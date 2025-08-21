大洋集團發佈AI 轉型藍圖 將結合 AI 數字人、真實世界資産（RWA）代幣化運營平台及全球流量營銷運營體系



香港，2025年8月21日 - (亞太商訊) - 大洋集團控股有限公司 (「大洋集團」或「集團」；股份代號：1991) 作為在港上市近廿載的老牌港股，擬進一步向Web4.0領域及染指人工智能（AI）產業全面進軍，將以AI數字人作為其後續成長引擎，結合真實世界資産（Real World Assets，RWA）代幣化運營平台，及其固有的全球流量營銷運營體系，針對教育、遊戲、大健康三大萬億賽道進行戰略佈局。 在人工智能（AI）為全球數字化捲起新浪潮的大局下，AI正從「技術工具」躍升成為不少企業的「變革核心」，並驅使各行業改變工作方式、突破效率邊界、重塑其價值邏輯。IDC研究顯示，企業每投資1元在生成式AI身上，其投資回報率可達3.7倍；而深度擁抱AI的企業已實現平均13個月的價值回報周期，超過50%的組織正加速定制化AI應用開發，將短期收益轉化爲長期競爭優勢。普華永道預測，到2030年，AI將成爲全球經濟的規則改變者，貢獻高達 15.7 萬億美元的增長，為中國經濟帶來約26.1%的 GDP增量。無怪AI數字人作為不同行業多模式交互核心載體，已逐步從概念邁向產業落地。 大洋集團於2023年投資的專業數位營銷服務公司巨省科技有限公司（「巨省科技」）擬推出其自主研發、技術融合機器學習、自然語言處理（NLP）、計算機視覺（CV）、語音合成／識別（TTS／STT）等領先技術、可兼容xAI Grok API的AI數字人，此AI數字人處於行業領先水平，並擬面向教育、遊戲及大健康的三大場景推出，形成包括但不限於，如能夠根據學生專注力實時調整語速及學習難度的「虛擬老師」AI數字人、藉因應每位玩家不同選擇互動而衍生「玩家專屬」的劇情之AI NPC、可根據個人7x24小時的健康數據如心率、血壓等主動建議的「健康伴侶」AI數字人等；集團計劃採取「分階段疊代、逐步開放」的策略，即預期將於未來6個月內完成核心模塊及底層技術整合，並目標於緊接的第6至18個月就上述三大場景發佈AI數字人原型，並接入巨省科技之營銷矩陣，期望於第18至36個月內能開放相關API或SDK接口，並吸引全球開發者構建其開放式生態圈。 除此之外，集團更擬透過是次向AI與數字化轉型的契機，計劃透過區塊鏈RWA（Real World Assets，真實世界資產），將具備現金流的鏈下資產項目通過AI數字人實時抓取寫進智能合約當中，並將針對教育版權、遊戲IP在內等資產進行分層打包及發行，以配合不同投資者的風險偏好，集團目標此類資產發行，首年將對10個優質項目進行「試水式」發行，冀能於未來3年擴展至100個項目，涉及資產規模總值5億港元；力爭5年內服務的資產規模總值能突破50億港元，打造出多領域RWA資產運營平台。 值得留意的是，RWA交易過程中，無需傳統經紀商或中間機構的參與，便可實現實體經濟與虛擬市場的結合。根據波士頓諮詢顧問公司的估計 =，至2030年，RWA代幣化市場的市值規模可能成長至16萬億美元。由此可見，其巨大的市場潛力以至前景。 依託巨省科技20年跨境投放經驗，大洋集團將構建「全域覆蓋+智能運營+規模增長」流量體系。巨省科技服務之平台覆蓋TikTok、Instagram、Facebook等海外社交平台及抖音、微信視頻號等國內渠道，有助客戶實現全球用戶觸達；並可借助AI技術實現賬號養號、內容生成、定向投放全流程自動化，降低運營成本，提升獲客效率。以此推算，大洋集團對用戶增長目標明確：首年引流100萬用戶構建初始流量池，目標3年內超千萬，5年內打造億級Web4.0原生流量池，形成「流量－轉化－複購」的循環。 大洋集團將藉上述規劃打造「數據化（Digitalization）－資産化（Assetization）－代幣化（Tokenization）（下稱‧DAT）」閉環，實現價值三層轉化：於數據化階段，將教育教案、遊戲脚本等多元數據標準化，打破數據孤島；在資産化階段，將用戶交互沉澱換算為可量化資産，比如教育「個性化教研數據包」可提升AI數字人老師課程之續費率、遊戲「劇情擴展資産」延長遊戲生命周期等；在代幣化階段，將可通過滴灌通DRO模型質檢之達標資産上鏈發行，全球投資者可7×24小時交易，放大流動性溢價。 針對上述AI及數字化轉型戰略藍圖的投入規劃，大洋集團預期首年投入1.3億港元，目標未來5年內實現現金流正向循環。 大洋集團主席施琦女士表示：「大洋發佈助力企業AI與數字化轉型藍圖，並正式進入數字資產領域，標誌着集團一項重要里程碑，亦為未來更多元化發展掀開嶄新的一頁。我們感謝各投資者對公司以發展的肯定及信心。大洋集團作為一間在港上市近廿載的老牌港股，透過是次涉足AI產業的舉措，未來有望衍生四種收入，包括AI數字人引流的收入、為中小企業提供 AI+RWA 一站式融資諮詢的收入、與RWA交易相關的撮合手續費以至數字投顧訂閱費、以及按項目或年費提供多語言、多文化 AI 客服與營銷外包收入，且巨省科技受惠其業態，近年持續保持正向現金流，亦為是次其向AI及數字轉型進一步拓展大計，提供充裕的自有資源，而隨着集團透過巨省科技走入AI領域的藍圖逐步變成現實，屆時可望為股東創造更多價值並帶來理想回報。」 關於大洋集團控股有限公司(股份代號: 1991) 大洋集團控股有限公司（股票代號：1991）成立於 1991 年，2007 年在香港聯合交易所有限公司成功上市，是一家兼具三十年産業積澱與前瞻數字視野的多元化企業。自創立以來，集團早期聚焦矽膠輸入設備領域，專業設計及製造用於消費電子裝置、計算機、筆記本電腦、手提電話及汽車周邊産品的核心部件，憑藉高度整合的生産體系、嚴苛的品質管控與技術創新能力，贏得全球眾多知名品牌客戶的長期信賴，奠定了堅實的産業根基。 隨着全球數字化轉型浪潮的深化，大洋集團敏銳洞察數字經濟時代的戰略機遇，果斷啓動向 Web4.0 領域的全方位戰略轉型，以「擁抱技術變革、重構價值生態」為核心方向，精準錨定人工智能（AI）、真實世界資産（RWA）代幣化及香港政策生態三大核心驅動力，致力於打通 「數據 — 資産 — 價值」 的轉化鏈路，開啓從傳統製造向數字經濟領航者的跨越。 當前，大洋集團正以 Web4.0 戰略轉型為新起點，聚焦教育、游戲、大健康三大萬億賽道，致力於成為亞太地區 AI 與 RWA 雙賽道的領先企業，為全球投資者、合作夥伴及個人用戶提供高效的價值增長生態，持續推動全球數字經濟高質量發展，寫下從「産業深耕者」到「數字生態構建者」的全新一頁。



