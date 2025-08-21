Rust Mobile首次封閉測試定於11月開啟

深圳, 2025年8月20日 - (亞太商訊) - 在本月早些時候備受期待的全球首秀之後，Level Infinite 將於11月初開啟《Rust Mobile》首次封閉測試。玩家們可以在 2025 年 8 月 20 日至 24 日於科隆舉辦的 gamescom 上，率先親身體驗這款遊戲。

《Rust Mobile》將經典的開放世界生存玩法完整呈現，並針對行動裝置進行了優化，讓數百萬粉絲熟悉並熱愛的體驗隨時隨地都能上手。

本作由 Facepunch Studios 官方授權，在忠實還原原作精神的同時，也為行動端帶來全新的生存方式。從收集資源、建造堅固基地，到殘酷的 PvP 戰鬥，以及伴隨信任與背叛而來的緊張氛圍，行動版完整呈現了《Rust》的核心精髓。玩家不僅能夠在 gamescom 上率先感受遊戲的魅力，還可透過即將到來的封閉測試進一步體驗其獨特樂趣。

《Rust Mobile》亮相 2025 科隆遊戲展

參展觀眾可前往 06.1 展館 - C-051G 展位，在這裡親身體驗遊戲，並參與一系列將《Rust》世界帶入現實的特色活動。活動包括與主題道具互動、沉浸式感受展位環境等。

每位參與者都將獲得一次轉動「戰利品轉盤」的機會，有機會贏取 2025 科隆遊戲展獨家紀念品，包括限量版海報和環保袋。

首次封閉測試將於今年11月開啟

《Rust Mobile》首次封閉測試將於 2025 年 11 月初上線，屆時將邀請來自北美、西歐及部分亞洲地區的 30,000 名玩家參與。

本次測試將提供四種語言版本：英語、日語、繁體中文和泰語，並支援 iOS、Android 及平板裝置，確保玩家能夠在自己熟悉的平台上暢玩遊戲。

封閉測試現已開放註冊，玩家可前往 www.rustmobile.com 報名。

欲了解更多有關《Rust Mobile》的資訊或進行預註冊，請訪問 rustmobile.com，或關注遊戲的 X 帳號與 YouTube 頻道。有關科隆遊戲展開館時間，請訪問 www.gamescom.global 。

關於 Level Infinite

Level Infinite 是騰訊旗下的全球遊戲品牌，致力於隨時隨地為全球玩家帶來引人入勝且獨具特色的遊戲體驗。該品牌還為全球範圍內的開發者和合作工作室提供多種服務與資源，幫助他們釋放遊戲潛力。Level Infinite 既是《PUBG MOBILE》《王者榮耀》《勝利女神：NIKKE》等爆款遊戲的發行商，也是《沙丘：覺醒》（Funcom 開發）、《戰鎚40K：Darktide》等眾多遊戲的深度合作夥伴。欲了解更多關於 Level Infinite 的資訊，請訪問 www.levelinfinite.com 。

