅持穩健原則，靈活把握投資視窗，確保資本運作的安全性和收益性。

於2025年6月30日，本集團持有現金及銀行結餘以及銀行存款約為人民幣236.2百萬元（2024年12月31日：人民幣231.5百萬元）。資本負債比率（按本集團總負債除以總資產計量）為18.6%（2024年12月31日：18.0%）。本集團的流動資金狀況良好。

展望2025年下半年，儘管上半年租約表現良好，但暫無新增物業管理項目。疫情期間延遲的收購及投資計劃，隨著國內經濟活躍和利率下調，市場投資意願明顯增強，本集團正積極尋找合適的投資視窗。

本集團將繼續深化數位化轉型，積極運用科技，推動智慧物業建設，提升運營效率和客戶體驗。通過技術賦能，優化人力資源配置和服務流程，增強物業管理的智慧化和精細化水準，提升整體服務品質和客戶滿意度。

此外，本集團將充分發揮與母公司中國光大集團的協同效應，借助“光大”品牌的知名度和資源優勢，積極拓展多元化增值服務，豐富收入結構，提升品牌影響力。面對行業轉型升級，本集團堅持穩健經營，注重風險管理和內部控制，靈活應對宏觀經濟及政策變化，持續優化資產組合，增強抗風險能力。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network