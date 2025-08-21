中聯發展控股集團有限公司宣布戰略收購NVT 20%股權

香港，2025年8月22日 - (亞太商訊) - 中聯發展控股集團有限公司（下稱「本公司」；聯交所編號：0264）欣然宣布，已簽訂最終協議收購香港金融科技創新企業 — NVTHK有限公司（「NVT」）20%股權。NVT為現實資產（「RWA」）代幣化市場的先行者。通過本次戰略性收購，公司已站在一個有望重塑全球資本市場，並於未來數年實現高速增長的行業前沿。

NVT — 開創性市場先行者

NVT是香港領先的RWA代幣化基礎設施提供商，通過其強大的OTC平台，構建了行業首個可支持頂級金融機構一級發行和受監管代幣化資產鏈上二級交易的完整生態系統。其高度整合的封閉式平台，連接資產發行人、投資者及流動性提供者，為金融業帶來前所未有的效率及流動性。

NVT擁有享譽盛名的機構級客戶陣容，涵蓋頂尖金融機構、資產管理人及Web3創新企業，包括信達國際資管、廣發證券、金洲資產管理、Animoca Brands及HashKey Group。現時平台支援多類型金融產品的代幣化發行，如貨幣市場基金、結構性產品、債券及私募股權基金，展現其廣泛應用及市場認可度。

此次收購對中聯發展控股的戰略意義

根據波士頓諮詢集團（BCG）於2025年4月發布的報告，全球RWA代幣化市場預計將由2025年的0.6萬億美元在中位情景下增長至2033年的18.9萬億美元，年均復合增長率達53%。該行業的快速擴張反映了機構及零售投資者對高收益、透明且易於直接投資的資產類別的需求日益增加。

透過收購NVT 20%股權，本公司將獲得：

- 經驗豐富且全面合規的一站式機構級代幣化平台；

- 獨家接入香港首個可在鏈上OTC市場進行二級交易的RWA生態系統；

- 已建立的全球分銷網絡 — 迅速連接流動性提供者、資產發行人及投資者；

- 與行業領袖夥伴攜手進一步建立市場公信力及拓展市場觸及範圍。

本次收購大幅加速公司進軍高速增長的RWA市場，無需承擔從零自建平台所帶來的延誤、風險與資本開支。該收購亦符合本公司致力於探索創新與新業務機會，以實現收入多元化的承諾。

戰略合作領域

在此次投資完成後，公司與NVT將於兩大戰略範疇展開合作：

皮革生產及供應鏈RWA代幣化

依託NVT平台，本公司將率先於全球推動皮革行業實體及無形資產（包括現金流、應收帳款、存貨及知識產權等）的代幣化，實現營運資金釋放、開拓新投資渠道、自動化結算並拓展全球流動性。

拓展新的RWA垂直領域

雙方將共同開發並規模化推進其他行業的RWA解決方案，結合本公司產業專長與NVT經驗驗證的基礎設施，把握多元資產類別中的潛在機遇。

中聯發展控股集團有限公司行政總裁趙靖飛表示：

「本次投資NVT代表著公司跨越性發展的重要一步。NVT作為行業先行者及領導者，結合獨有鏈上一级及二級交易能力及卓越客戶基礎，令我們可深度參與萬億級增長機遇，加速核心業務數碼化並創造長遠股東價值。」

NVT創辦人兼行政總裁趙建公表示：

「我們的使命是運用區塊鏈技術重新定義資本市場，特別聚焦於亞洲金融中心 — 香港。通過與中聯發展的合作，我們將來自實體產業的優質資產引入並無縫對接至資本市場。此次合作不僅進一步強化了我們的平台實力，也為我們的合作夥伴生態系統創造了可觀的價值增長機遇，同時明確聚焦於為股東實現長期回報最大化。我們所構建的僅僅是一個開始 — 在未來，全新的商業模式、創新的資產類別以及可擴展的增長潛力將展現出無限可能。」

關於NVT

NVTHK有限公司（「NVT」）為總部位於香港的金融科技創新企業，專注現實資產（RWA）代幣化基礎設施、虛擬資產經紀系統及穩定幣技術方案。NVT 為香港首家通過 OTC 平台實現受監管代幣化資產鏈上交易的企業，為發行人、投資者及中介機構提供企業級技術解決方案。

關於中聯發展控股集團有限公司

中聯發展控股集團有限公司（「CIDC」）於開曼群島註冊成立，並於香港聯合交易所主板上市（股份代號：0264）。作為一家成熟的投資控股公司，CIDC 在高品質皮革製品的製造與分銷方面建立了堅實基礎。CIDC 積極推動創新與轉型戰略，尋求突破傳統核心業務的更多機遇。公司始終致力於尋找新業務與價值創造的契機，並適時擴展經營範疇與投資版圖。

傳媒垂詢：

NVTHK有限公司

梁海燕 電話:2522 3869 電郵: Olivia.leung@newvisiongp.com

網址: www.nvt.cim.hk

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network