中海石油化學2025年中期實現收入人民幣58.50億元 盈利人民幣6.41億元

(人民幣億元) 截至 6 月 30日止年度 2025年中期 2024年中期 變動 收入 58.50 60.07 - 2.61% 毛利 8.48 10.03 - 15.45% 稅前利潤 8.39 8.99 -6.67% 本公司擁有人應佔淨利潤 6.41 6.87 - 6.70% 每股基本盈利 (人民幣元) 0.14 0.15 - 6.67%

香港，2025年8月19日 - (亞太商訊) - 中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」，股份編號：3983) 公佈截至2025年6月30日止日止半年度未經審計之業績。2025年上半年公司實現收入人民幣5,850百萬元，同比微跌2.6%，本公司擁有人權益應佔淨利潤為人民幣641百萬元，同比微跌6.7%。

中海石油化學首席執行官饒仕才先生表示：「縱使面對外部環境複雜多變與內部結構調整壓力，公司主要經營指標仍然完成良好。期内，公司繼續強化安全生產管理，積極拓展市場與銷售渠道，深化精益管理；同時，扎實推進穩增長、深改革、提效能各項工作。此外，公司堅持秉持綠色可持續發展理念，甲醇裝置連續十四年獲評石化聯合會『能效領跑者』榮譽稱號，合成氨裝置連續六年蟬聯氮肥協會『水效領跑者』 榮譽稱號，並榮膺第四屆國際綠色零碳節暨ESG領袖峰會『2025 ESG 典範企業獎』，樹立了可持續發展品牌標杆。」

生産管理方面，公司持續強化生產經營管控與體系管理，深入踐行綠色發展理念，安全生產形勢總體平穩。期内，海南富島甲醇產量與八所港累計吞吐量均創歷史同期新高，華鶴煤化工化肥裝置實現314天長週期運行，刷新自身紀錄，生產指標表現亮眼。上半年，公司生產尿素96.8萬噸、甲醇78.1萬噸、磷肥及複合肥45.0萬噸、丙烯腈系列產品13.2萬噸。

銷售管理方面，面對複雜多變的市場形勢，公司持續深化市場研判，緊貼市場精準定價。通過固化產銷協同周例會機制，優化儲運銜接，保障產品高效流通。同時加大出口創效力度，全面推進拓市增效。上半年，公司銷售尿素99.6萬噸、甲醇72.6萬噸、磷肥及複合肥38.6萬噸、丙烯腈系列產品12.7萬噸。

綠色發展方面，上半年公司加速推進重點項目落地，成功產出以城市垃圾為原料的國內首噸綠色甲醇，並獲得國際可持續發展和碳認證（ISCC）。該產品成功應用於國產雙燃料船舶，實現了國內綠色甲醇首次加注。此外，公司實現監測數據統一接入環保資訊系統，污染物排放連續三年100%達標，環保污染事故事件保持為零。其中，大峪口化工磷石膏綜合利用率由61.15%提升至73.09%，超額完成指標要求。

展望2025下半年，尿素仍處於產能擴張週期，市場整體將延續「供大於求」格局，三季度受出口窗口期與農需支撐疊加影響，需求較強;進入四季度後，新增產能釋放與需求轉淡形成共振，價格預計持續承壓。磷酸一銨價格或呈高位窄幅震盪態勢，一方面原料成本支撐強勁，另一方面需求端亦有利好因素加持。磷酸二銨市場預計維持穩中整理節奏，三季度國內秋儲與出口需求共振，整體需求旺盛，價格將保持平穩運行;四季度磷肥需求預計整體回落，價格存在回調壓力，但受成本端支撐，整體波動幅度將較為有限。預計下半年，甲醇供應延續寬鬆態勢，受益於國內反內捲及煤製甲醇新建項目政策限制，供需結構有望改善，下游需求或呈階段性回暖，市場整體走勢以震盪為主。丙烯腈方面，供過於求的格局預計將進一步加劇，丙烯腈價格若要出現好轉，需依賴國內主流企業降低裝置負荷。

公司首席執行官饒仕才先生表示：「2025年下半年，公司將聚焦完善設備管理體系，保障裝置安全平穩運行，夯實本質安全基礎；同時著力打造品質定位，抓好拓市拓銷，提升營銷創效能力。此外，公司將推進『人工智慧+』行動，加速數智技術與實體經濟的深度融合，推動富碳天然氣利用重點項目研究及強化傳播矩陣管理，持續提升品牌價值。」

中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」)是專門從事化肥及相關化工産品開發、生産及銷售的上市企業，是化肥産能及産量最大的中央企業，為從事石油和天然氣勘探、開發、生産及銷售的中國海洋石油集團有限公司之子公司。中海石油化學於2006年9月29日在香港聯合交易所主板掛牌上市，股份編號：3983。公司現有生産設施位於中國海南、湖北及黑龍江，總設計年産能達184萬噸尿素、130萬噸磷複肥(磷酸一銨、磷酸二銨和複合肥)、140萬噸甲醇、20萬噸丙烯腈及7萬噸MMA，公司並擁有位於海南省東方市的設計年吞吐能力為1,828萬噸的深水港口。中海石油化學的企業品牌價值持續提升，2025年達72.58億元，創歷史新高。2025年，中海石油化學榮膺第四屆國際綠色零碳節暨ESG領袖峰會『2025 ESG 典範企業獎』。

