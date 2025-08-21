比優集團（09893.HK）ESG評級躍升A級 突顯公司卓越管治實力及社會貢獻

香港，2025年8月21日 - (亞太商訊) - 比優集團控股有限公司（「比優集團」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」，股份代號：09893.HK）欣然宣布，近日集團獲國內領先金融數據平臺Wind提升ESG評級，由BB級躍升至A級，躋身行業前列，充分體現集團在可持續發展方面的卓越表現。

Wind ESG評級A級代表企業在環境、社會及管治維度的綜合實力處於行業頭部領先水平。據Wind最新評級結果顯示，在基礎化工行業中，獲得A級的企業僅佔約19.35%，顯示出比優集團在ESG管理及實踐方面已居於行業上游。

本集團ESG評級實現從BB至A的兩級跨越，主要得益於系統性的可持續發展舉措。根據比優集團最新發布的《2024/2025年度環境、社會及管治報告》，集團在環境層面全面落實大氣污染物减排、溫室氣體管控、廢弃物資源化及生態修復等項目，大力推進綠色礦山建設與社會責任履行；在社會維度，持續完善安全生産體系與員工健康保障，强化産品質量與供應鏈合規管理，特別是在「一帶一路」沿綫國家推行本地化運營，積極踐行社區共建與企業公民責任；在管治維度，集團建立了系統、全面的合規管理制度和風險控制流程，通過常態化的審計監察與員工培訓，嚴守商業道德底綫，積極預防舞弊與腐敗行爲，幷設立了對董事會直接負責的ESG工作組，將可持續發展深度融入公司治理核心。

Wind作爲中國金融信息服務業最具權威性與影響力的平臺之一，其ESG評級體系依托强大的數據治理能力與深厚的行業積累，構建了涵蓋大量定量與定性指標的科學評估框架。該體系接軌國際標準，深度融合中國本土信息披露政策與企業實踐，Wind ESG評級結果與底層數據已全面覆蓋A股、港股上市公司，公募信用債發債主體及國內公募基金。

本次比優集團ESG評級的上調，反映了其在治理結構優化、環境與社會績效提升、以及信息披露質量方面獲得第三方評級機構的高度認可。董事會相信，此次評級的躍升不僅體現了集團在可持續發展方面的扎實進展，也將進一步强化投資者的信心。未來，比優集團將繼續深化綠色運營、推進技術革新，持續提升ESG管理的透明度，積極踐行可持續發展理念，推動實現高質量的企業成長。

關於比優集團控股有限公司

比優集團控股有限公司（主板股票代號：09893.HK）是一家專注於民用爆炸品的生産銷售、爆破工程服務，礦山資源開發和勘探業務的領軍企業。集團在國內市場佔據重要份額，幷在中亞等全球市場積極拓展業務。

公司網址：http://www.pizugroup.com

