亨得利2025年中期業績發佈 堅持行穩致遠 保生存謀發展

香港，2025年8月20日 - (亞太商訊) - 亨得利控股有限公司（「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」，股票代號：3389）宣佈截至2025年6月30日止6個月（「回顧期內」）之中期業績。

2025年上半年，全球環境依舊錯綜複雜，貿易壁壘增加、貿易摩擦加劇、地緣政治衝突等不確定性因素使全球經濟增長動能偏弱。中國經濟增速在內外多重挑戰中有所放緩，但仍實現穩定增長，體現了中國經濟的韌性，穩中向好的態勢得以繼續。面對複雜多變的經營環境，本集團以「行穩致遠」為準則，順應市場調整業務，保生存、求發展，努力維護股東的利益。

回顧期內，本集團收入錄得314,314,000元（人民幣，下同；2024年6月30日止六個月為580,361,000元），較去年同期下降了45.8%；高端消費配套業務等收入為248,095,000元（2024年6月30日止六個月為352,339,000元），較去年同期下降了29.6%；大宗商品貿易收入為66,219,000元（2024年6月30日止六個月為228,022,000元），較去年同期下降了71.0%。於回顧期，本集團錄得溢利，溢利額為26,033,000元（截至2024年6月30日六個月溢利: 499,000元），較去年同期上升了5,117.0%；而股份持有人應佔溢利為26,308,000元（截至2024年6月30日六個月虧損：2,504,000元），較去年同期上升了1,150.6%。盈利的主要原因是匯率波動導致營運單位產生外匯兌換收益。

回顧期內，面臨國際市場不確定性及國內經濟增長放緩，本集團高端消費配套業務發展持續承壓。集團採取多種措施應對複雜的經營環境，通過創新的方式，不斷拓寬業務模式，拓展新客戶，開發新產品。同時，提升技術創新水準，加快了機械化步伐；規範和加強資訊化及自動化管理。各項措施均取得了成效，提升應對風險的能力。回顧期內，由於經營環境因素影響，高端消費配套業務的銷售業績及利潤與去年同比均有所下降。

國際貿易方面，回顧期內，本集團根據既定戰略繼續開展國際大宗商品貿易業務。業務範圍主要涵蓋鐵礦石、動力煤及焦煤向中國內地的進口。由於貿易摩擦衝擊經濟前景，全球鐵礦石需求增速放緩，價格疲軟。受礦砂銷售價格的波動下降及客戶購買意願減弱等因素的影響，國際大宗商品貿易業務之銷售額及毛利較去年同期均有所下滑，但仍然維持了正面營收。集團計劃於墨西哥建設的一個集清關、進口、運輸、倉儲於一體的大宗貨物中轉物流園區，已經與多個中國大型企業與上市公司展開合作並提供服務。下半年，集團將繼續緊跟市場動態，適時而謹慎地開展國際大宗商品貿易活動，尋求新的盈利模式和未來發展方向，為集團的健康生存與發展奠定堅實基礎。

國際海運方面，回顧期內，集團國際海運業務主要專注於全球大宗乾散貨物的海洋運輸，貨種涵蓋煤炭、鐵礦石、錳礦石、鋁釩土、糧食及工業鹽等大宗貨物，服務的客戶包括國際知名礦山和中國大型中央企業及上市公司等。回顧期內，全球乾散貨航運市場波動大，運價受到影響。集團緊貼市場行情，繼續拓展業務，努力發展新客戶，與客戶致力於簽訂長航次運輸合同，為公司鎖定長期利潤。上半年，受市場波動的影響，集團海運業務收入與利潤均出現下滑。

當前，國際政治、經濟環境動盪不安因素加劇，貿易壁壘和貿易摩擦形勢嚴峻。面對嚴峻的外部環境，中國內地經濟也面臨一定的困難和挑戰，需求端不足，消費端有待提振，結構性調整仍在持續。然而，中國內地經濟基礎穩、韌性強、潛能大，長期向好的發展趨勢未發生改變。隨著中國政府各項政策措施的實施與完善，對未來中國內地經濟長期持續發展態勢仍然充滿信心。

下半年，本集團將堅持「行穩致遠、持續經營」之原則，依託中國內地「穩中求進、以進促穩」的經濟環境，緊貼市場，謹慎而穩妥地持續推進國際貿易業務，並不斷擴展與國際貿易密切相關的海運業務，力爭成為國際海運供應鏈中的重要一員，為企業的突破性發展提供助力。

集團亦將順應市場需求，面向中國內地和國際雙市場，不斷提升商業空間一體化服務水準。我們將調整高端名表配套產品的生產，同時推進有限多元化業務，拓展高端消費配套生產至其他高端生活品領域，如珠寶、眼鏡、化妝品、手機及其他3C產品，並將商業空間美化服務擴展至生活空間美化服務，從而在高端消費配套生態鏈中成為不可或缺的獨立環節。

