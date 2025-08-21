「小積分」匯聚「大愛心」興業銀行助力守護鄉村學童「飯碗裡的幸福」

香港，2025年8月21日 - (亞太商訊) - 「沒想到我的信用卡積分能夠為鄉村學童提供香噴噴的飯菜，這真是件特別幸福的事。」興業銀行一位信用卡客戶笑意燦然地對記者說道。

近日，中國社會福利基金會對興業銀行頒發了《致謝證書》，用以表彰興業銀行多年來為「免費午餐公益項目」所做出的金融貢獻。早在2018年，興業銀行就與中國社會福利基金會攜手打造「免費午餐」信用卡積分捐贈項目——凡興業銀行信用卡持卡人均可通過興業銀行官微或手機銀行參與該活動，將自己日常生活中的信用卡消費積分投入「免費午餐基金」，為邊遠鄉村學童提供新鮮的雞蛋、翠綠的蔬菜、鮮美的紅燒肉和噴香的米飯。迄今為止，已有超過28萬名興業銀行信用卡持卡人參與其中，為鄉村學童提供了200萬份免費午餐。目前，興業銀行信用卡持卡人累計捐贈的善款在中國社會福利基金會「免費午餐基金」企業合作項目中位居前列。

「我們很榮幸能夠通過金融力量築起這座愛心橋樑，也非常感謝廣大客戶對我們的信任與支持，讓這個公益項目發芽吐蕾、茁壯成長。」興業銀行信用卡中心負責人告訴記者。

翻看受捐學校的官方微博，上面記錄著採購清單上跳躍的數字、大鍋裡翻滾的菜肴和孩子們雙手捧著餐盤時純真滿足的笑靨。持卡人的一筆筆捐贈、一次次善舉正在守護著鄉村學童的健康。

「興業銀行信用卡積分捐贈的公益實踐，讓金融的溫度遇見公益的初心，為金融行業積極參與公益事業提供了有益借鑒。」中國社會福利基金會理事長詹成付表示。

讓免費午餐成為中國兒童的基本福利——這是「免費午餐基金」的願景，需要社會各方力量的共同參與。興業銀行將與中國社會福利基金會進一步深化合作，搭建更多愛心橋樑，為已開展七年的「免費午餐」信用卡積分捐贈項目持續注入新動能。

