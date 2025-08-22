靖洋集團公佈2025年中期業績 業務總收益同比增長9.40%至約新台幣585.31百萬元

2025年中期業績亮點

- 業務總收益同比增長9.40%至約新台幣585.31百萬元

- 毛利同比增長28.98%至約新台幣201.97百萬元

- 整體毛利率則上升5.24個百分點至約34.51%

- 本公司擁有人應佔期間全面收益總額同比大幅增長118.02%約至新台幣68.24百萬元

- 統包解決方案的收益約新台幣113.69百萬元

- 每股基本盈利同比增長25.84%至約為新台幣4.87仙

香港，2025年8月21日 - (亞太商訊) - 靖洋集團控股有限公司（「 靖洋集團」或「集團」，股份代號：8257.HK）宣佈截至 2025年6月 30 日止六個月（「期內」）之中期業績。期內，集團業績呈現穩健增長態勢。集團總收益達約新台幣585.31百萬元，同比增長9.40%。毛利同比增長28.98%，達約新台幣201.97百萬元，而整體毛利率則上升5.24個百分點至約34.51%。本公司擁有人應佔期間全面收益總額約新台幣68.24百萬元，同比大幅增長118.02%。每股基本盈利約為新台幣4.87 仙，同比增長25.84%。

期內，統包解決方案的收益約新台幣113.69百萬元，佔集團總收益約19.42%。零件及二手半導體製造設備買賣的收益約新台幣471.62百萬元，零件及買賣二手半導體製造設備佔集團總收益約80.58%。本集團秉持著審慎、穩健的核心策略，致力強化與現有國際客戶合作的穩定性和持續性，同時積極拓展新客戶以分散風險。期內，本集團源自美國業務的收入較去年大幅增加78.54%，佔集團總收益約38.68%，而源自台灣業務的收入則較去年增加48.97%，佔集團總收益約49.69%。

2025 年上半年，全球半導體市場延續增長態勢。在AI 等新技術的驅動下，汽車電子、新能源、物聯網、大數據和人工智能等領域的新技術、新產品滲透率持續提升。此外，「人工智能+」、「5G+」等前沿技術的深化發展，以及AI 算力需求的快速增長，均成為推動半導體需求的重要動力，為半導體企業營造了良好的發展環境。根據半導體產業協會最新報告，2025年5月全球半導體銷售額達590億美元，較2024年5月的492億美元增長19.8%，連續19個月實現同比增長；環比則增長3.5%。全球晶片市場的增長主要受美洲和亞太地區強勁需求推動。

靖洋集團主席兼行政總裁楊名翔先生總結：「在AI 技術的強勁驅動下，半導體行業迎來經濟利潤快速增長期。然而，當前國際形勢波動，其亦面臨供應鏈穩定性的挑戰。本集團將審時度勢，穩中求進，持續提升核心價值與競爭力，為股東創造可持續的長期投資回報。」

關於靖洋集團控股有限公司（股份代號：8257.HK）

靖洋集團控股有限公司為一間總部位於台灣的零件及二手半導體製造設備的統包解決方案供應商及出口商。集團自於2009年開始業務以來，主要為客戶提供零件二手半導體製造設備件的統包解決方案，按客戶需要改造及/或升級其生產系統的半導體設備，亦從事半導體製造設備及其零件買賣。集團所提供的半導體製造設備及零件包括熱爐管、顯影裝置等，用於半導體的前端製造過程、晶圓加工，如沉積、光阻塗佈及顯影，更可廣泛應用於手機、遊戲機、DVD播放機，以及車用感應器等數碼電子產品。

