英皇鐘錶珠寶公佈2025年中期業績 來自香港及中國內地之收入分別上升9%

- 本期間的總收入上升8%至28億港元，其中來自香港的收入上升9%至16億港元，而來自中國內地的收入上升9%至7億港元，兩地均錄得增長

- 珠寶分部的收入顯著上升13%至11億港元，當中黃金產品佔珠寶分部的收入超過7成半

- 毛利增加8%至8億港元；毛利率為30.1%，表現呈抗跌力

- 經調整EBITD1上升至3億港元，淨利潤增加5%至2億港元

- 於2025年6月30日，銀行結餘及手頭現金為超過15億港元(2024年12月31日：9.5億港元)，沒有任何銀行借貸，並處於淨現金狀況，因此淨負債比率為零，反映財務狀況非常健康

- 成功夥拍陳世昌先生，致力擴展「英皇珠寶」於中國內地之珠寶業務，並已擬定初步開店路線圖，初期目標是於未來五年分階段於中國內地開設600間店舖。在其具韌性的鐘錶業務基礎上，務求珠寶業務成為未來增長動力

- 於香港中環黃金地段開設了一間百達翡麗旗艦店，進一步鞏固市場地位

香港，2025年8月20日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及珠寶首飾之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號：887)公佈其截至2025年6月30日止六個月(「本期間」)之中期業績。

縱使市場存在不明朗因素及營商環境充滿挑戰，本集團於本期間的總收入增加7.6%至27.9億港元(2024年：26.0億港元)。來自香港的收入增加8.8%至15.9億港元(2024年：14.7億港元)，佔總收入57.1%(2024年：56.4%)，而來自中國內地的收入增加8.7%至7.2億港元(2024年：6.7億港元)，佔總收入25.9% (2024年：25.6%)。按產品分部劃分的收入而言，鐘錶分部的收入上升4.2%至17.0億港元(2024年：16.3億港元)，佔總收入60.8% (2024年：62.8%)，而珠寶分部的收入顯著增加13.4%至10.9億港元(2024年：9.7億港元)，佔總收入39.2% (2024年：37.2%)，當中黃金產品佔珠寶分部的收入約75.2% (2024年：77.0%)。

本集團的毛利增加7.7%至8.4億港元(2024年：7.8億港元)，毛利率為30.1% (2024年：30.0%)，表現呈抗跌力。本集團於本期間的淨利潤增加4.9%至1.94億港元(2024年：1.85億港元)。每股基本盈利為2.73港仙(2024年：2.72 港仙)。董事會宣派中期股息每股0.55港仙(2024年：0.65 港仙)。

於2025年6月30日，本集團之銀行結餘及手頭現金為15.1億港元(2024年12月31日：9.5億港元)，沒有任何銀行借貸(2024年12月31日：零)並處於淨現金狀況，因此淨負債比率為零(2024年12月31日：零)，顯示健康的財務狀況。

於本期間，本集團就其於中國內地珠寶業務之策略性發展成功夥拍陳世昌先生（「陳先生」）。陳先生為一位於珠寶行業具影響力且備受推崇的資深人士，擁有超過40年的經驗。本集團已初步擬定於中國內地擴展店舖的路線圖，初期目標是於未來五年分階段開設600 間店舖。於第一階段，開店的重點會落在成熟的一線城市及新一線城市，面向中高端市場；後續開店將側重於二線城市，面向中端市場。

於2025年6月30日，本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共73間店舖。於本期間，本集團於香港及澳門新開設兩間珠寶店，另外亦分別於香港及中國內地重慶開設一間百達翡麗旗艦店及一間帝舵表鐘錶專賣店。本期間後，本集團於中國杭州開設一間珠寶店。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「隨著深圳戶籍居民一簽多行個人遊計劃恢復後人流持續回升，加上香港政府推行的旅遊業藍圖，本集團有信心整體零售市場將進一步重拾增長動力。本集團近期於香港開業的百達翡麗旗艦店，將進一步提升本集團於名貴鐘錶零售市場的競爭優勢，並鞏固其市場領先地位。」

楊女士總結道︰「鑒於物業及股票市場波動，本集團預期作為另類投資的黃金珠寶將繼續受中國消費者歡迎。本集團認為與陳先生建立戰略合作夥伴關係，將為擴展其於中國內地之珠寶業務帶來寶貴機會。我們將以多元化市場細分策略，有效地擴大其零售網絡佈局，從而在中國內地市場的龐大商機中搶佔重大份額。」

截至6月30日止六個月



變動 2024年

百萬港元 2025年

百萬港元 總收入 2,597 2,794 + 7.6% 毛利 780 840 + 7.7% 毛利率 30.0% 30.1% + 0.1百份點 經調整EBITD [1] 282 297 + 5.3% 淨利潤 185 194 + 4.9% 每股基本盈利 2.72港仙 2.73港仙 + 0.4%

[1] 經調整EBITD為利息、稅項及自家擁有旗艦店的折舊費用前之盈利，以反映本集團之核心營運表現

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已有超過80年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。

