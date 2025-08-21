創新疫苗引擎持續驅動 康希諾開啟新增長週期

香港，2025年8月20日 - (亞太商訊) - 2025年上半年，醫藥行業結構性轉型持續深化，在政策利好、產品升級與技術革新的共同推動下，疫苗產業呈現出穩中向好的發展態勢。作為中國創新疫苗領域的領軍企業，康希諾生物（上交所代碼：688185.SH，聯交所代碼：6185.HK）再度交出一份穩健發展的成績單。

根據2025年半年度業績公告，康希諾在今年上半年實現收入3.82億元人民幣，同比增長26%，營收持續向上；儘管尚未實現全面扭虧，但虧損幅度已顯著收窄，收窄幅度同比超過94%，經營質量進一步提升，為全年穩健增長奠定了堅實基礎。而隨著旗下核心產品銷售勢頭強勁，以及多個在研管線穩步推進，康希諾的長期成長邏輯正逐步兌現。

流腦疫苗組合持續放量，釋放增長動能

康希諾目前在售的兩款流腦結合疫苗——四價流腦結合疫苗曼海欣（MCV4）和二價流腦結合疫苗美奈喜（MCV2），是公司業績的核心支柱。尤其MCV4的持續放量展現出強勁的市場競爭力，並構成了公司核心的成長邏輯。

曼海欣和美奈喜兩款疫苗在2024年便已實現銷售收入近8億元，同比增長超40%。今年上半年，在渠道深化與終端滲透率提升的推動下，兩款疫苗的銷量繼續保持穩中有進的良好增長態勢。2025年上半年，公司的流腦疫苗組合實現銷售額超3.64億元，同比增長超過38%，為業績提供了堅實基礎。

其中，曼海欣作為國內唯一獲批上市的四價流腦結合疫苗，憑藉其有效覆蓋ACYW135四種腦膜炎球菌血清型，以及採用高安全性CRM197載體技術帶來的技術優勢，在臨床免疫原性與安全性方面表現出色，已成為眾多家長為孩子接種流腦疫苗的首選。

不僅如此，曼海欣的市場潛力還在進一步釋放。目前，該疫苗已向國家藥監局提交擴齡申請，適應人群擬由"3月齡至3周歲（47月齡）"兒童擴大至"3月齡至6周歲（83月齡）"兒童。若順利獲批，將直接拓寬其接種人群覆蓋面，增強其在非免疫規劃市場中的滲透力，為康希諾未來兩到三年的持續增長注入確定性動力，進一步鞏固公司在流腦疫苗領域的領先地位。

優佩欣正式上市，打造差異化肺炎疫苗新標桿

今年6月，康希諾自主研發的重磅新品——13價肺炎結合疫苗優佩欣（PCV13i）正式獲批上市，標誌著公司成功進軍百億級肺炎疫苗市場，邁入了新一輪增長周期。

肺炎球菌性疾病是全球嚴重的公共衛生問題，尤其在5歲以下兒童中致病率和致死率極高。面對國內尚存的免疫防護缺口，優佩欣的上市填補了本土高端13價肺炎結合疫苗的技術空白，也展現出康希諾在差異化創新路徑上的領先優勢。

與市場上現有的同類疫苗相比，優佩欣在三大維度實現突破。首先是防護更為精準，該款疫苗主要針對佔中國兒童肺炎球菌病超60%的19F、19A、7F、3型四大高危血清型，臨床試驗數據顯示其抗體幾何平均濃度（GMC）顯著優於競品。其次是在載體技術層面上，採用全球首創的CRM197+TT雙載體技術，突破單載體疫苗的免疫干擾瓶頸，既降低與其他疫苗共注射時的免疫抑制風險，又顯著提升免疫原性。最後是其工藝的安全性，優佩欣採用的是無動物源發酵工藝，降低了動物源生物因子造成的風險，同時在生產過程中無甲醛脫毒、無苯酚添加，顯著提升疫苗的安全性。

這三重優勢，使優佩欣有望成為繼曼海欣之後，康希諾在嬰幼兒細菌性疫苗市場上的又一張"王牌"。值得關注的是，優佩欣的目標人群與曼海欣高度重合，渠道協同效應將加速其商業化進程，並將幫助公司在超百億規模的肺炎疫苗市場中快速搶佔份額。

多聯多價疫苗戰略穩步推進

不止於此，康希諾的長期潛力更體現在其持續構建的"多聯多價疫苗"產品矩陣上。相比傳統單價疫苗，多聯多價疫苗可在一次注射中同時預防多種疾病，極大提升接種效率與接種意願，代表著全球疫苗技術發展的主流方向。

繼四價疫苗曼海欣和多價疫苗優佩欣之後，康希諾的DTcP-Hib-MCV5五聯苗作為多聯疫苗的代表，研發進展備受市場關注。今年2月，該疫苗獲得了臨床試驗批准，這也意味著公司在高端聯合疫苗領域實現"零的突破"。

DTcP-Hib-MCV5五聯苗可同時預防百日咳、白喉、破傷風、b型流感嗜血桿菌病和流腦四大血清群感染，實現"一針防五病"，顯著減少接種次數，提升嬰幼兒接種依從性。更重要的是，這款疫苗的核心組分MCV4（即曼海欣）已在國內完成商業化驗證，並具備良好口碑，為聯合疫苗的開發提供了強力支撐。這種"由點及面"的產品升級邏輯，使得康希諾在聯合疫苗市場的推進更具效率和信心。疊加國家對於多聯疫苗研發的高度重視與政策扶持，康希諾有望藉此搶佔多聯多價疫苗這一市場高地。

研發驅動+梯隊清晰，管線儲備豐富

在鞏固既有市場優勢的同時，康希諾持續通過強勁的研發能力和差異化的管線佈局，夯實中長期增長動能。

嬰幼兒組分百白破疫苗已進入優先審評，有望填補國內空白；青少年及成人百白破疫苗完成III期臨床受試者入組，實現全生命周期覆蓋；破傷風疫苗註冊申請獲受理，預期該疫苗較現有產品在安全性和免疫原性數據上更具優勢；重組脊髓灰質炎疫苗獲蓋茨基金會資助並在印尼啟動臨床，並在國內獲得臨床試驗批准；全球創新的重組肺炎蛋白疫苗、吸入式結核病加強疫苗也已進入臨床研究階段並驗證概念。

可以看到，公司目前已構建起涵蓋腦膜炎球菌疫苗、肺炎球菌疫苗、百白破疫苗、脊灰疫苗、結核病疫苗、帶狀皰疹疫苗等多技術路徑和全生命周期段的豐富研發管線，多個重磅品種正在進入註冊審評或臨床試驗關鍵階段。同時，公司在關鍵技術平台上的不斷實現自主突破，這種持續的創新能力支撐著公司從單一產品突破到管線持續輸出的戰略躍遷。

總體而言，康希諾在2025年上半年延續了2024年以來的良好增長勢頭，印證其從產品研發到商業化的閉環能力已日趨成熟。在國家政策持續支持創新疫苗，支持國產高端疫苗替代的大背景下，康希諾憑藉其深厚的研發底蘊、差異化管線佈局和高效的商業化執行力，正加速兌現其長期成長潛力，向全球創新疫苗領軍者不斷邁進。

